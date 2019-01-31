Вылезут ли «барсы» из окопов? Что ждет «Ак Барс» в плей-офф

Хоккей 31 января 2019 07:16 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Сегодня «Ак Барс», потерпевший пять поражений в шести последних матчах, встречается в Москве с ЦСКА. Разбираемся в причинах неудач обладателя Кубка Гагарина.

Не смотревшие матч против «Автомобилиста» могут сделать вывод, что «Ак Барс» в глубоком кризисе, из которого вряд ли удастся выбраться. Даже с беспрецедентным кубковым опытом лучшего тренера прошлого сезона тренера Зинэтулы Билялетдинова. Сразу скажу: не все так мрачно в команде казанской. И уж точно безнадегой не пахнет.

Против лидера Восточной конференции «барсы» играли достойно и вполне могли не уступить. Уверенность излучал 23-летний вратарь Владислав Подъяпольский. Набирает форму потративший два месяца на лечение-восстановление центрфорвард ведущего звена Антон Ландер.

Что зацепило? Без Даниса Зарипова (он пропустил три последних матча) хозяева упростили игру. Атаке чемпионов явно не хватает тонких ходов, хитрых передач-подкидок через частокол клюшек. Таким чудо-пасом Зарипов одарил в московском матче с ЦСКА Вячеслава Основина. Этот гол остается единственным на счету новичка команды.

Без защитника-ветерана Андрея Маркова (он тоже не играл) некому было грамотно сыграть на синей линии в большинстве. Пол Постма? Андрей Педан? Альберт Яруллин? Это не их стихия, козырь этих защитников – могучий щелчок. Особенно у Яруллина. А Педан превращается в наследника Степана Захарчука, который теперь устрашает соперников в «Адмирале».

Как тут не вспомнить в этой связи уход из чемпионской команды в СКА защитника-универсала Василия Токранова, ныне продолжающего лечиться.

- Для обороны «Ак Барса» это, может, и не потеря, но для большинства… - прокомментировал ситуацию эксперт Александр Гуськов.

Обязательные слагаемые формулы успеха в плей-офф – вратари и бригады численного неравенства. Есть еще кубковый опыт, а его «Ак Барсу» не занимать. Особенно таким зубрам, как Билл, Зарипов, Джастин Азеведо, Марков, Александр Свитов…

Успеет ли восстановиться и восстановить кондиции герой чемпионского сезона Эмиль Гарипов? Или придется уповать на одного Подъяпольского, кубковый опыт которого исчисляется нулем матчей? Есть, правда, дублер Александр Шарыченков, но он оставил такой след в серии со СКА (в бытность динамовцем), что и вспоминать не хочется.

Главная проблема «Ак Барса» - голы. Забивают подопечные Билла скупо. Но в плей-офф для победы вполне может хватить и одной заброшенной шайбы. Нет сомнений, что наберет форму Ландер, и первая тройка Иржи Секач – Ландер – Азеведо засверкает прежним ярким светом. Да и самый ценный игрок Кубка Гагарина-2018 Азеведо приучил нас к взлету в плей-офф.

Есть большие вопросы ко второй линии Владимир Ткачев – Основин – Станислав Галиев. Особенно к бронзовому призеру ЧМ-2017 в Кельне Ткачеву. Его прокатили мимо олимпийского Пхенчхана, с тех пор не приглашают в сборную, и перспективный форвард потерял мотивацию. Кубок Гагарина для него повторение пройденного. Похоже, Ткачев уже мысленно в НХЛ.

Есть претензии к Галиеву, герою старта финальной серии с ЦСКА. Правда, в январе он активизировался, набрал 5 (4+1) очков. Последует ли продолжение?

В этой ситуации болельщики с надеждой смотрят на 5-кратного обладателя Кубка Гагарина Зарипова, хитрого татарина. Вот кто способен помочь с голами и большинством.

А в работоспособности рабочих лошадок Артема Лукоянова, Алексея Потапова, Роба Клинкхаммера, в меньшей степени Свитова сомнений нет. А если еще выстрелит технарь Федор Малыхин…

Не сомневается в подъеме «Ак Барса» его защитник-домосед, двукратный обладатель Кубка Гагарина Рафаэль Батыршин, ставший гостем медиа-клуба Бесценной лиги во время Матча звезд КХЛ в Казани:

- В паузе команда два дня хорошенько отдохнула и потренировалась в жарких Эмиратах в двухразовом режиме, мы отвлеклись от хоккея, провели время с семьями, перевели дух. В такой неформальной обстановке это только сплачивает. На Западе фавориты известны – ЦСКА и СКА. Почему мы проиграли этим соперникам по два раза? Наверное, подошли к этим матчам не в лучшем состоянии. Было много травмированных. Но все покажет плей-офф, это совсем другое. Мы усиленно готовимся…

Предстоящие матчи закалят «Ак Барс» и дадут ответ на вопрос, миновала ли команда Билла черную полосу. Напомню, на финише регулярного чемпионата «барсы» дважды встретятся с ЦСКА и «Магниткой», по одному разу – с Уфой, «Автомобилистом», «Спартаком» и «Торпедо». Ни одной проходной игры!