Илья Воробьев: В Ярославле дадим шанс Коновалову

Хоккей 06 февраля 2019 19:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Перед открытой тренировкой на вопросы журналистов ответили главный тренер сборной Илья Воробьев и глава ее штаба Роман Ротенберг.

– Известно, что вы приглашали в Ярославль гостившего в России Жозе Моуриньо. Поедет?

Ротенберг: – К сожалению, не получится. Попал в список травмированных.

– Какая задача стоит перед этой экспериментальной сборной на Шведских играх, в которой много молодежи?

Р.: – У нас цель – побеждать в каждой игре. Поэтому задача – выиграть турнир. Вы правильно заметили: у нас в команде много молодых ребят. Впервые после Олимпиады в Сочи, где играл Ничушкин, вызвали 18-летнего парня – Денисенко. В 2011-м играли Тарасенко и Кузнецов, в 2005-м – Овечкин (Овечкин дебютировал на ЧМ-2004 в Чехии – прим. ред.), который установил сегодня ночью рекорд, с чем Федерация хоккея России его поздравляет. Еще раз подчеркну: задача у нас одна – только победа.



– Кого назначили капитаном команды на Шведских играх? В составе – два олимпийских чемпиона – Шипачев и Зуб. Кто помощники капитана?

Воробьев: – Капитаном будет Вадим Шипачев. Над кандидатурами помощников еще думаем.

– Показалось, Вадим Шипачев после Пхенчхана выпал из обоймы сборной. Теперь его пригласили…

Р.: – Это еще раз показывает, что мы объективны в решениях. В сборной играют лучшие, по всем показателям. Иногда для игрока полезно выйти из зоны комфорта и через спортивный принцип добиться новых высот. Вадим Шипачев в этом сезоне показывает тот уровень, который соответствует сборной. Приятно, что все с удовольствием приезжают в национальную команду. Это важно для индивидуального развития игроков. Все прекрасно понимают, что международный уровень совершенно другой по сравнению с клубным.

– На сбор вызвали четырех вратарей. Не перебор?

В.: – У нас в сборной есть система работы с вратарями. Одни играют на этапах Евротура, другие проходят процесс ознакомления с требованиями в Мы национальной команде.

– Все ли четыре голкипера поедут в Ярославль и Швецию?

Р.: – Хочу добавить. Мы проводим мониторинг состояния игроков, которые приезжают в Новогорск, мониторинг состава тела – на самом современном оборудовании. Медосмотр выявил у Кочеткова микротравму. Он не сможет выступить на Шведских играх. Остаются три вратаря в обойме.

– Ярославцу Коновалову, засушившему десять сухарей, дадите шанс перед родными для него болельщиками?

В.: – Безусловно, дадим. А кого бы вы в Ярославле поставили в ворота?

– На Шведские игры вызваны два игрока из ЦСКА и три из СКА. Остальные кандидаты из этих клубов не нуждаются в проверке?

– Во-первых, у нас есть еще олимпийская сборная, в которую приглашены игроки из ЦСКА и СКА. А во-вторых, сейчас февральская пауза, и мы посчитали нужным вызвать лидеров не из этих клубов, а из других. А также молодых. Лучших ребят из молодежной сборной, ярославцев. Это говорит о нашей системности – мы ведем игроков начиная с молодежной сборной и следим за всеми возрастами.

– Из-за травм выбыло несколько защитников-кандидатов – Антипин, Педан, Демидов. Вместо них вызван малоизвестный Мищенко из «Адмирала» и Кулик из «Спартака». Не было мыслей пригласить лучшего защитника молодежного чемпионата мира Романова, который отправился в олимпийскую сборную?

– Мысль была. Такой вариант рассматривался. Но все-таки мы решили, что Романову лучше поехать в олимпийскую сборную. Там у него игрового времени будет больше. Для него тоже это шаг вперед. Молодому защитнику сложнее входить в первую сборную. Что касается Мищенко, то мы знаем, кто это. Лидер «Адмирала» по игровому времени. Он и гол забил, едва получив вызов.

– Защитник Елесин, победивший на Матче звезд КХЛ в конкурсе на силу броска, приглашен на третий этап Евротура. Он становится незаменимым в сборной?

– Парень хорошо развивается. Мы рады за него. Поэтому он помогает нам на всех этапах Евротура.

– Есть пониманием, кто из энхаэловцев приедет на чемпионат мира? – ввернул вопросик модный блогер.

В.: – Сейчас? – главный тренер помотал головой.

Р.: Хочу сказать, что за последние два года мы прокрутили через Евротур 90 игроков, из которых 34 попали на чемпионат мира. Поэтому у каждого, кто сейчас приглашен на Шведские игры и кто принимал участие на предыдущих этапах, одинаковые шансы сыграть в мае в Братиславе.

– Но состав-то уже известен… – не унимался блогер.

Р.: – Да, известен. На Шведские игры.

– Несколько слова о сочетаниях игроков в звеньях. С Шипачевым и Кагарлицким сыграет Бурдасов?

– Никонцев пока. Но второй вариант тоже рассматривается. Посмотрим, который лучший.

– Кузьменко вернется к своим бывшим партнерам по ЦСКА Окулову и Светлакову?

– Естественно.

– Почему естественно?

– Потому что их брали с этим прицелом.