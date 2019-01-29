Микс Индрашис: Под Шипачева и Кагарлицкого подлаживаться не надо

Хоккей 29 января 2019 18:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Интервью с форвардом московского «Динамо» Миксом Индрашисом, отличившимся голами в принципиальных битвах с рижанами и «Спартаком».

В последних двух матчах бело-голубые одолели двух своих самых неудобных соперников. В пятницу со счетом 3:1 был повержен «Спартак», который до этого побеждал динамовцев в шести матчах кряду. В понедельник ушел в прошлое и рижский комплекс – 3:2 после трех поражений в этом сезоне.

В обоих матчах голами отличился 28-летний нападающий Микс Индрашис, который этим летом решился, наконец, покинуть родную Ригу и перебраться в Москву. Сейчас он выходит на льду в ударном звене команды Владимира Крикунова.

«НЕУДАЧНЫЕ СЕРИИ УЖЕ В ПРОШЛОМ»

– Какие чувства испытываю после победного гола в ворота рижан? Очень хорошие, – рассмеялся Индрашис. – Это ведь был мой сотый гол в КХЛ! Я знал об этом рубеже и ждал этой шайбы. Вот наконец-то она пришла. Надеюсь, что дальше еще лучше пойдет.

– Не жалко было отнимать очки у своей родной команды? Ведь рижане сейчас отчаянно сражаются за плей-офф. Для них каждый турнирный балл важен.

– Конечно, мои друзья играют там и бьются за место в восьмерке. Но это спорт. Я в другой команде. И поэтому буду делать все, чтоб она побеждала.

– Когда обводили Майоне перед воротами, видели, кто конкретно перед вами?

– Нет, вообще об этом не думал.

– А как вообще получилось обмануть соперника одним движением и словно насквозь через него пройти?

– Я показал клюшкой, что буду бросать. И он поверил. Удачно обыграть его получилось. Поэтому и вратарь не успел за мной.

– Почему матч с рижанами поначалу вновь сложился тяжело? Ведь вы уступали 0:2.

– Тяжело сказать. Словно не наш был день. Мало, что получалось.

– Бело-голубые в этом сезоне постоянно играли с рижанами сразу после более знаковых соперников – ЦСКА, «Спартака», «Автомобилиста»… Перестроиться не успеваете?

– Возможно, что и так. Потому что прошлая игра со «Спартаком» действительно была нервной и тяжелой. И в начале следующего матча мы не могли найти сил, но потом все же отыгрались и победили.

– Серия из трех предыдущих поражений морально давила?

– Главное, что это уже в прошлом. Неприятные серии со «Спартаком» и рижским «Динамо» уже закончены. Сейчас наши серии начинаются.

«В ЗВЕНЕ ШИПАЧЕВА НИКТО НЕ ВЫПАДАЛ»

– Как вам играется в ударном звене вместе с Вадимом Шипачевым и Дмитрием Кагарлицким?

– С этими ребятами легко играть. Поэтому и взаимопонимание у нас сразу наладилось. Под таких партнеров долго подлаживаться не надо. У них ведь в звене уже многие ребята до меня играли. И никто не выпадал.

– Где вам все же самому комфортнее – в центре или на краю?

– Я могу и там, и там. Если честно, для меня это не так уж важно. Ведь самое главное – соображать, что ты делаешь на льду. Поэтому легко адаптируюсь к любой позиции. А определяет ее пусть тренер. Мне важнее, чтобы в принципе играть давали.

– Приходилось слышать, что третьему партнеру в звене с Шипачевым и Кагарлицким приходится много бегать. Прочувствовали это на себе?

– Так бегать везде надо! Но только это делать нужно с умом. Мои партнеры очень хорошо читают игру. Так что на самом деле торопиться надо не всегда. Все зависит от ситуации на льду. И от соперника.

– Как вам работается со старейшиной российского тренерского цеха Владимиром Крикуновым?

– Хорошо. Нормально работаем.

– Что и баллоны – нормально?

