КРАСава! Как вратарь «Сибири» Красиков остановил Гусева и СКА

Хоккей 02 февраля 2019 18:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Команда из Новосибирска устояла под натиском лидера и отстояла минимальное преимущество в счете во многом благодаря фантастической игре Алексея Красикова.

Бросив взгляд в итоговый протокол матча, кто-то наверняка скажет: «И в чем тут диво? Питерцы попали в створ ворот всего 36 раз».

Так-то это так. Но за сухой цифирью осталось качество бросков.

Красиков с легкостью и изяществом зафиксировал шайбу в ловушке после мощного щелчка защитника Антона Белова. Для полноты картины не хватало знаменитого жеста Патрика Руа, одного из сильнейших вратарей в истории НХЛ. Святой Патрик в таких случаях победно вскидывал свободную руку (на которой ловушка), однажды, правда, выронив шайбу, причем в ключевой момент.

Впрочем, не этот сэйв стал решающим. За последние пять минут до финальной сирены Красиков выиграл две дуэли у самого Никиты Гусева, главного бомбардира чемпионата, да еще и установившего личное достижение. Когда в штрафном боксе истекал двухминутный срок сибиряка Егора Миловзорова, Гусев добивал шайбу в пустые ворота. Да, угол был острый, но для лидера атак СКА это не препятствие. Десятки раз он забивал с этой точки, когда рамку закрывали голкиперы.

Гусев уже готов был отпраздновать гол, но Красиков, отбросив «гитару», правой рукой, на которой блин, ухитрился зацепить шайбу. Та срикошетила в стойку и стала добычей вратаря. Переполненный зал ответил рекордным децибелами. До финальной сирены трибуны скандировали фамилию голкипера.

А чуть раньше гости в большинстве распечатали ворота «Сибири». Не самый мощный бросок без замаха защитника Гаврикова заставил капитулировать Красикова. Шайба проползла в сетку между щитками подо льдом. Но почему голкипер забыл о клюшке?

Ответ был получен после паузы. Тренеры хозяев взяли челлендж на помеху вратарю. Судьи долго смотрели и гол отменили. Оказалось, армеец Якупов, проезжая мимо Красикова, задел его «гитару». Это же фирменный прием легенды Бориса Михайлова, незаметно для арбитров подбивавшего вратарскую клюшку. В 70-е никаких просмотров-повторов не существовало, все решала эмпирика.

В Новосибирске гол Гаврикова (он, к слову, спас СКА от домашнего поражения в матче с «Барысом») отменили.

Отбившись в меньшинстве, хозяева умудрились упустить Гусева еще раз. Выскочив из-за спин защитников, первый бомбардир чемпионата принял шайбу после длинного паса и выскочил с глазу на глаз с Красиковым. Бросок в домик вратарь ждал и парировал шайбу. Шесть раз Гусев попал в створ и ушел со льда без гола. После финальной сирены он обнял безумно счастливого вратаря сибиряков. Мол, «Красава»!

В активе Красикова уже три сухаря: он остановил не только СКА, но топ-клубы Востока – «Салават Юлаев» и «Магнитку».

А это заявка в сборную. Вдруг Илья Воробьев, на глазах которого Красиков совершал подвиги, пригласит сибирского вратаря на Шведские игры. Скажем, вместо севшего в запас «ястреба» Игоря Бобкова. У омича в понедельник будет шанс показать товар лицом штабу сборной. В Балашихе «Авангард» принимает СКА. Дело Бобкова за малым – попасть в стартовый состав.

«Сибирь» же одержала чисто футбольную победу (1:0) благодаря раннему голу Шэйна Принца. Сенсация. СКА не знал поражений в основное время после исторического матча на футбольном стадионе с ЦСКА. Это было еще в прошлом году – 22 декабря. А в последний раз покидал лед без голов и вовсе 10 октября, когда дома уступил в овертайме «Локомотиву» с его великолепным Коноваловым.