Привет «Магнитке» от Воробьева. Как СКА победил «Металлург»

Хоккей 29 января 2019 19:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Матч фаворитов чемпионата напомнил финальную серию плей-офф-2016. Соперники долго ждали ошибок, а в третьем периоде СКА пошел вперед, забил три гола, победил 3:1 и вернул лидерство.

ВОРОБЬЕВЫ

Накануне матча 70-летний юбилей отмечал Петр Воробьев, прославленный тренер, ныне возглавляющий в системе СКА молодежное направление. На лед вышли его воспитанники Василий Кошечкин и Евгений Кетов – основной вратарь золотой сборной Пхенчхана и капитан СКА, а также сборной на двух этапах Евротура. Оба прошли школу «Лады», оба завоевывали в 2006-м Континентальный кубок ИИХФ, этим трофеем Петр Ильич гордится больше всего.

В Кошечкина Воробьев-старший поверил не сразу. Толчком стал дефолт в тольяттинском клубе, когда ушло полтора десятка игроков. Кетова признали лучшим игроком того памятного турнира в Венгрии, в котором до «Лады» российские команды не побеждали.

Сын Петра Ильича Илья Воробьев не желает уступать отцу. Его «Магнитка» дважды играли в финале плей-офф, в 2016-м – победно. А через год по ходу решающей серии «Металлург» – СКА заявил в сердцах: «Два пусть сразу заберут этот Кубок».

Сегодня наставник СКА и сборной впервые приехал в Магнитогорск после своей отставки осенью 2017-го.

МОЗЯКИН

Капитан «Магнитки» поработал с обоими Воробьевыми. С Петром Ильичем они одновременно пришли в Мытищи. Мозякин спросил тогда тренера: «А вы забивать мне разрешите?»

С тех пор первый снайпер отечественных чемпионатов ниже планки в 20 голов за сезон не опускается. В предыдущем матче против лидера Восточной конференции «Автомобилиста» он в 20-й раз распечатал ворота.

Мозякину было важно показать тренерам сборной товар лицом, он старался, выводил партнеров на бросок с козырных позиций.

Соперники бросили против капитана «сталеваров» лучших чеккеров – олимпийских и мировых чемпионов Каблукова с Кетовым.

ДАЦЮК

Тема с лишением Волшебника капитанской нашивки сошла на нет. Он продолжает выходить в первом звене с Плотниковым. Третий форвард меняется – теперь это реактивный Кручинин, которого неожиданно пригласили в сборную на Шведские игры.

В этом же списке вратарь Хелльберг (он остался в запасе), защитник-олимпионик Зуб, форвард Кузьменко, а также оборонцы-«сталевары» Антипин и Береглазов. Антипин, правда, травмирован, пропустил три последних игры, но время восстановиться еще есть.

Однако вернемся к Дацюку. Соперники с ним не церемонятся. Молодой «зубр» из Минска Хенкель едва не отсек клюшкой Волшебнику кисть, а астанинский «барас» Диц и вовсе поднял на него руку.

В первом периоде Дацюк оказался прямо перед Кошечкиным, но не сумел пробить гренадера. А в третьем – ветеран вынудил защитника Верещагина накинуть на него пиджак. Численное преимущество – единственное для гостей в матче – они не реализовали, но вскоре «ракета» Якупов забил победный гол.

РЕПЕТИЦИЯ ФИНАЛА

За 40 минут игры гости нанесли по воротам Кошечкина 9 (!) бросков, хозяева – вдвое больше. Соперники осторожничали, предпочитая атаковать из засады. Это был матч плей-офф, репетиция финала. Засуху нарушил «сталевар» Любимов, эффектно оставивший не у дел шведского защитника Рунблада. Бывший нападающий ЦСКА вспомнил, как забивал победные голы СКА в финале конференции несколько лет назад.

Кстати, недавно в Риге Любимов поразил аттракционом невиданно и не модной ныне щедрости. Выкатившись к пустым воротам, он подарил шайбу партнеру Тимкину – давай, забивай ты.

Любимов разменял второй десяток голов и повторил личный снайперский рекорд. Но на его гол гости в третьем периоде ответили тремя. Счет сравнял Бывальцев, выпускник магнитогорской школы. Якупов забивал с чудо-паса Гусева. Лидер бомбардирской гонки чемпионата записал в актив 54-й ассистентский балл. До рекорда КХЛ Александра Радулова – всего шесть точных передач.

Еще одна шайба побывала в пустых воротах хозяев. Не похоже, что СКА так просто откажется от Кубка континента.