– Я с ними никогда раньше не сталкивался. Это было что-то новое. И потому – интересное.

– Интересное, но тяжелое?

– Да уж. Часа два после этой тренировки отходил. Когда первая серия прошла думал: «Нормально, ну, устал немного. Но не так все страшно, как предполагал». А вот после второй серии понял – это то, что я раньше не делал никогда! Но это методика подготовки. Поэтому, если надо, я буду это делать.

– Вы с Крикуновым раньше не были знакомы? У него ведь есть дом в Риге, где он часто проводит лето.

– Я знаю, но мы никогда не пересекались.

«ХАРТЛИ СЕБЯ И В КХЛ ПОКАЖЕТ»

– А с еще одним известным рижанином Олегом Знарком?

– С ним встречаться приходилось. На хоккее виделись. Каждый год летом Микелис Редлихс делает такой матч после сезона, где играют и ветераны. Вот в прошлом году Знарок тоже в нем участвовал.

– И как Олег Валерьевич на льду?

– Да видно, что играл раньше.

– Наверное, среди всех тренеров КХЛ вам больше других знаком Боб Хартли, который возглавляет не только «Авангард», но и сборную Латвии. В чем главная фишка этого специалиста?

– У Хартли есть своя особенность. У него в игре все должно быть четко. Он огромное значение уделяет нюансам. Даже к самым маленьким вещам он требует серьезного внимания. Думаю, что «Авангард» под его руководством хорошо себя покажет.

«ЧАСТО МЕНЯТЬ КЛУБЫ НЕ ЛЮБЛЮ»

– Вы играли за рижан начиная с МХЛ и до 28 лет. Неужели настолько не любите менять команды?

– Играть каждый сезон в новом клубе я точно не хочу. Мне нравилось играть дома. Но сейчас я понял, что настало время перемен. И вот теперь я в Москве. Уже обжился в клубе. И с удовольствием остался бы в «Динамо» надолго. Мне тут все нравится.

– Как обустроились в Москве? Не все могут к ней приспособиться.

– А вот я привык. И мне тут все нравится. Все, что надо, рядом. Чувствую себя хорошо. Конечно, не знаю, где какие улицы. Но с помощью Яндекса все могу найти.

– Где конкретно живете?

– Недалеко от «Мегаспорта». Там есть такой «Авиапарк». Если честно, время на прогулки мало. Но в центре города – Тверская, Красная площадь – там бывать люблю, там красиво.

– Впервые в прошлом году на Красную площадь попали?

– Был и раньше. Но сейчас впервые прогулялся по ней спокойно, когда никто не мешает и спешить никуда не надо.

– Но не на метро же вы туда ездите?

– У нас есть машина и водитель. Мы с Патриком Закриссоном живем в одном здании. Поэтому нас возят вместе. До центра от дома минут тридцать. А на тренировку утром на базу – вообще двадцать.

– В Большом театре еще не были?

– Мне уже сказали, что туда надо обязательно сходить. Вот жду подходящего момента, когда будет время.

– На балет?

– Нет, балет – это слишком долго.

– Так и опера пройдет не быстро!

– А больше там ничего нет? Тогда схожу просто на экскурсию!

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Микс ИНДРАШИС

28 лет, нападающий. Может играть как на фланге, так и в центре.

Рост – 190 см. Вес – 86 кг. Родился 30 сентября 1990 года в Риге.

С начала своей карьеры в КХЛ на протяжении семи сезонов выступал за рижское «Динамо». С 2018 года – форвард «Динамо» (Москва). За сборную Латвии выступает с 2012 года. Участник Олимпийских игр.

БЫЛО ДЕЛО

В своем стартовом официальном матче за сборную Латвии Индрашис забросил шайбу в ворота сборной России на ЧМ-2012, открыв счет на 12-й минуте встречи. Затем латвийцы удерживали это преимущество до 34 минуты. Но в итоге россияне победили 5:2, а затем выиграли и очередные золотые медали мирового первенства.