Борис Майоров: Никонцев созрел для сборной! Это лучшая кандидатура из «Спартака»

Хоккей 31 января 2019 09:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о дебютанте сборной России – спартаковце Анатолии Никонцеве.

Наиболее любопытным новичком в составе сборной России, вызванным на третий этап Евротура – Шведские игры, стал 28-летний нападающий «Спартака» Анатолий Никонцев.

– Потянет ли форвард уровень национальной команды?

– Поскольку я смотрю матчи «Спартака» регулярно, готов утверждать, что из нынешнего состава красно-белых Никонцев – чуть ли ни самая реальная кандидатура, – считает Майоров. – Конечно, есть еще Хохлачев. Но он в данный момент восстанавливается после травмы. И, как мне кажется, Александр в прошлом сезоне играл более ярко.

– Год назад вы не раз «сватали» в сборную и Вячеслава Лещенко.

– Мне нравится этот нападающий. Но Лещенко, при всех его достоинствах, увы, не забивной форвард. А вот Никонцев в последнее время выдвинулся на роль одного из лидеров «Спартака». Это нападающий с отменными индивидуальными качествами.

– Расскажите о них поподробнее.

– Никонцев – быстрый форвард с хорошей обводкой. При этом он умеет держать удар, неплох в контактной борьбе. Ну и самое главное – Анатолий выполняет на льду очень приличный объем работы. Мне лично будет очень любопытно посмотреть, как он будет выглядеть в связке с игроками, которые по классу выше его нынешних партнеров в «Спартаке».

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ НА ШВЕДСКИХ ИГРАХ

Вратари: Илья Коновалов (Локомотив), Игорь Бобков (Авангард), Петр Кочетков (ХК Сочи)

Защитники: Захар Арзамасцев (Салават Юлаев), Артем Зуб (СКА), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба – Металлург), Андрей Миронов (Динамо М), Алексей Василевский (Автомобилист), Рушан Рафиков, Александр Елесин (оба – Локомотив), Андрей Педан (Ак Барс), Николай Демидов (Сибирь)

Нападающие: Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачев (оба – Динамо М), Анатолий Никонцев (Спартак), Сергей Шумаков, Денис Зернов, Илья Михеев (все – Авангард), Андрей Кузьменко, Алексей Кручинин (оба – СКА), Андрей Светлаков, Константин Окулов (оба – ЦСКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба – Салават Юлаев), Григорий Денисенко, Денис Алексеев, Кирилл Слепец (все – Локомотив)