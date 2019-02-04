Бобровского и Панарина прессуют болельщики, а «Коламбус» проигрывает. Проблема

Хоккей 04 февраля 2019 19:59 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

«Коламбус» Сергея Бобровского и Артемия Панарина проиграл пять матчей подряд, а болельщики недовольны тем, что россияне отказываются продлевать контракты. Что делать генеральному менеджеру?

ЛОКАЛЬНЫЙ ПРОВАЛ

У «Коламбуса» большие проблемы. И вроде бы, какое дело до них российским болельщикам? А фишка в том, что две главных звезды «Блю Джекетс» наши ребята - Сергей Бобровский и Артемий Панарин. У обоих в конце сезона истекают контракты, и ни один из них не собирается подписывать новое соглашение. Пока все идет к тому, что летом оба станут неограниченно свободными агентами и будут выбирать себе клуб, исходя их тех предложений, которые им поступят.

В целом у каждого из них свои мотивы, но сходятся Панарин и Бобровский в одном – оба хотят бороться за Кубок Стэнли. Агент Артемия Дэн Мильштейн уже давно обозначил позицию клиента – играть в клубе с большого рынка, который предоставит игроку возможность решать самые серьезные задачи.

«Коламбус» в этом плане гарантировать ничего не способен. Это прогрессирующая организация с хорошим набором проспектов, которая начала выходить в плей-офф, но дальше первого раунда на Востоке не проходила.

Нынешний сезон складывается так, что «Блю Джекетс» и вовсе могут остаться без игр в нокаут-раунде. Команда Джона Тортореллы проиграла пять последних матчей, что серьезно усугубило ее позиции в Столичном дивизионе – возможно, самом сильном в НХЛ.

Немалую роль в локальном провале «Коламбуса» сыграли слухи, которые в последнее время циркулируют вокруг фамилий лидеров. Генеральный менеджер «жакетов» Ярмо Кекяляйнен стоит перед тяжелым вопросом. Либо попытаться выручить хоть что-то за истекающие контракты Боба и Хлебушка, и расстаться с надеждами на плей-офф, либо оставить их в команде и попытаться проскочить первый раунд в Кубке Стэнли, но быть готовым попрощаться с обоими летом.

ПАНАРИНА ОБМЕНЯЮТ, А БОБРОВСКОГО - НЕТ?

Дедлайн в НХЛ 25 февраля, поэтому время еще есть, но его совсем мало. Такие сделки быстро не готовятся, хотя желающих взять россиян с истекающими соглашениями сейчас будет не так много. Клубам выгоднее дождаться, когда Бобровский и Панарин выйдут на рынок, предварительно расчистив платежку, как это сделала, например, «Флорида», которая явно нацелилась на россиян.

Один из главных инсайдеров НХЛ Боб Маккензи уверен, что последний обмен «Пантерз» с «Питтсбургом» явно свидетельствует о том, что они готовят предложение Артемию и Сергею, но не исключает попыток заполучить одного из них до 25 февраля:

- По большей части это был обмен на проспектов и право выбора на драфте. Думаю, «Флорида» сделала это, потому что летом хочет подписать Панарина и Бобровского в качестве свободных агентов. Возможно, они используют Деррика Брассара и все, что есть у них в запасе, чтобы привлечь «Коламбус» и выменять Панарина еще до дедлайна. Так у них будет время, чтобы убедить его подписать длительный контракт с «Пантерз», - заявил он в эфире TSN.

Почему Маккензи акцентирует внимание на Панарине? Потому что судьба Бобровского более-менее понятна. Практически исключен вариант, при котором российский кипер останется в «Коламбусе». Сергей так и не смог найти точек соприкосновения с руководством «Блю Джекетс» в переговорах по новому контракту.

Последней каплей стал инцидент, после которого Бобровского вывели из состава на одну игру. Да, конфликт удалось быстро урегулировать, но глобально ситуацию уже не переиграть. Сергей четко дал понять, что не намерен оставаться в «Коламбусе», а в клубе начали чуть больше доверять его сменщику – финну Йонасу Корписало.

Стоит признать: в этой ситуации проиграли все. Демотивированный Бобровский стал играть гораздо хуже и выдал серию из восьми матчей с тремя и более пропущенными шайбами, Корписало не выручил, потому что это не вратарь для больших задач, а команда моментально начала валиться.

ПОДСТАВА АГЕНТА

А тут еще и Мильштейн в очередной раз объявил, на сей раз в твиттере, что Панарин не будет вести никаких переговоров с «Коламбусом» минимум до конца сезона. Заявление сделал агент, а под раздачу попал игрок. Артемия освистали свои же болельщики в момент представления составов перед началом одной из домашних игр и «букали» в ситуациях, когда он получал шайбу.

Но Панарина это не смутило. Он парень позитивный и на все провокации ответил блестящей игрой, набрав шесть (1+5) очков в последних трех матчах. Правда, «Коламбусу» это не помогло.

- Сейчас нам уделяют огромное внимание, но все говорят не о нашей игре, а про Панарина и Бобровского. Нужно правильно смотреть на вещи. Завтра мы хотим провести командное собрание. Мы должны разобраться с этим как взрослые люди. Обсудим все сложные вопросы, попытаемся найти ответы и исправить ситуацию на льду, - заявил главный тренер «жакетов» Джон Торторелла.

Ну а что ему остается делать, кроме как попытаться погасить пожар грамотной работой в раздевалке? Впрочем, до дедлайна сделать это будет очень сложно. Очевидно, что игрокам «Коламбусам» нужна определенность. В команде все понимают, что от Бобровского и Панарина на льду зависит очень многое, поэтому им хотелось бы понимать перспективы в этом сезоне.

Нынешнее положение вещей, при котором клуб в любой момент может расстаться со своими главными звездами, нервирует. Поэтому Кекяляйнену было бы неплохо определиться, что делать дальше уже сейчас – пока еще есть шансы на плей-офф. О своем решении можно не говорить прессе, но успокоить команду генеральный менеджер просто обязан.