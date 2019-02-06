Евгений Кулик: Вязаные гамаши напрягали! А о сборной во время матча не думал

Хоккей 06 февраля 2019 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Защитник «Спартака» Евгений Кулик о третьей победе над ХК Сочи, красивой ретро-форме и неожиданном вызове в сборную России.

Во вторник «Спартак» одержал очередную победу над черноморцами – 3:1. А непосредственно перед игрой защитник «Спартака» Евгений Кулик получил вызов в нашу сборную, где он заменит травмированных Виктора Антипина и Андрея Педана.

- Как нам удалось одолеть «Сочи» в третий раз подряд? Понимаем, что матчи с ними – принципиальные, - рассуждает Кулик. - Ведь это один из наших основных конкурентов за место в плей-офф. Весь сезон мы в таблице рядом провели. Вот и выходим на них с двойным настроем. Судьба так распорядилась, что пока побеждаем.

- Два матча вы выиграли у черноморцев в оранжевой ретро-форме, но сегодня рискнули ее сменить. Почему?

- Так у нас и в нынешнем матче была крутая ретро-форма. На четвертый надо еще что-то придумать. Если лига разрешит, мы и в плей-офф постараемся публику чем-то удивить. Ведь для болельщиков это интересно.

- И как вам обновки в стиле 40-х годов прошлого века?

- По мне так форма очень красивая. Вот только гамаши сильно ноги сдавливают. Они же вязаные. В таких давно никто не играет. Ощущение такое, словно ноги скотчем обмотанные. Так что победили вопреки всему!

- Вас еще и вызов в сборную подстегивал?

- Конечно, я рад, что попал в национальную команду. Это для любого хоккеиста – поощрение, признание его заслуг в сезоне. Буду стараться оправдать доверие.

- Насколько неожиданно для вас стало приглашение в национальную команду? Ведь в первоначальный список вы не попали.

- Узнал об этом за два часа до начала матча. Но во время игры об этом вообще не думал. Вот только сейчас мысли о сборной в голову полезли. Это для меня большая честь.

- Не думали, но отметились броском по воротам, который привел к голу. Уверен, что тренеры сборной этого без внимания не оставят.

- Надеюсь, что еще не раз отмечусь так. И в играх за сборную – тоже.

- Тем более, что едете в сборную вместе с капитаном «Спартака» Анатолием Никонцевым, который как вы собирается дебютировать в главной национальной команде.

- Думаю, вдвоем нам будет полегче. Тем более, что мы очень хорошо общаемся. Но вообще я в сборной многих ребят знаю. Не первый год играем друг против друга. Уверен, что проблем в коллективе не возникнет.

- Победив сочинцев «Спартак» официально вышел в плей-офф. Теперь бы еще понять, где будете играть домашние матчи?

- Это уже не наша забота. Вышестоящие люди будут с этим разбираться. А наша задача – на любом льду выходить и биться.

- Это понятно. Но все же вам лично, где было бы приятнее проводить домашние матчи плей-офф?

- Мне нравится эта арена. Я бы здесь с удовольствием и дальше играл.

- Будете соперника в плей-офф выбирать?

- Это некорректный вопрос. Мы же на каждый матч выходим с одной целью – выигрывать.

- Просто считается, что самый удобный соперник для вас – «Йокерит».

- И все равно проигрывать ради того, чтоб попасть на финнов мы точно не будем. Все равно постараемся взять верх. И там уж все равно на кого выйдем.

- Так вам как раз и надо побеждать, чтобы подняться в таблице, как можно выше и, как минимум, не попасть в первом раунде на армейцев.

- Да уж, не хотелось бы с ними сразу встретиться. Понятно, что это тяжелее всего будет.