Будьте такими же, как «Авангард». Он позвал на матч Моуринью

Хоккей 04 февраля 2019 20:05 Источник: «Советский спорт» Автор: Костяев Иван

«Авангард» продолжает разрывать медиапространство.

Мы еще не успели пережить появление в Instagramпопулярной певицы Ольги Бузовой девочек из группы поддержки «Омских Ястребов» и маскота команды, как сибиряки приготовили новую бомбу. Один из самых успешных футбольных тренеров Жозе Моуринью приехал в Балашиху на матч «Авангарда» и СКА.

Португальца недавно уволили из «Манчестер Юнайтед», но ему вряд ли грозит смерть от безделья. Жозе был, есть и будет нарасхват. Английские телевизионщики мечтают заполучить его в свой эфир, но он вместо уютного кресла в студии приезжает в Подмосковье.

«Авангард», мы ответственно заявляем – это круто! Вы вправе по-разному относиться к Бузовой. Но у кого из хоккейного мира есть аудитория в 14 миллионов человек? Можно и дальше ворчать, говорить, что это позор, а можно признать, что омский клуб – красавчики. Далее должен быть список из десятка клубов КХЛ, кому стоит поучиться у маркетинговой службы «Авангарда», но сегодня никого не хочется сравнивать с ястребами.

Очень важно – на Instagram Бузовой и приезд Моуринью из бюджета клуба не потратили ни рубля, а в качестве кешбэка к омичам обязательно «прилипнут» несколько болельщиков. Певицу вдохновил ролик группы поддержки, и она разместила его на своей странице, а футбольный тренер заглянул на матч в рамках своего приезда в Москву в офис канала RT. Есть вещи, которые многие обязаны покупать, но «Авангард» заполучил их бесплатно.

Вам мало аргументов? Получите еще. Континентальная хоккейная лига – скорее, лишь просто название, нежели реальное отражение географии. О ней более-менее знают в 10-12 странах Евразии, и то – в тех, где есть или был клуб КХЛ (хотя в Китае и это не помогает). Зато практически каждый слышал о «Порту», «Реале», «Челси», «Манчестере Юнайтед» и «Интере» – командах, в которых работал Моуринью. Будьте уверены, что фанатов Жозе точно заинтересует поездка своего любимого тренера на хоккей в Россию.

А дальше «Авангард» и КХЛ в целом ждет сплошной профит. Не хотим быть сказочниками и утверждать, что у Омска прибавится фанатов из Великобритании или Испании, но если найдутся хотя бы несколько человек, кто посмотрит лучшие голы сибиряков, их драки с «Витязем» и другие видео с яркими моментами истории – это будет успех. Возможно, кто-то из них останется с клубом. Но совершенно точно – поклонники Моуринью из Англии, Португалии, Италии или Испании будут вспоминать «Авангард», когда услышат еще раз в своей жизни слово «хоккей». Возможно, они даже придут на матч, если окажутся зимой в России.

Сегодня некоторые уже успели отметиться едкими комментариями про то, что в Балашиху приехал Переводчик (прозвище Моуринью). Другие сказали, что куда круче было бы пригласить, например, Уэйна Гретцки.

Омск задает тренды.



Братва, а кого бы вы, кроме @galkevich32, который ясно дело, вне конкуренции, хотели видеть в любимой аренушке на торжественном стартовом вбрасывании?



Гая Ричи мы бы. Раз на то пошло. — Челябинский хоккей (@traktor1947) 4 февраля 2019 г.

Что дал бы приезд Гретцки в части популяризации хоккея или имиджу «Авангарда» за пределами нашего вида спорта? Да, об этом бы сказали все ведущие спортивные СМИ страны. И все. В случае с Моуринью свои заметки напишут все федеральные издания, а телеканалы снимут сюжеты. А в Англии, например, уже написали. А ваш клуб упоминали в британских СМИ? Спорим, что вряд ли. После того, как Жозе упал после стартового вбрасывания (мы не злорадствуем, просто как факт) – сюжет выйдет за пределы таблоидов. BBC, мы ждем.

Поэтому вы можете и дальше ворчать, что Бузова – это плохо, что Моуриньо – мимо и вообще лучше Бобровский, а маркетинговая служба ястребов продолжит делать «Авангард» популярнее. Не знаем, как вам, а мы кайфанули от последних первомансов омичей. Хотим еще.