«Динамо» избавляется от фобий! Вслед за «Спартаком» бело-голубые одолели рижан

Хоккей 28 января 2019 22:08 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

В понедельник московские динамовцы одолели еще одного неудобного в недавнем прошлом соперника. Со счетом 3:2 были повержены латвийцы.

КОМПЛЕКСЫ

В прошедшую пятницу бело-голубые поставили точку в неудачной серии со «Спартаком», одолев соперника 3:1 после шести поражений кряду в чемпионатах КХЛ. И следом за красно-белыми, как по заказу в Москву явились рижане, которым бело-голубые также уступили в этом сезоне трижды – 2:4, 4:5, 1:2 ОТ. Самое время было продолжить избавляться от комплексов.

Хотя у кого в КХЛ их нет?

СКА, реально претендующий на первое место в регулярке умудрился слить все четыре матча в принципиальнейшем противостоянии с московскими армейцами. ЦСКА, в свою очередь, уже трижды уступил «Локомотиву». Ярославцы оба раза проиграли и «Автомобилисту», и «Йокериту». А московские динамовцы в свою очередь нанесли финнам в КХЛ уже 10 поражений! Из них три – в нынешнем сезоне.

Такие фобии есть у каждого клуба КХЛ. Главное – периодически от них избавляться. Московским динамовцам это в понедельник удалось.

НАСТРОЙ

За настрой москвичей в этом матче можно было не волноваться.

- Пора нам заканчивать с этой неприятной статистикой, - заявил перед матчем помощник главного тренера бело-голубых Владимир Воробьев. Ну а что же рижане?

Перед московским матчам латвийцев размазали по льду в Санкт-Петербурге – 7:1. Однако по мнению тренерского штаба гостей этот факт должен еще лучше мотивировать команду на сегодняшнюю встречу.

Однако главный мотивирующий факт для рижан находится ни в горьких поражениях, и ни в победных сериях. Он – в турнирной таблице Запада. Латвийцы по-прежнему продолжают биться за участие в Кубке Гагарина и говорят об этом перед каждой игрой. Сейчас их отделяет от зоны плей-офф всего одно очко! Четвертая победа могла бы стать долгожданным пропуском в заветную восьмерку. Но взять их у «Динамо» не вышло, хотя успех был близок…

МИСТИКА

Встреча между двумя динамовскими коллективами стала в нынешнем чемпионате КХЛ 666-й по счету. Существует даже версия, что рижане специально просят лигу ставить их игры на этот номер, хотя он далеко не всегда приносит им удачу. Но факт в том, что играют латвийцы в матче №666 далеко не впервые и как бы адаптированы к «Числу Зверя».

Когда гости в этом матче повели 2:0, в голову полезла мистика - неужели москвичи перед ним дрогнут? Однако вскоре игроки бело-голубых из третьего и четвертого звена Дмитрий Моисеев и Владислав Ефремов, доказали, что не верят в чертовщину, сравняв счет в матче – 2:2.

ЮБИЛЯР

А решающую шайбу в ворота рижан забросил прошлогодний лидер латвийской команды Микс Индрашис, который сейчас выходит на лед в ударной тройке бело-голубых.

Это гол стал для него первым в ворота рижского «Динамо», за которое он выступал на протяжении всей своей карьеры до переезда в Москву. И одновременно, эта шайба оказалась для форварда 100-й в КХЛ. В общем юбилей удался. Потому что этого зыбкого преимущества в один гол москвичи уже не упустили и сломали неприятную для себя традицию. Итоговый счет – 3:2.