«А бегает за меня пусть Кагарлицкий!» Шипачев в сборной хохмит не хуже Дацюка

Хоккей 06 февраля 2019 16:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

После тренировки сборной России в Новогорске обозреватель «Советского спорта» пообщался с новым капитаном нашей команды Вадимом Шипачевым.

После тренировки новый вожак сборной России Вадим Шипачев был явно в отличном настроении. И, отвечая на вопросы хохмил не хуже Павла Дацюка! С иронией в сборной точно все в порядке. Посмотрим, как будет с игрой.

– Какие ощущения от капитанства? Просто прекрасные, – отрапортовал для начала Шипачв. – Готовимся к играм. Задача – выиграть турнир.

– Как вам объявили, что вы стали вожаком сборной? И насколько для вас неожиданно это назначение?

– Да вот только что от вас и узнал, – улыбается Шипачев. – Вам еще до тренировки об этом объявили? Ну вы же больше разговариваете с нашим тренерским составом…

«ПИТЕРЦАМ НЕ ЗАБИЛ, ВОТ И НЕ ВЫЗЫВАЛИ»

– А само приглашение в сборную для вас оказалось сюрпризом?

– Ну да. Хорошо, что вызвали. Я обрадовался.

– Есть соображения, почем вас до этого не вызывали?

– Плохо играл.

– Вы же один из лучших бомбардиров КХЛ.

– Тогда не знаю. Я вот в ворота СКА ни разу в этом сезоне еще не забил. Питерцам не забивал, наверное, поэтому и не вызывали.

– В каком настроение прибыли в сборную? Поражение от «Адмирала» положительных эмоций точно не добавило.

– У нас после него были выходные. Так что я приехал в сборную в хорошем тонусе. И потренировались тоже здорово. Все нормально готовятся.

– Вы довольны, что в сборную вас пригласили в связке с еще одним динамовцем – Дмитрием Кагарлицким?

– Конечно! Хоть бегать за меня в звене есть кому. Я очень доволен.

– То есть он будет работать, а вы отдыхать?

– Естественно. У меня же главная задача – отдыхать на льду.

– Третьим форвардом в вашем звене стал капитан «Спартака» Анатолий Никонцев. А сразу после Шведских игр у вас очередное московское дерби. Он ваши секреты не посмотрит?

– Наоборот, мы за ним понаблюдаем. И расспросим, как «Спартак» против нас играть собирается.

– Вас, Кагарлицкого и Никонцева объединяет факт, что вы все раньше играли за «Северсталь»…

– Думаете это ставка на череповецкую связку? Ну посмотрим, что мы в четверг в Ярославле покажем. В 19.30 начало.

«БУДУ МОЛОДЫМ УКАЗЫВАТЬ»

– Кстати, в последний раз вы капитаном тоже были в «Северстали»?

– Еще в «Динамо» на предсезонке этим летом.

– Ну так это всего один раз было на турнире в Нижнем Новгороде.

– А что один не считается?

– В любом случае в этой сборной вы самый опытный игрок. Ощущаете это?

– Да, действительно… Стыдно даже! Ничего, буду молодым указывать чего делать.

– На правах олимпийского чемпиона?

– Нет. Без этих прав.

– Недавно Артемия Панарина попросили назвать пятерку своей мечты. Он ответил: «Пятерых не назову, а тройку легко – Панарин – Шипачев – Дадонов».

– Тут я с ним полностью согласен!

– Кагарлицкий обидится.

– Так вы ему не говорите.

– Ваших ассистентов еще не объявляли?

– Да сейчас назначу! Давайте, называйте – кого там по возрасту?

– Можно двух вратарей, как на Матче звезд.

– На самом деле ничего пока не говорили. Сегодня вечером у нас будет собрание. Думаю, там все скажут.

«ЖАЛЬ, ЧТО НЕ ПОЖМУ РУКУ МОУРИНЬЮ»

– Понятно, что состав у сборной сейчас экспериментальный. У вас лично какая на нем задача – себя показать…

– … И турнир посмотреть! Нет, конечно, хочется победить. Я буду играть ни на себя, а на команду. Все банально и просто.

– Насколько велики ваши шансы попасть на чемпионат мира?

– Еще есть время. Тренеры будут смотреть, кто как играет.

– Но креативных центральных нападающих в КХЛ не густо.

– А я креативный?

– Приходилось слышать, что вас называют «вологодский Кросби».

– Спасибо. А еще бывает вологодское масло.

– Расстроились, узнав, что Моуринью на матч в сборной не приедет?

– Конечно! Так бы руку ему пожал. И коверчик в Ярославле уже постелили бы, как положено. Прошка (форвард СКА Николай Прохоркин. – Прим. ред.) всем же рассказал, как там все правильно нужно сделать.