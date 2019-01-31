Малкин в огне: набрал два очка, покорил отметку «600», уложил Стэмкоса на лопатки (видео)

Хоккей 31 января 2019 10:06 Источник: «Советский спорт» Автор: Славин Виталий

«Пингвины» повергли лидера НХЛ за 16 секунд. При этом Малкин набрал 600-е очко в карьере за передачи, а во втором периоде – и 601-е. Пополнил свой счет и лучший бомбардир чемпионата Кучеров: теперь у него в 50 играх 79 (22+57) баллов.

«МОЛНИИ» ЗАРЖАВЕЛИ

В третьем периоде на экран прямой трансляции вывели: «Тампа» проводит первый матч за 11 дней. Что это и есть главная причина поражения ведущей команды лиги, стало ясно уже к 9-й минуте. Если гости предыдущий раз выходили на лед 20 января (6:3 с «Сан-Хосе»), то «Питтсбург» после паузы на звездный уик-энд уже успел принять 29 января «Нью-Джерси», и выглядел поначалу таким же растерянным, как сейчас «Тампа»: к 24-й минуте «дьяволы» вели 3:0 и легко в итоге выиграли 6:3. «Питтсбург» потерпел четвертое поражение в пяти турах и оказался на границе кубковой восьмерки.

Так что, изначально для хозяев все было ясно: отступать некуда, пока «молнии» будут осваиваться на льду после пляжной недели, выскакиваем на площадку, как гориллы из клетки (как забыть наш олимпийский четвертьфинал в Ванкувере!), и сминаем противника. Нехитрый план сработал на все сто.

Наиболее показателен первый гол, забитый на 4-й минуте. Трое «пингвинов» в атаке с ходу переиграли всю пятерку гостей плюс вратаря Василевского! Они успели и бросить, и добить после паса через «краску». При этом южане, такое впечатление, вообще не поняли, что происходит. Настолько все быстро было сделано. Кучеров, к примеру, вместо того, чтоб сыграть позиционно на своем правом фланге, зачем-то укатил за ворота и вместе с остальными партнерами наблюдал, как разрывают Василевского.

Примерно в таком же стиле Кросби сделал счет 3:0. Только на сей раз хозяева накрыли соперников жесточайшим форчекингом.

Ну а за 16 секунд до этого небольшой юбилей отметил наш Джино. После Федорова, Зубова, Дацюка стал четвертым россиянином в истории лиги, кто покорил ассистентскую отметку «600 баллов». Причем начал матч Малкин крайне неубедительно. На первом вбрасывании получил в лицо от Гурда. Спустя полминуты на своей синей линии нарвался на сокрушительный хит Джирарди. Затем ему еще прилетело и от Строльмана.

ДЖИНО ДОГНАЛ КОВИ

За Евгения даже стало как-то тревожно. Возможно, причина этой неуверенности в антирекордном показателе полезности: к визиту «Тампы» в его пассиве набралось аж «минус 20»?! Третье место в НХЛ с конца.

Но к середине периода Женя успокоился и организовал второй гол хозяев, а после перерыва – и четвертый. В итоге получил «+2» и с суммарными «-18» сравнялся с… Ковальчуком из «Лос-Анджелеса».

Про эти две передачи россиянина стоит сказать особо. Сработало старое энхаэловское правило: в НХЛ ничего просто так не пропадает. На самом деле в обоих случаях Малкин только начинал результативные атаки, после чего проходила масса действий. Кессел, например, забил, дважды сыграв в пас с Растом, на котором Василевский еще и сфолить умудрился – если бы не гол, получил бы наш вратарь две минуты штрафа. Во втором эпизоде Женя из своей зоны выдал диагональ на Кессела, тот проехал почти полкатка, легко ушел от Сергачева и скинул на Летанга, который поймал Василевского на противоходе.

Тут мне вспомнилась большая дискуссия в «Советском спорте», когда в начале 70-х годов решили и в чемпионате Союза считать голевые передачи. Скептики недоумевали: как при определении лучшего бомбардира можно голы приравнивать к передачам? Давайте, дескать, за результативный пас давать пол-очка. На что реформаторы резонно отвечали: зачастую бывают такие передачи, что ради гола остается только клюшку подставить. В общем, здесь консенсус достигли быстро. А вот по поводу второй передачи развернулся нешуточный спор. И так как в правилах ИИХФ про это вообще ничего не было сказано, решили вносить двух ассистентов лишь в тех случаях, когда шайба заброшена после комбинаций едва ли не в касание.

12 ПЕРЕДАЧ ХАРЛАМОВА

Так и получилось, что в первом чемпионате СССР с системой «гол+пас» лучшим бомбардиром в 1971 году стал Мальцев с 57 очками, а вторым с 52 – Харламов. Хотя динамовец забил 37 голов, а армеец – 40. То есть за весь чемпионат «легенде № 17» насчитали жалкие 12 передач?! Вот насколько жесткие критерии были в нашей стране. Потому все сильно удивлялись, когда и в Суперсерии-72 и клубных противостояниях нашим игрокам порой начисляли ассистентские баллы, когда их и на льду не было.

Время показало, что НХЛ в этом была абсолютно права. Ведь очевидно, что, если бы не эти две передачи Малкина, с которых все начиналось, голы «Питтсбурга» не состоялись бы. Пусть бы даже Евгений уже успел смениться и в момент собственно взятия ворот находился бы на скамье запасных.

Отметился Джино и в штрафном боксе. Его первая отсидка при счете 3:0 могла обернуться тем, что гости вернулись бы в игру. Но несколько бросков блокировал герой матча Летанг (по голам защитников в «Питтсбурге» он догнал лидера клуба знаменитого Пола Коффи – по 107 шайб), да и вратарь Мюррей действовал безупречно.

В начале третьего периода россиянин сцепился с капитаном гостей Стэмкосом. Хотя канадец первым сбросил обе краги, а Малкин, грамотным захватом уложивший оппонента на лопатки, скинул только одну перчатку, оба получили по 5 минут штрафа.

Что касается лучшего бомбардира нынешней регулярки, то бросилось в глаза, что Кучерову попросту не от кого оттолкнуться. Его партнеры по звену Пойнт и Джонсон явно уступают Никите в хоккейном интеллекте. Со Стэмкосом он выходил только в большинстве, и именно после идеальной разрезающей передачи россиянина капитан «Тампы» сократил разрыв до двух шайб за две минуты до сирены. Гости сняли Василевского, но особых угроз не создали. В любом случае заключительная треть осталась за «молнией» - 2:0.

Как бы теперь в эту каникулярную ловушку не угодил «Вашингтон», чья черная серия достигла семи матчей. Овечкин вернется на лед лишь 3 февраля, а пока ударно проводит время на Кубе, катаясь на дельфине…

Питтсбург – Тампа – 4:2 (3:0, 1:0, 0:2)

Шихан, Кессел (МАЛКИН), Кросби, Летанг (МАЛКИН) – Миллер, Стэмкос (КУЧЕРОВ)

Т: в Василевский (18-22, 81.8%, 58.26)