Потеснит ли «Сибирь» кого-то из двух «Т»?

Хоккей 03 февраля 2019 20:24 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Обсуждаем интриги на финише регулярного чемпионата в Восточной конференции.

22 февраля завершается регулярный чемпионат, 25-го стартует плей-офф. На Востоке в кубковом раунде официально прописались шесть команд. На две оставшиеся путевки реально претендуют «Торпедо», «Трактор» и «Сибирь». Топ-клубы ведут борьбу за выгодную расстановку в первом раунде. Андердоги стремятся не лечь на дно турнирной таблицы.

А если бы «Сибирь» в субботу не одолела дома СКА (1:0)? Если бы вратарь хозяев Алексей Красиков в футбольном яшинском броске не зацепил перчаткой правой руки (на которой блин) шайбу, посланную лучшим бомбардиром чемпионата Никитой Гусевым в пустые ворота? Тогда бы мы сейчас не восхищались отчаянной погоней команды со снежинкой за двумя «Т» - «Торпедо» и «Трактором».

Плюс эта черная серия из 13 поражений на старте. Сменившему у штурвала Владимира Юрзинова Андриевскому не шепотом, а в полный голос советовали готовиться к следующему сезону.

В последних четырех матчах сибиряки разжились семью очками. На финише им предстоит четырежды сыграть в гостях и два раза дома. Их ждет сшибка в Нижнем Новгороде с прямым конкурентом – «Торпедо», встречи с топ-клубами «Автомобилистом», «Авангардом», а также «Барысом».

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От восьмого кубкового места, занимаемого «Трактором», «Сибирь» отделяют четыре очка или две победы. У челябинцев одна игра в запасе, четыре из семи – в родных стенах.

Последняя победа в уральском дерби над «Магниткой» (3:1) – своевременный ответ на прорыв сибиряков.

Увольнение проканадского тренера Германа Титова и возвращение из «Мечела» Алексея Тертышного помогли челябинцам вернуться к прежнему стилю штаба Анвара Гатиятулина, позволившему год назад совершить вертикальный взлет – прорваться в финал конференции.

Два «Т» рады бы заняться выбором соперника в первом раунде, но сейчас им не до жиру – сохранить бы прописку в кубковой восьмерке.

Не исключено, что все в этом мини-турнире трех решится в домашних матчах «Торпедо» с «Сибирью» и «Трактором».

С нетерпением ждет развязки бронзовый призер МЧМ-2019 Виталий Кравцов, мечтающий завершить сезон в «Рейнджерс». В челябинском дерби он впервые отметился голом после возвращения из Ванкувера. Как говорится, дело пошло. Он начинает штамповать шайбы и набирать баллы в плей-офф. Доказано прошлым и немножко позапрошлым сезоном.

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В середине января, в трудный для «Торпедо» период, Нижний покинул Фредрик Стилльман, помогавший главному тренеру Дэвиду Немировски. Ходили разговоры, что именно швед (к слову, олимпионик) принимал ключевые решения. Его заменил прославленный латыш Сандис Озолиньш. Его премьера в гостевом матче против «Спартака» обернулась провалом – 1:6. Причем новый тренер вел игру в отсутствие дисквалифицированного Немировски. Победы над «Витязем» (6:0) и «Локомотивом» (3:2 от) и даже последнее поражение (2:3 от) от «Нефтехимика» позволили торпедовцам сохранить седьмое место на Востоке.

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«Мы выбираем - нас выбирают», - фраза из песни, ставшая крылатой. «Автомобилист» лишен возможности выбрать соперника. Команда Андрея Мартемьянова в самое ближайшее время может де-юре оформить первенство в Восточной конференции. «Салават Юлаев» не сдвинуть с шестой позиции. А за места со второго по пятое идет ожесточенная борьба.

Правда, недавно капитан «Авангарда» Евгений Медведев сделал любопытное заявление:

- Сейчас не важно, на каком мы месте, в турнирную таблицу будем смотреть в марте.

Большую часть регулярки омичи возглавляли дивизион Чернышева и шли вторыми в Восточной конференции. В минувшие выходные ситуация изменилась – «ястребов» опередил «Барыс».

Один из лидеров казахстанской команды Роман Старченко после победы над ЦСКА (5:2) на мой вопрос о турнирных раскладах лукавить не стал:

- Для нас важно занять второе место, чтобы в первом раунде плей-офф не встретиться с топ-клубом.

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«Ак Барс» и «Магнитка» выше третьего места подняться уже не сумеют, «Авангард» же может реально упасть на шестое, хотя почти весь регулярный чемпионат шел вторым. Иногда создается ощущение, что тренер-победитель Боб Хартли не знает, что делать. Канадец-то думал, что в новой команде у него все пойдет как по маслу. Но КХЛ не НХЛ. Умом нашу лигу не понять.

На днях ее президент Дмитрий Чернышенко назвал три худших в рейтинге клуба – «Северсталь», «Амур» и «Адмирал». Но почему не «Слован», давно бросивший якорь на дно сводной турнирной таблицы? Или «Куньлунь», который не вызывает интереса даже в Китае? В клубе из Братиславы к тому же долги аж за позапрошлогодний сезон.

«Адмирал» при всех его трудностях-проблемах сражается, чтобы уйти из аутсайдеров Востока. Команда Сергея Светлова прибыла в Подольск, где в понедельник встретится с «Витязем», со щитом – после побед в двух столицах, Минске и Москве, над динамовцами.