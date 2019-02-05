Борис Майоров: Попасть в плей-офф под «Локомотив» никто не хочет!

Хоккей 05 февраля 2019 09:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о событиях на финише чемпионата КХЛ перед паузой на Евротур.

ПАРАДОКС

– ЦСКА, лидируя в турнирной таблице КХЛ, умудрился уступить в этом сезоне три матча «Локомотиву». Как Дмитрию Квартальнову удается обезоружить свою бывшую команду?

– Неудобные соперники бывают даже у самых сильных клубов, – считает Майоров. – Например, у «Спартака» в мое время традиционно тяжело складывались матчи в Нижнем Новгороде, а ЦСКА мучился с воскресенским «Химиком».

В ситуацию же с ЦСКА и «Локомотивом» перцу добавляется факт, что нынешний наставник ярославцев Дмитрий Квартальнов хорошо знает армейцев. Причем, не столько саму их команду и игроков, сколько ее тренерский штаб. Квартальнов, судя по всему, в курсе идей своего бывшего помощника Игоря Никитина. И понимает, в каком направлении тот может строить игру. Тактика ЦСКА – не загадка для тренера «Локомотива». Вот поэтому он пока и выигрывает все очные ставки одну за другой.

Я бы обратил внимание еще на один факт. Армейцы не просто не могут обыграть «Локомотив», но и редко поражают ворота ярославцев. Всего две шайбы в трех встречах! Для лидера сезона это явно маловато. Но тут надо еще отметить, что железнодорожники в принципе – крайне неуступчивая команда.

Квартальнов гнет в «Локомотиве» ту же линию, что и в ЦСКА. Его команда всегда выполняет на льду очень большой объем работы. И я с удовлетворением отмечаю, что это не просто беготня, а осмысленные действия, без которых добиться результата невозможно.

Так что не сажу, что победы «Локомотива» над ЦСКА закономерны, но они объяснимы. И если команды встретятся в плей-офф, то Никитину придется поискать, чем удивить соперника. Впрочем, Кубок Гагарина – совсем другое соревнование, нежели регулярка. И матчи в нем зачастую тоже складываются по-другому.

ФЕНОМЕН

– Главным открытием нынешнего сезона стал 20-летний голкипер «Локомотива» Илья Коновалов, сыгравший на «ноль» уже в 10 матчах! В чем секрет успеха юного вратаря?

− У «Локомотива» на сегодняшний день есть замечательные возможности для подготовки собственного резерва. Во-первых, у клуба есть своя собственная хоккейная академия. А во-вторых, это Российский центр развития хоккея, расположенный в Ярославле.

Я бывал там лично и скажу, что это великолепный центр, созданный Министерством спорта России. И, естественно, что «Локомотив» в первую очередь пользуется кадрами, которые там готовят. Это огромное подспорье для основной команды ярославцев.

Коновалов, безусловно, молодец, что воспользовался своим шансом, а затем выиграл конкуренцию у более опытного Салака. Просто так в основной состав ярославского клуба не пробьешься! Но еще раз отмечу, что «Локомотив» регулярно поставляет нам игроков профессионального уровня. И пусть это не обязательно звезды, но это добротные кадры для КХЛ. И Коновалов – яркий пример подготовки кадров в Ярославле.

Вот сейчас посмотрим, что он покажет на уровне сборной России на Шведских играх.

СТРАТЕГИЯ

– Московское «Динамо» и «Спартак» ведут сейчас жесткую борьбу за пятое место в Западной конференции. И не особо скрывают, что в первом раунде хотят попасть на «Йокерит». Финский клуб в плей-офф действительно такой лакомый кусок по сравнению с другими соперниками из квартета лидеров?

– Про «Локомотив» уже сказано выше. Это очень неуступчивая команда. «Йокерит» играет гораздо более мягко и предсказуемо. Поэтому, как болельщик «Спартака», я тоже предпочел бы, чтобы красно-белые в первом раунде встретились с финским клубом.

И дело тут даже не в том, что «Спартак» в нынешнем чемпионате дважды крупно обыграл «Йокерит». Просто сам характер игры показывает, что с этой командой добиться положительного результата куда более вероятно, чем во встречах с ярославцами.

Я уж не говорю о том, что опускаться ниже шестого места на Западе и вовсе смерти подобно. Потому что результат первого раунда в сериях против СКА и ЦСКА абсолютно предсказуем. Шансов у соперников армейцев просто нет. И это подтверждается практикой из года в год.

УПАДОК

– «Салават Юлаев» весь сезон провел крайне неровно. И на финише плотно прописался лишь на шестом месте в конференции.Почему, клуб еще недавно бывший одним из лидеров Востока превратился в нестабильного середнячка?

– Для того, чтобы добиться результата надо иметь не только приличный состав, но еще и творческую команду тренеров. А главное – единение между игроками команды и ее наставниками. Без этого невозможно добиться побед не только в плей-офф, но и в регулярном чемпионате.

«Салават Юлаев» лихорадит в течении всего сезона. Нельзя сказать, что у уфимцев слабая команда. Но я наблюдал в ее исполнении совершенно разные игры. От «Салавата» в этом сезоне не знаешь, чего ждать! И это не зависит от соперников. Больше от самих «юлаевцев». Глядя на выступление команды в регулярке, не верится, что она сможет что-то серьезное продемонстрировать в первом раунде плей-офф.

Причем, состав-то неплохой. Но некоторые кадровые решения просто поражают. Например, я не могу понять, зачем уфимцы пригласили по ходу чемпионата Максима Рыбина из «Северстали»? Для какой цели? Ведь звездный час у этого 37-летнего форварда давным-давно прошел.