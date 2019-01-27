Роман Старченко: Хотим навести шороху в плей-офф

Хоккей 27 января 2019 17:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

После победы над ЦСКА один из лидеров «Барыса» Роман Старченко ответил на вопросы обозревателя «Советского спорта».

В матче с уже бывшим лидером чемпионата 32-летний форвард «Барыса» организовал победный гол – первым армейским пасом через две линии бросил в прорыв Андре Петерссона, который в ближнем бою переиграл вратаря сборной России Илью Сорокина. Этот ассистентский балл позволил Старченко повторить личный рекорд результативности в КХЛ – 35 очков. Верится, скоро Роман превзойдет и эту высоту, ведь до конца регулярного чемпионата осталось десять матчей. А форвард сборной Казахстана на подъеме. Еще и потому, что накануне игры в Москве в его семье родился третий ребенок – и опять мальчик.

ДИЦ И ДАЦ ВЗЯЛИ ДРУГ ДРУГА ЗА ЛИЦО

– Поздравляю вас и супругу Наталью с рождением сына. Вот вам и готовая тройка, – начал я разговор со Старченко с особенно приятной для него темы. – ЦСКА не показался вам непроходимым соперником?

– Да нет, ЦСКА сильная команда, они хорошо двигаются и двигают шайбу, просто мы удачно начали, забили голы и главное – не уступили в скорости.

– Откуда силы взялись? «Барыс» ведь до этого сыграл в гостях против «Магнитки» и СКА. В Магниторске победил, а в Питере потерпел обидное, на мой взгляд, поражение по буллитам, что эмоций не добавило.

– Силы откуда? – Старченко улыбается. – Я неплохо отдохнул в Казани на Матче звезд. На меня журналисты не наседали. Как на Даррена Дица . Да и после поражения в Питере мы не особенно расстроились. Наш тренер (Андрей Скабелка – прим. ред.) правильно сказал, что в плей-офф буллитов не будет.

– «Барыс» и в Питере наверняка победил бы в основное время, не протяни молодой Антон Сагадеев клюшку в стремлении заблокировать бросок Владислава Гаврикова. Шайба рикошетом от черенка запорхнула в сетку над ловушкой Хенрика Карлссона. Ох, как негодовал шведский вратарь!

– А может, мы пропустили бы в другой смене? Кто знает…

– Эксперт Леонид Вайсфельд заявил, что предпосылок к тому не было.

– Ничего страшного. Главное мы проиграли СКА не 1:9, как раньше.

– Какая из армейских команд показалась вам крепче?

– Обе хороши. Базовые клубы сборной. Там много звезд. Они сами играют и соперникам дают.

– Что, и ЦСКА дает?

– В матче с нами – да. Разве нет?

– В игре со СКА градус борьбы настолько зашкаливал, что сам Дацюк отправился в штрафной бокс за грубость. Даже не припомню, когда в последний раз Волшебник брал соперника за лицо…

– Эмоции, эмоции. Да, потолкались они на пятачке с Дицем. Даррен тоже никому уступать не намерен. В том числе и Дацюку. Самый результативный защитник чемпионата и бомбардир «Барыса». Он силен во всем – грамотно защищается и атакует, поле видит, бросок сильный и точный.

– Что случилось в недавнем домашнем матче со «Спартаком» – повели 3:0, потом упустили преимущество, а в конце вратарь Граховина на чистом льду просто подарил шайбу Никонцеву, и «Барыс» уступил 4:5?

– Ничего страшного. Чисто техническая ошибка. Можно сказать, несчастный случай.

– А еще вспоминается камбэк в Балашихе, когда «Авангарду» удалось отыграться с 0:3 и победить «Барыс» по буллитам.

– Тогда мы неправильно сыграли в третьем периоде, отдали сопернику шайбу и территорию. Отошли от своего хоккея. Пропустили раз, другой и запаниковали.

«БАРЫС» НАМНОГО СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ РАНЬШЕ

– Кто самый сильный вратарь в КХЛ?

– Да все хорошие. Но мне больше других нравится Игорь Бобков из «Авангарда». Большой, подвижный, с хорошей реакцией, хорошо играет по шайбе.

– Но в последнее время он больше сидит в запасе, а играет его сменщик Иван Налимов.

– Ничего страшного. Сейчас съездит в сборную, сменит обстановку, отдохнет морально и вернется в ворота.

– «Барыс» вплотную приблизился к «Авангарду», отстает на одно очко, имея четыре матча в запасе. Недавно капитан омичей Евгений Медведев заявил, что будет смотреть в турнирную таблицу только весной. А вам принципиально подняться на второе место в Восточной конференции?

– Думаю, что принципиально. Хочется начать плей-офф дома. Это преимущество, пусть и небольшое.

– Какая конференция сильнее – Западная и Восточная?

– Даже не знаю. Много хороших команд и там, и там. Просто так, на одном коньке никого не обыграешь. Мы доказали, что можем победить любого соперника, если полностью выкладываемся.

– В этом немалая заслуга тренера?

– Конечно. Андрей Владимирович опытный тренер, поставил нам систему, смотрим много видео, зацикливаемся на своей игре, а не соперника.

– «Барыс» в этом сезоне сильнее, чем раньше, с Найджелом Доусом?

– Да, конечно, намного! Полкоманды поменялось, новый тренерский штаб. Сильные игроки пришли, Брэндон Боченски вернулся. Андрей Владимирович держит нас… – Старченко улыбается. – Прошлый сезон мы тоже хорошо начали, но концовочка вышла очень смазанная.

– Не было желания что-то доказать Линдену Вею, который загадочно покинул «Барыс» еще до конца прошлого сезона?

– Да нет, Вей классный игрок, помогал нам и ЦСКА помогает. Ушел от нас, говорите? Так получилось. Это жизнь. Разве плохих в сборную Канады на Олимпиаду позовут?

– Далеко намерены пойти в плей-офф? Почему бы не замахнуться на финал конференции?

– Хотим навести шороху в плей-офф. Пройти не только первый раунд, второй, а там чем черт не шутит.

– Успехи «Барыса» в плей-офф могут помешать сборной Казахстана подготовиться и успешно выступить на домашнем чемпионате мира в Астане, где предстоит решать главную задачу – возвращение в элитный дивизион планетарного первенства.

– Думаю, не помешает. Наоборот поможет. Мы будем в тонусе. Турнир ведь начнется 29 апреля. В сборную Казахстана много кандидатов. Однако заглядывать так далеко не хочется.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Роман Старченко, нападающий

Родился 12 мая 1986 года в Усть-Каменогорске. Рост 178 см, вес 86 кг

Выступал за «Барыс» (2003-2004, 2008-н.в.), «Казцинк-Торпедо» (2004-2008)

Чемпион Азиатских игр (2011), бронзовый призер Универсиады-2007

Самый ценный игрок ЧМ-2015 в I дивизионе, лучший бомбардир ЧМ-2018 в I дивизионе – 8 (6+2) очков в пяти матчах

В КХЛ 562 матча, 154 (123+277) очка, участник Матча звезд КХЛ (2019)

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