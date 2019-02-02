«Вашингтон» выиграл без Овечкина, а Кузнецов не исполнил птичку

Хоккей 02 февраля 2019 11:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Славин Виталий

Сегодня ночью российскому болельщику пришлось непросто. Одновременно в три ночи по Москве начались матчи трех российских клубов – «Вашингтона», «Тампы» и «Питтсбурга». Хорошо хоть «Коламбус» Панарина – Бобровского отдыхал…

Однако вскоре выяснилось, что нас интересуют только две игры – в столице США и Большом яблоке. Малкина в составе «Питтсбурга» не обнаружилось. Я было подумал, что Женя получил дисквалификацию за драку со Стэмкосом в предыдущем туре. Но капитан «Тампы» уже вовсю бегал в Нью-Йорке.

Что тогда? – недоумевал я. Оказалось, виновата все-таки та самая стычка. Позже объявили, что Джино выбыл из-за травмы верхней части тела. Остается теперь только догадываться, что повредил россиянин: правую кисть, с которой скинул крагу и бил оппонента по шлему, или правое плечо, на которое рухнул с его почти двух метров, когда опрокидывал на лед вожака «Тампы»?..

В любом случае без Малкина «пингвины» без каких-либо проблем разобрались с худшим клубом НХЛ «Оттавой» – 5:3. По дублю – у Гюнцеля и Раста, по паре передач – у Кросби и Кессела.

Зато в двух других поединках солировали исключительно россияне, и в обоих все решилось в самом конце, а в Нью-Йорке и 65 минут не хватило! Великолепный – возможно, лучший матч в сезоне! – выдал Василевский. Андрей отразил все 36 бросков второй команды восточной конференции, плюс все три попытки «Айлендерс» реализовать штрафной бросок в буллитной перестрелке и заслуженно удостоился титула звезды номер один этого дня во всей лиге. В итоге для победы лидеру регулярки хватило одного точного выстрела защитника Хедмана. А вот лучший бомбардир лиги Кучеров свою дуэль Грайссу проиграл, бесхитростно запустив шайбу в щиток голкиперу «островитян».

Отдельно отметим суперсейв Василевского, который наверняка войдет в хит-парады. На 31-й минуте после финской комбинации Филппула – Комаров – Филппула и резкого перевода экс-динамовцем шайбы с левого фланга на правый Андрей в идеальной растяжке вытащил шайбу из нижнего правого угла. Хотя если бы Филппула поднял шайбу выше, россиянин был бы бессилен. Но это заботы нападающего «Айлендерс».

Кузнецов в три звезды дня НХЛ не попал, но выдал, на мой вкус, лучший матч после золотого плей-офф-2018, где стал первым бомбардиром лиги. Понадобилась для этого всего лишь… дисквалификация Овечкина.

Наличие двух суперзвезд в одном клубе, их взаимоотношения, влияние друг на друга – давняя избитая тема. Причем только для НХЛ. В СССР, да и сейчас в России я что-то не помню, чтоб два классных исполнителя мешали друг другу. Может, их сейчас у нас элементарно почти не осталось? А при СССР поступали просто: что Тарасов, что Тихонов в ЦСКА сводили самых искусных в одно звено или пятерку под девизом: «Премьеров у нас нет. Все – сплошь комсомольцы, которые работают не на свою личную статистику, а исключительно – на команду!» И ведь функционировала система безотказно – что во времена Харламова-Михайлова-Якушева, что при Фетисове-Макарове-Быкове…

В НХЛ – иначе. Разве забудешь мытарства Федорова при живом Айзермане в «Детройте», когда Сергею то контракт, достойный для сильнейшего игрока НХЛ, не давали, то в защиту задвигали. Или нынешнее положение Малкина в «Питтсбурге», где потенциально самый яркий хоккеист мира десятилетия – что Джино, кстати, доказал в победном плей-офф-2009! – вынужден выходить во второй смене.

А разве у нас было бы возможно, чтобы Овечкин и Кузнецов выходили в разных звеньях? Ну да, между ними разница в семь лет. Но ведь очевидно, что во второй смене Женя увядает и не выдает даже 50 процентов своего потенциала. Ну куда это годится – 9 голов за сезон до визита «Калгари» на Потомак?!

Вот и сегодня начал Кузнецов в своем привычном сочетании с силовиком Уилсоном и чехом Враной, по обыкновению, серенько. К слову, так же скромно выглядело и ударное трио, в котором Ови на левом фланге с Бекстремом и Оши заменил прямолинейный канадец Стивенсон. Что любопытно, он в итоге завершил игру с худшим в команде показателем полезности «-2».

Благо, у «Вашингтона» наконец стали забивать чернорабочие. Так, открыл счет уже на 3-й минуте Дауд, который молчал со 2 декабря. А позже вторую шайбу в сезоне, так же почти после двухмесячного перерыва, забил уроженец Чехии Яшкин, сын популярного защитника воскресенского «Химика».

Наш Кузя пробудился в начале второго периода, когда в зоне гостей украл шайбу у зазевавшегося оппонента, и Уилсон сделал счет 3:1.

Но по-настоящему почувствовать свою силу, полностью раскрыться россиянину помогли удаления «огоньков». Во второй трети они сфолили трижды кряду, и все эти шесть минут большинства солировал Кузнецов. Только ему доверялось вводить шайбу в зону атаки, что он прекрасно делал, равно как весь розыгрыш большинства шел в основном через него. Ибо Оши, заменивший в левом круге вбрасывания Ови, чувствовал себя на непривычной позиции не очень уверенно. Что и понятно: козырь американца игра под воротами, где теперь было поручено трудиться Уилсону. И которому тоже требовалось время, чтобы освоиться.

Вот и получилось, что всю инициативу – по факту! – пришлось брать на себя 92-му номеру, и он справился! Хотя для решающего вклада понадобилось четвертое удаление гостей, которое заработал за две минуты до финальной сирены Бекстрем. Женя понял, что хватит играть на партнеров. Взял ответственность на себя и реализовал большинство после блестящей атаки с ходу роскошным кистевым в ближнюю девятку.

4:3 – и «столичные» прерывают черную серию из семи поражений, сделав подарок к выходу из отпуска своему великому русскому капитану.

Так держать, Женя! И еще мне очень понравилось, что Кузнецов на сей раз не стал исполнять свою пацанскую птичку. Ограничился традиционной позой лучника на одном колене, выпустившего убийственную стрелу, ну или стрельнувшего из гранатомета – кому что ближе. И правильно – унижать соперника оскорбительными жестами себе дороже.