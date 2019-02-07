В НХЛ появился молодой кипер, который выносит лигу. Вы влюбитесь в Картера Харта

Хоккей 07 февраля 2019 12:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Анисимов Вадим

За пару месяцев 20-летний парень стал одним из главных открытий сезона в НХЛ. Некоторые говорят, что Харт будет круче Прайса и Бродера.

ХАРТ – КАК В ФУТБОЛЕ, ТОЛЬКО МОЛОЖЕ

«Конец вечности», «Горячий снег», «Бесконечный тупик» – яркие примеры оксюморонов в литературе. Вратари «Филадельфии» – примерно то же самое, но только в хоккее. Проблема «летчиков» на последнем рубеже – это уже не повод для смеха, а многолетняя трагедия, которой не было видно ни конца, ни края.

И не надо говорить, что семь заигранных вратарей в нынешнем сезоне – это смешно. Поверьте, в «Филадельфии» от повторения этого «рекорда» ревели навзрыд. Но теперь, похоже, все изменилось. Почему? Просто в основную команду пришел молодой суперталант – Картер Харт.

Поклонники футбола меня поймут – с такой фамилией просто грех не быть хорошим голкипером. Правда, в отличие от своего футбольного коллеги, Картеру всего лишь 20 лет, но о нем уже говорит вся НХЛ!

В январе он стал лучшим новичком, а в недавней битве против «Ванкувера» совершил такой сэйв, что хоть памятник при жизни ставь. Я готов скинуться, если что. В том моменте Николай Голдобин добивал шайбу и шанса спасти вроде бы не было. Но Харт потащил! К слову, вполне в футбольном стиле.

Мало того, сейчас этот паренек стоит в шаге от повторения рекорда великого Жослена Тибо – восемь побед подряд в НХЛ для вратаря в возрасте не старше 21 года. А ведь Тибо установил это достижение еще в далеком 1995 году!

Можно долго перечислять заслуги Харта за эти несколько месяцев в основе «Филадельфии»: тут и 31 сэйв против «Детройта», и 34 – против «Миннесоты». Последняя победа над «Ванкувером» стала 10-й в НХЛовской карьере Картера. Он стал самым молодым (20 лет 175 дней) вратарем после Дэна Блэкберна (18 лет 319 дней), достигшим этой отметки.

СЛУЧАЙНЫЙ ДЕБЮТ

Кстати, цитата: «Вот лето пролетело – все осталось позади, но мы-то знаем – все лучшее, конечно, впереди» – это как раз про Харта. Осенью 2018-го он играл в АХЛ за фарм-клуб «Филадельфии» – «Лихай Вэлли Фантомс», куда пришел после нескольких лет в одной из сильнейших юниорских лиг Канады – WHL.

Там он проявил себя выдающимся образом. Его карьера будет примером для многих в юниорском хоккее – «116 – 46 – 19» и 26 шатаутов за пять сезонов – лучший показатель для лиг CHL.

Забавно, что пробиться в основу «Филадельфии» у Картера получилось совершенно случайно. Тренер «Филадельфии» Дэйв Хэкстол был отправлен куда подальше из команды, а назначенный на его место наставник фарм-клуба Скотт Гордон решил поставить в ворота совсем еще молодого Харта, который толком не успел проявить себя в АХЛ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Fun time in Philly:) #figbars #hooyah Публикация от Carter Hart (@c_hart70) 17 Июл 2017 в 7:34 PDT

Гордон был настолько уверен в Картере, что уже на следующий день после назначения бросил его в бой против «Детройта». В одну секунду из подающего надежды юниора наш герой превратился в первую звезду дня и самого молодого вратаря в истории «Филадельфии», одержавшего победу.

Но не стоит думать, что Харт сразу же ощутил себя звездой НХЛ, зазнался и стал заключать многомиллионные спонсорские контракты. Картер – очень скромный и семейный парень.

– Главное, что я помню из игры против «Детройта» – моя семья была на стадионе. Я постараюсь и дальше играть так же – до конца сезона, – рассказывал главный герой того матча.

Джон и Шона Харт – родители вратаря-вундеркинда. С раннего детства они поддерживали своего сына и всячески потакали его любви к хоккею. Но на дебютной игре против «Детройта», кажется, они нервничали не меньше Картера.

– Это всегда было нашей мечтой. Не только мечтой Картера, но и моей, моей жены и его сестренки. Сейчас я вспоминаю все эти тяжелые разговоры по душам, сломанные клюшки, слезы и все эти трудности на пути в НХЛ, – рассказывал Джон Харт.

Во время матча отец не мог усидеть на месте – постоянно вскакивал, что-то кричал, поддерживал сына. По сути Джон и не сидел в своем кресле – он постоянно перемещался по арене и психовал.

Мама Харта так вообще расплакалась, когда ее сын совершил первый в своей жизни сэйв в лучшей лиге мира.

– Да, я заплакала, когда он отбил первую шайбу. Посмотрела, а рядом плакал Паркер, – рассказывала Шона после игры.

Паркер? Кого она имеет в виду? Оказывается, этот человек сыграл огромную роль в становлении Картера Харта как хоккеиста.

СТАРИНА ПАРКЕР

Его полное имя Паркер Фоулдс, ему 77 лет и вот уже 15 лет подряд он размещает у себя в доме молодых хоккеистов, приезжающих в «Эверетт Силвертипс», играющий в WHL. Каждое утро в 5 часов Фоулдс отправляется в магазин к открытию, чтобы прикупить свежих фруктов и сдать в прачечную вещи своих гостей – растущих хоккеистов.

– Когда Картер приехал ко мне, он выглядел отчужденным. Я привык, что ребята приходят, здороваются и начинают общаться между собой. Картер выглядел растерянным. Я сказал ему: «Эй, парень, если ты не начнешь дружить с ними, то они не будут работать на тебя в игре». Он быстро усвоил этот урок. Надеюсь, что сейчас в «Филадельфии» это ему очень помогло, – рассказывает Фоулдс.

Личная комната Паркера увешана хоккейными клюшками – всего их 53 штуки. Как раз по числу тех, кого он приютил и воспитал в своем доме. Чуть выше телевизора висит вратарская клюшка – хоккейный инструмент Харта – единственного кипера, который жил у Фоулдса. Неподалеку развешана атрибутика с фамилией молодого стража ворот – еще со времен выступлений в WHL. На входе – три фотографии Харта – новой звезды «Филадельфии» и НХЛ.

– Картер был готов к тому, чтобы играть в НХЛ. Он очень осторожен с едой, тренируется по нескольку раз в день. Не пьет, не курит. Очень приятный парень, хоть и со своими «тараканами» в голове. Правда, я всегда знал, что вратари немного «особенные». Мы с ним стали настоящими друзьями, – делится Фоулдс.

Он тоже не скрывал слез во время дебюта Харта за «Филадельфию». А Картер, вроде бы даже помахал своему товарищу, выходя на лед.

Помахал так же, как однажды два мальчика-аутиста – Конор и Каван – шести и семи лет махали руками самому Харту с трибуны во время матча его «Эверетта». Дети посещали все игры команды и просто были без ума от вратаря.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 3 amigos☺️ Публикация от Carter Hart (@c_hart70) 27 Апр 2015 в 6:23 PDT

Когда Картер попал в «Филадельфию», то получил 79-й номер. В какой-то момент он думал поменять его на 70-й, под которым играл в юниорской команде, но увидел у малыша-Конора свитер со своей фамилией и номером 79. Так Харт и оставил себе этот номер, который в основе «летчиков» никто не носил, на радость своим главным маленьким болельщикам. Кажется, он стал для голкипера счастливым...