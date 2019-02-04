Борис Майоров: Кучеровым и другими россиянами в НХЛ сейчас можно гордиться!

Хоккей 04 февраля 2019 08:00 Источник: «Советский спорт»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о рекордной игре форварда Никиты Кучерова в НХЛ.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал уже 80 очков в регулярном чемпионате НХЛ и продолжает лидировать в рейтинге лучших бомбардиров.

– Покорится ли ему заокеанский рекорд Александра Могильного для россиян – 127 очков за сезон?

– Честно говоря, заокеанские рекорды меня мало волнуют, – отвечает Борис Майоров. – Но понятно, что если бы Кучеров и ставил перед собой задачу побить рекорд, то сделать это было бы непросто. В регулярном чемпионате НХЛ осталось сыграть 30 матчей. И чтобы дотянуться до Могильного ему надо набирать за игру в среднем по полтора очка.

Хотя теоретически это возможно. Тем более, я уверен, что недостатка игрового времени у Никиты не будет. Вот только результативность хоккеиста зависит не только от него, но и от партнеров.

Но я и не дожидаясь рекордов готов заявить, что Кучеров – замечательный игрок. И вообще у нас сейчас представительство игроков за океаном солидное. И я думаю, что на следующей Олимпиаде эти ребята себя здорово и в сборной проявят, если НХЛ решится участвовать в Зимних Играх-2022 в Китае.

– Кого бы вы еще выделили в нынешнем чемпионате?

– Сам я никогда не скрывал, что люблю Малкина. Но в этом сезоне восхищаюсь и Овечкиным. Также мне очень интересен Проворов, который несмотря на свою молодость занимает великолепную позицию в «Филадельфии». Да и вратари – Бобровский и Василевский – очень приличные. Российский хоккей может гордиться своими воспитанниками, выступающими в НХЛ.