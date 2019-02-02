Борис Майоров: Денисенко и Слепец выделялись на МЧМ-2019. Им надо расти!

Хоккей 02 февраля 2019 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал вызов в сборную России трех игроков «молодежки».

На Шведские игры вызваны сразу три бронзовых призера молодежного чемпионата мира-2019 – голкипер ХК Сочи Петр Кочетков, а также форварды «Локомотива» Кирилл Слепец и Григорий Денисенко.

– Готовы ли юниоры биться за основную сборную России?

– Наблюдая за молодежным чемпионатом мира, я как раз и отмечал в нашем составе этих двух форвардов, – говорит Майоров. – Хотя с точки зрения имиджа, там вроде бы были и более известные игроки. Но выделялись именно Денисенко и Слепец.

Так почему бы им не дать себя проявить и на взрослом уровне? В конце концов им уже по 19 лет. Их сам возраст в спину толкает: «Пора заявлять о себе!». Если обратиться к истории нашего хоккея, то многие выдающиеся игроки как раз в этом возврате и дебютировали в сборной.

К тому же, их же не из МХЛ в национальную команду приглашают. Оба в этом сезоне поднабрались опыта в «Локомотиве».

Вот сыграет ли на столь коротком турнире Кочетков, я сомневаюсь. Скорее Петр просто познакомится со сборной, поможет нашей команде на тренировках.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ НА ШВЕДСКИХ ИГРАХ

Вратари: Илья Коновалов (Локомотив), Игорь Бобков (Авангард), Петр Кочетков (ХК Сочи)

Защитники: Захар Арзамасцев (Салават Юлаев), Артем Зуб (СКА), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба – Металлург), Андрей Миронов (Динамо М), Алексей Василевский (Автомобилист), Рушан Рафиков, Александр Елесин (оба – Локомотив), Андрей Педан (Ак Барс), Николай Демидов (Сибирь)

Нападающие: Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачев (оба – Динамо М), Анатолий Никонцев (Спартак), Сергей Шумаков, Денис Зернов, Илья Михеев (все – Авангард), Андрей Кузьменко, Алексей Кручинин (оба – СКА), Андрей Светлаков, Константин Окулов (оба – ЦСКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба – Салават Юлаев), Григорий Денисенко, Денис Алексеев, Кирилл Слепец (все – Локомотив)