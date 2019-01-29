Борис Майоров: Воробьев устроил в сборной стратегический эксперимент

Хоккей 29 января 2019 14:28 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал непривычный состав сборной России, вызванный на Шведские игры.

- Судя по новостям из ФХР сборная России отправится на третий этап Евротура фактически вторым составом.Вас удивило отсутствие в ней привычных лидеров-армейцев?

Нет. Это же действительно явно экспериментальный состав, - считает Борис Майоров. - Тренеры сборной дают возможность игрокам, хорошо себя проявившим в декабре и январе в КХЛ, выступить на более высоком международном уровне.

Я бы назвал такое решение тренерского штаба Ильи Воробьева стратегическим. На этом этапе в сорной будет смотр ближайших кандидатов в состав на чемпионат мира. Так что это оправданный шаг. Да и нельзя на протяжении всего сезона эксплуатировать на этапах Евротура одних и тех же игроков. Этот турнир отчасти и существует для просмотра кадров. Ну а как и где иначе определить ближайший резерв для национальной команды?

- Насчет полевых игроков – нет вопросов. Но этап в Швеции пропустят оба наших основных голкипера – Игорь Шестеркин и Игорь Сорокин. Это не слишком рискованно?

- Тоже не беда. Если уж отвели этому турниру этакую просмотровую роль, то это должно касаться и вратарей. Сорокина и Шестеркина мы прекрасно знаем. В том, что сейчас за сборную сыграют два других вратаря ничего страшного нет.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ НА ШВЕДСКИХ ИГРАХ

Вратари: Илья Коновалов (Локомотив), Игорь Бобков (Авангард), Пётр Кочетков (ХК Сочи).

Защитники: Захар Арзамасцев (Салават Юлаев), Артём Зуб (СКА), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба - Металлург), Андрей Миронов (Динамо М), Алексей Василевский (Автомобилист), Рушан Рафиков, Александр Елесин (оба - Локомотив), Андрей Педан (Ак Барс), Николай Демидов (Сибирь).

Нападающие: Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачёв (оба - Динамо М), Анатолий Никонцев (Спартак), Сергей Шумаков, Денис Зернов, Илья Михеев (все - Авангард), Андрей Кузьменко, Алексей Кручинин (оба - СКА), Андрей Светлаков, Константин Окулов (оба - ЦСКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба - Салават Юлаев), Григорий Денисенко, Денис Алексеев, Кирилл Слепец (все - Локомотив).