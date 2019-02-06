Овечкин выбивает «1180», а Кузнецов играет в бейсбол и благодарит богов

Хоккей 06 февраля 2019 12:19 Источник: «Советский спорт» Автор: Славин Виталий

В это трудно поверить, но сегодня Александр Овечкин выиграл первый матч с 11 января, когда «Вашингтон» одолел в гостях «Бостон» - 4:2. Попутно капитан «Столичных» стал единоличным лидером среди россиян по набранным очкам в НХЛ за все годы – 1180 (644+536).

Не очень понял шумихи, поднятой в СМИ по обе стороны океана: дескать, добыв ассистентский балл в игре с «Ванкувером», Ови установил русский рекорд результативности всех времен. Позвольте, он побил достижение Сергея Федорова еще 24 января, когда поразил ворота «Торонто»! У Овечкина тогда стало 1179 (664+535) баллов, а у Федорова ту же сумму составляют 483 гола и 696 передач. А как известно, при равенстве очков однозначный приоритет всегда получает тот, кто больше забил.

И еще одно уточнение. «Кэпиталз» с 11 января один матч все-таки выиграли – 2 февраля у «Калгари» 4:3, но Александр его пропустил из-за дисквалификации, назначенной за отказ приехать на Матч звезд НХЛ. Вернулся Овечкин на лед после каникул в минувшее воскресенье, когда «Вашингтон» дома неожиданно уступил всухую «Бостону» - 0:1.

Уже тот матч дал четко понять, что клубы-фавориты НХЛ кончают валять дурака и приступают к подготовке к плей-офф. Результатов типа 6:7, 5:8, 2:7, которыми «Столичные» в январе ставили на уши публику, больше ждать не стоит. Разве только в виде исключения.

Визит «Ванкувера» в столицу США подтвердил этот тезис. Кто не смотрел игру в прямом эфире, может глянуть хайлайты – голевых моментов раз, два и обчелся. Обрезов, выходов один на один или три в два, два в одного вообще не было. Если, конечно, не считать эпизод на 33-й минуте, когда Хорват легко проскочил, подпустив шайбу между ног, неопытного Зигенхалера, и защитнику «Вашингтона» пришлось фолить. Буллит нападающий «Кэнакс», впрочем, исполнил бездарно – метнул без затей шайбу в щитки Холтби.

В остальном надо отдать должное обеим командам – играли они четко по системе, организованно, строго, дисциплинированно. Лично меня этот факт в отношении действующих чемпионов особенно вдохновляет. Ведь провальный отрезок из семи подряд поражений перед Матчем звезд привел к тому, что по пропущенным шайбам «Кэпиталз» оказались на границе третьего десятка клубов лиги! Для действующих обладателей Кубка Стэнли – а его выигрывают благодаря прежде всего крепкой обороне - подобный сквозняк в тылу, мягко сказать, не комильфо. Хотя чего их жалеть – с дырявой защитой шансов в плей-офф попросту нет.

На сей раз за всю игру хозяева совершили только один просчет, когда упустили на пятаке Гранлунда, и финн сделал счет 1:2. Шайба под занавес шведского вундеркинда гостей Петтерссона уже ничего не решала.

Овечкин, хотя и отметился результативной передачей, не особо выделялся. Провел, можно сказать, рядовой матч. Саша явно приберегает запал на плей-офф. Ни одного хита за 60 минут – это не та русская машина, которая никогда не ломается. С другой стороны, куда торопиться? Все эмоции, страсть нужно сохранить на весну – на поход за вторым Кубком Стэнли. Ну или за четвертым кубком чемпионов мира.

Все соперники «Вашингтона» давно знают, что главное оружие Ови и Ко – большинство, а потому стараются свести удаления к минимуму. «Кэнакс» вообще лишь один раз сфолили – оплошал наш Голдобин. В карьере Овечкина, к слову, более трети голов забиты при численном преимуществе – 239 из 644. По этому показателю он уже шестой в НХЛ за все времена.

Но когда замолкает капитан, слово берет Кузнецов. Евгений снова, как в предыдущей встрече с «Бостоном», удалился в самом начале, однако тренер Тодд Рирден на сей раз не стал его воспитывать и на лавку не усадил. Женя из ритма не выпал и в третьем периоде организовал оба гола хозяев.

Сперва резким финтом ушел от Бьега, чем атаку «два в три» преобразовал «два в два», выдал поперечный пас на пятак, а там подсуетился Коннолли. А затем на пару с Враной показал настоящий цирковой номер. Чех, получив точно такую же горизонтальную передачу на пятак, укатил за ворота, а оттуда навесил шайбу в «краску». Кузнецов пытался дважды по ней ударить, и, как всем показалось, именно он переправил снаряд в сетку. Причем высоко поднятой клюшкой. Судьи поехали изучать повтор, а режиссеры трансляции, не дожидаясь их вердикта, начислили россиянину 11-й гол в сезоне.

Но нет. Кузнецова шайбы лишили. Но гол засчитали! Как выяснилось, Женя шайбы не коснулся, а запорхнула она в ворота рикошетом от спины шведского вратаря гостей Маркстрема.

- Я пытался дважды попасть по шайбе, но оба раза промахнулся, - объяснил после матча Кузнецов. - Видимо, я не очень хорош в бейсболе. Надо чаще тренироваться в этом виде.

- Но это и хорошо, что вы не попали, иначе бы гол не засчитали из-за высоко поднятой клюшки…

- Видите, это хоккейные боги. Наверняка они!

Победа над «Ванкувером» 3:2 позволила «Вашингтону» закрепиться в кубковой восьмерке на Востоке. От девятого в конференции «Баффало» команду Овечкина отделяют шесть очков.