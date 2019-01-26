Андрей Миронов: «Динамо» еще выше может подняться! У меня по математике пятерка

Хоккей 26 января 2019 16:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов – о победе над «Спартаком» и вызове в сборную на Шведские игры.

В пятницу «Динамо» прервало серию своих поражений от «Спартака», остановив ее на отметке в шесть матчей. В седьмом бело-голубые добились трудной победы – 3:1. К слову, если говорить о КХЛ, то и у «Динамо» была победная серия над красно-белыми, которая насчитывала аж девять матчей.

Но это все уже в прошлом. А в будущем у нас – февральский перерыв на Евротур. На Шведские игры тренеры сборной России везут этакий экспериментальный состав, в котором оказалось и три динамовца – Вадим Шипачев, Дмитрий Кагарлицкий и Андрей Миронов.

С защитником Мироновым обозреватель «Советского спорта» и пообщался после победы над «Спартаком».

– Да мы на эту игру со «Спартаком» выходили, чтобы только побеждать, – подводит итог матча Андрей. – Понимали, что уступать больше нельзя. Поэтому сейчас все очень рады.

– Все последние семь матчей со «Спартаком» были очень упорными. Что удалось сейчас поменять в игре, чтобы склонить удачу в свою сторону?

– Я честно скажу – предыдущие игры со «Спартаком» вообще не помню. Перед матчем мы, как обычно разобрали соперника на видео. Все по полочкам разложили – и большинство-меньшинство и игру «пять на пять». Но после первого периода тренерский штаб еще подкорректировал нашу тактику. Поэтому мы и забили голы. Ну а в концовке надо было просто выстоять.

– Счет-то опять был очень скользкий! А концовка – нервной.

– Так и игра за четыре очка. Мы же в таблице все впритирочку идем. Перед этим матчем у «Спартака» было на два очка больше. Теперь мы сравнялись и обошли их (у «Динамо» больше побед в основное время и еще один матч в запасе – Прим. ред.). Перед плей-офф все хотят забраться как можно выше.

– Неужели пятое или шестое место – такая уж большая разница?

– А что, еще выше мы разве не можем забраться? По-моему, шансы есть. У меня в школе пятерка по математике была.

– В понедельник встреча с рижанами. С ними у «Динамо» в последнее время матчи тоже неудачно складываются…

– Да. Поэтому победу над «Спартаком» надо забыть поскорее. Рижское «Динамо» – не менее принципиальный соперник для нас.

– То есть ликовать после победы над «Спартаком» рано?

– Мы на льду поликовали вместе с болельщиками. На и… хватит! Теперь настраиваемся на следующий матч.

– Вызов в сборную России настрой не собьет? Или, наоборот, поможет?

– Когда мне сообщили об этом перед матчем, было приятно. Сборная – это всегда шанс что-то доказывать. Да и вообще это очень здорово – биться за честь своей страны.

– Не удивились, что вас вызвали в сборную именно на февральский этап?

– А чего удивляться? В начале сезона у меня рука была сломана. Поэтому сейчас надо выходить и биться.

– Как вам атмосфера матчей в Петровском парке?

– По-моему, она самая приятная в лиге. У меня, как у коренного динамовца, каждый раз мурашки по телу, когда я в Петровском парке на лед выхожу. И то, что мы тут собираем аншлаги – очень здорово. Люблю слышать, как болельщики кричат. И слышу только наших. Это наш дом, куда мы, наконец-то, вернулись. Здесь Кубок выигрывать надо! И не один…