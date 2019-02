«Этот парень как маленький щенок». Истории про Овечкина, которых вы не знали

Сегодня ночью в НХЛ случилось то, чего мы так долго ждали. «Вашингтон» играл против «Ванкувера» и Александр Овечкин отдал голевую передачу на Ти-Джея Оши. Казалось бы, что в этом такого? Но именно этот пас сделал нападающего «Вашингтона» лучшим бомбардиром среди всех россиян в истории НХЛ! Теперь у Александра 1180 баллов за результативность в 1055 играх. Он обошел предыдущего лидера рейтинга - Сергея Федорова, с которым два года играл вместе за все тот же «Вашингтон».

With that secondary assist, @Ovi8 is officially the 🐐🇷🇺



Also Oshie scored and then scored himself! #ALLCAPS pic.twitter.com/ICameTMO6Q