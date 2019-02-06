«Этот парень как маленький щенок». Истории про Овечкина, которых вы не знали

Хоккей 06 февраля 2019 16:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Анисимов Вадим

Кажется, что про Александра Овечкина мы знаем абсолютно все. Но это не так. С ним происходило много забавных вещей, особенно в первый год в НХЛ.

НА АРЕНУ ПО НАВИГАТОРУ

Сегодня ночью в НХЛ случилось то, чего мы так долго ждали. «Вашингтон» играл против «Ванкувера» и Александр Овечкин отдал голевую передачу на Ти-Джея Оши. Казалось бы, что в этом такого? Но именно этот пас сделал нападающего «Вашингтона» лучшим бомбардиром среди всех россиян в истории НХЛ! Теперь у Александра 1180 баллов за результативность в 1055 играх. Он обошел предыдущего лидера рейтинга - Сергея Федорова, с которым два года играл вместе за все тот же «Вашингтон».

With that secondary assist, @Ovi8 is officially the 🐐🇷🇺



Also Oshie scored and then scored himself! #ALLCAPS pic.twitter.com/ICameTMO6Q — Washington Capitals (@Capitals) 6 февраля 2019 г.

Но это сейчас Александр Овечкин – один из лучших хоккеистов НХЛ, обладатель Кубка Стэнли и целого музея личных наград. А тогда, в далеком 2005-м, бывший динамовец, скромный и немного растерянный, заселился в свою первую квартиру в Вашингтоне. Он только что подписал свой первый контракт в НХЛ.

Дорога до арены «Вашингтон Кэпиталз» занимала всего пять минут на машине, но даже это расстояние Александр не мог преодолеть без навигатора. «601 F St. NW» –адрес, который Овечкин постоянно вбивал в бортовой компьютер своего автомобиля 41 раз за сезон.

Сам Александр каждый раз вспоминает свой первый сезон в «Кэпиталз» с неким трепетом и улыбкой. Хотя его новая команда играла так, что болельщикам хотелось закрыть глаза и стереть из памяти все матчи. Хоккеистов называли наемниками, но при этом, «Вашингтон» был один из самых дружных коллективов во всей лиге.

ФУТБОЛКА, РВАНЫЕ ШОРТЫ

В тот год форвард «Кэпс» Джефф Халперн стал 12-м капитаном в истории франшизы и именно с ним Овечкин должен был наладить отношения в первую очередь. Но что-то пошло не так.

- Я увидел этого молодого парня, попытался представиться, но контакта у нас что-то не получилось, - вспоминал Халперн. – Это был настоящий ужас, - продолжал экс-капитан «Вашингтона».

Но эта реплика уже не о юном Александре, а о том, как он выглядел! Узкая футболка, рваные джинсовые шорты – вот таким явился будущий обладатель Кубка Стэнли в свою первую и пока единственную заокеанскую команду.

С первых же игр Овечкин начал показывать, что он готов сходу заиграть в основном составе. Физической подготовки немного не хватало, но Александр без остатка выкладывался на тренировках и охотно оставался после занятий. Партнеры по команде видели старания Александра и всячески помогали ему адаптироваться.

- Мы были довольно слабой командой, но делали максимум того, что могли, ради Ови. Саша сам выбил себе место в команде, а наблюдать за ним было настоящим удовольствием, - вспоминает нападающий из того состава «Вашингтона» Мэтт Брэдли.

- Да, играли мы не очень, но атмосфера в раздевалке той команды – одна из лучших на моей памяти, - подтверждает слова Брэдли Овечкин.

ЭТОТ РУССКИЙ НАС ПОГУБИТ!

У Овечкина с первых дней в Вашингтоне так горели глаза, что он не жалел ни себя, ни соперников. В своей первой же смене в НХЛ против «Коламбуса» Овечкин вынес заградительное стекло за воротами, применив силовой прием против защитника «Блю Джекетс» Радослава Сухи. После столкновения с Ови словак с такой силой влетел в плексиглас, что едва не сломал борт!

Был и еще один случай, но тут лучше предоставить слово Халперну:

- Мы играли против «Филадельфии» на предсезонке. Саша забросил шайбу, но поехал праздновать не к нам, а к скамейке «летчиков». Начал над ними издеваться и подмигивать. Я тогда подумал, что этот русский нас погубит!

Но при всей кажущейся легкости адаптации Овечкину было непросто. Чужая страна, незнакомая обстановка, непривычные нагрузки на тренировках. Александр мог просто заблудиться в городе!

Кажется, что из-за этого больше всех переживал в ту пору главный тренер «Кэпиталз» Глен Хэнлон. Поэтому был несказанно рад просьбе Александра поселить его вместе с канадским нападающим Брайаном Уиллси.

- Только не потеряй его! Этот парень может заблудиться где угодно, он как маленький щенок, - предупреждал Хэнлон Уиллси. И канадец очень серьезно отнесся к делу.

Овечкин очень любил попить кофе в «Старбакс» перед тренировкой, поэтому Уиллси должен был следить за тем, чтобы Александр не опаздывал к началу. Брайан полностью контролировал Александра, чтобы тот не ел ничего лишнего, ложился вовремя спать и постепенно становился настоящим профессионалом.

Кажется, Уиллси это удалось! Да и сам Александр признает: «Брайан тогда хорошо со мной справлялся».

А ведь справиться с таким великаном не так-то просто! Рост – 1.90 м, вес – 97 кг. Именно таким предстал россиянин перед своими заокеанскими партнерами в первый сезон. Соперники его просто боялись.

- Мы играли в Нэшвилле. На той арене есть длинный коридор. Помню, как Алекс шел по нему за клюшкой и ты понимал, насколько этот русский огромный! Мои хоккеисты были поменьше. Я слышал, как они переговаривались: «Нет, вы видели это?». Кажется, у нас тогда кто-то сильно перенервничал, - вспоминает Барри Троц, тренировавший тогда «Нэшвилл Предаторз». Летом 2018-го он выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном» Овечкина.

ЧТО ДАЛЬШЕ, ОВИ?

Вообще, Александр только на площадке выглядел устрашающе. А в жизни был довольным забавным. Он ходил на тренировки в облегающих красных джинсах и веселил этим всю команду. Пока кто-то из партнеров не сказал, что «надо положить конец этим красным штанам»!

Щедрый и добродушный Саша все хотел прикупить новой одежды парням, но те благодарно отказывались. Халперн вспоминает и украшения, которые любил Александр:

- Он носил эти странные золотые цепи. Когда Алекс шел в твою сторону, то они звенели, как колокольчик на корове. А чего стоят синие неоновые огни на днище его машины?

И тогда в 2005-м, и сейчас Овечкин просто пылает от своего желания играть в хоккей. В 33 года ему удалось сохранить этот мальчишеский азарт. Кажется, что даже сейчас он едет на выезд и как прежде допытывается у партнеров: «А что это за город? А какие там болельщики? А куда там можно сходить?».

- Я очень рад, что меня приняли в эту команду. Она стала для меня вторым домом. Приятно так долго играть за один клуб, - рассказывал в Овечкин в одном из интервью. Сейчас он – обладатель первого для «Вашингтона» Кубка Стэнли и лучший российский бомбардир в истории НХЛ. Что дальше, Ови?

При написании статьи использовались материалы The Washington Post.