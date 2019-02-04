«Авангард» вынес СКА, засушив их атаку! Как будто по конспектам Моуринью

Хоккей 04 февраля 2019 22:06 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

«Авангард» на глазах знаменитого футбольного тренера Жозе Моуриньо преобразился и вторично в сезоне обыграл одного из главных претендентов на Кубок Гагарина СКА (2:0).

ПАЛОМНИЧЕСТВО В БАЛАШИХУ

Все дороги в тяжелый понедельник вечером вели в Балашиху. Такого паломничества хоккейного люда местная арена не видела с финала Кубка Гагарина-2010, в котором встречались почивший в бозе ХК МВД и «Ак Барс».

Известие о визите Жозе Моуриньо на матч «Авангард» - СКА пришло в воскресенье вечером. Что привело титулованного футбольного тренера, дважды выигрывавшего Лигу чемпионов, на хоккей – неизвестно. Шутили, скоро он возглавит… «Зенит». Увидев на арене кандидата в президенты РФС Александра Дюкова. Но пригласил знаменитого португальца «Авангард».

18 декабря его уволили из «Манчестер Юнайтед», опустившегося со второго на восьмое место турнирной таблицы АПЛ.

Моуриньо появился на «Арене Балашиха» уже днем, подписал заранее приготовленные фотографии. Их потом подарили болельщикам, отличившимся в специальном квесте.

Все ждали символического вбрасывания. Для Жозе постелили ковровую дорожку. Рефери Алексей Раводин вручил ему шайбу, важный гость вбросил ее, капитан хозяев Медведев шайбу подобрал и хотел было отдать португальцу. Но тот уже отвернулся и двинулся со льда, питерский капитан Дацюк его окликнул. Моуриньо обернулся, сделал шаг навстречу и зацепил ногой ковровую дорожку. Она задралась, португалец упал. Дацюк его поднял, они обнялись, а Медведев под руку проводил гостя с площадки, словно тимуровец старушку-пенсионерку. Переполненные трибуны утонули в овациях. Как перед пятым матчем Суперсерии-72, когда на представлении команд поскользнулся на цветке лидер канадцев Фил Эспозито.

Моуриньо занял место в VIP-ложе недалеко от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Вспомнился, визит на хоккей знаменитого нападающего Самуэля Это’О в эпоху расцвета «Анжи». Он приехал на арену «Мегаспорт» с тренировки в Кратове ко второму периоду. Диковинная для камерунца игра с шайбой и клюшками ему не понравилась. Настроение подняло вкусное московское мороженое.

А Моуриньо хоккей уважает. Как-то признался, что знаком с книгами Анатолия Тарасова, читал их, но далеко не со всеми теоретическими изыскания мэтра согласен.

СУШИНСКОМУ ИНТЕРЕСНЕЕ ЧЕРЧЕСОВ

В Астане травму получил капитан СКА Евгений Кетов, и в клубе решили вернуть литеру «C» Дацюку. Волшебник, к слову, пропустил предыдущий матч в Новосибирске, где армейцы неожиданно уступили 0:1.

До вчерашнего дня Дацюк лишь единожды гостил в Балашихе – 30 декабря 2012 года, когда локаут в НХЛ был близок к завершению, Павел сыграл здесь в форме ЦСКА против «Динамо» с Александром Овечкиным и победил 4:2.

С Балашихой связана история прощения-возвращения в СКА Максима Сушинского, теперь президент «Авангарда». В начале первого сезона в КХЛ он в интервью покритиковал своего главного тренера Барри Смита, за что был выведен из состава. Игорь Ларионов, занимавший в клубе пост вице-президента по хоккейным операциям, настаивал на обмене. Но Су-33 принес извинения и был восстановлен в правах. 30 сентября 2008 года он приехал в Балашиху намного раньше команды, которая прибыла на игру с ХК МВД с приличным опозданием. Матч начался с часовой задержкой, гости победили 3:0, а счет открыл Сушинский.

- Мне больше интересен мой тренер Хартли, нежели Моуриньо, - признался босс клуба из Омска телевизионщикам с подмосковного канала. И – довбалю – Станислав Черчесов. Матч президент «Авангарда» смотрел в компании с главным тренером футбольной сборной России.

ЖОЗЕ УЕХАЛ ВО ВТОРОМ ПЕРЕРЫВЕ

Наставник «ястребов» Боб Хартли в хоккее тоже профессор - не меньше, чем Моуриньо в футболе. Брал Кубок Стэнли, имеет титул лучшего тренера в НХЛ. Ведомый им «Авангард» начал мощно. Очень напоминая по стилю чемпионский ЦСКА Дмитрия Квартальнова. В сентябре омичи красиво переиграли в Питере СКА, этот матч эксперты назвали едва ли не образцово-показательным, достойным финала плей-офф.

Но постепенно «ястребы» начали снижение и упали со второго места на четвертое в Восточной конференции (не на восьмое, как «МЮ» Моуриньо). Канадский тренер, как показалось, слегка растерялся.

В первом периоде его команду ждало тяжелое испытание, когда защитника хозяев Пивцакина удалили до конца игры за атаку в голову питерца Хафизуллина. Канадец долго спорил с судьей Гофманом, не понимая, в чем криминал.

Хозяева выстояли, а потом подловили соперников на контратаке. Широков добил шайбу в сетку после броска Зернова.

Вызванный в сборную вратарь «ястребов» Бобков, которого достали из запаса, гипнотизировал шайбу. Гости редко попадали в створ.

Моментами соперники выходили из берегов. Во втором периоде ушел в раздевалку форвард гостей Бывальцев, столкнувшись с железным «ястребов» Фисенко. На площадку даже выкатили носилки. Но они не понадобились.

Второй гол Бека, добившего шайбу в сетку после дальнего выстрела защитника Франсона, закрепил преимущество «Авангарда». Сушинский победно вскинул руки, Черчесов выдержал паузу. После второго периода Моуриньо покинул «Арену Балашиха». Для него все в этом матче стало ясно. Черчесов остался.