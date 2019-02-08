Овечкина лишают передачи и гола, Кузнецова бьют, а он отвечает птичкой!

Хоккей 08 февраля 2019 08:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Славин Виталий

Очередной шедевральный матч в столице США выдал самый популярный российский клуб НХЛ.

На сей раз не поздоровилось «Колорадо» и персонально Варламову. Несмотря на все усилия Семена, гости капитулировали в овертайме после простенькой двоечки Овечкин – Кузнецов (4:3).

Если футбол долгие-долгие годы бился за внедрение в помощь рефери в спорных моментах видеотехники, то хоккей с бесконечными изучениями судьями повторов во всех мыслимых и немыслимых ситуациях, по-моему, уже слишком заигрался. Эти постоянные выискивания нелегитимных сантиметров и секунд попросту убивают дух игры. Лишают ее логики. А порой напрямую влияют на результат. Из-за высосанных из пальца формальностей.

Ну вот почему надо было в первом периоде отменять гол Бекстрема, когда он в большинстве при счете 1:0 добил шайбу в сетку после выстрела из своего персонального офиса в левом круге вбрасывания Овечкина?! Ну да, дальний судья, не заметив, что Варламов шайбу не зафиксировал, дал свисток. Но одновременно с ним швед переправил шайбу в сетку! Так показалось мне и режиссерам трансляции, которые быстренько вывели на экран, что это 14-й гол в сезоне Никласа.

Но нет! Арбитры, как самые ярые законники на планете, покатили к монитору. В трансляции этот эпизод со звуком повторили дважды, и, если шайба и пересекла ленточку после свистка, то через несколько десятых, а может, и сотых долей секунды. В любом случае, если бы даже свисток не прозвучал, никто не смог бы помешать Бекстрему забить. Ибо рядом игроков «Колорадо» не было, а Семен шайбу за спиной не видел.

Такая вот нелепица, из-за которой Александру Великому не начислили 1081-е очко в карьере.

По мне, так еще больший абсурд – выискивать «вне игры» после того, как шайба оказалась в твоих воротах. То есть если бы тебе не забили и игра продолжилась, и уже твоя команда забросила бы шайбу, то все нормально? Какая-то двойная мораль!

Именно такой случай произошел в начале второго периода. Тренер хозяев Тодд Рирден по рекомендации ассистента, которому нашептали в ухо по радиосвязи люди у монитора с прямой трансляцией, попросил челлендж как раз на офсайд. И тут снова ничтожные величины – на сей раз сантиметры – сыграли против «Вашингтона». Игрок «Колорадо», полностью находясь в зоне атаки, когда туда еще не вошла шайба, зацепился-таки кончиком лезвия конька за синюю линию. Значит, положения «вне игры» нет, и гол Маккиннона легальный!

Так счет не просто не стал 2:0, а сразу после первого перерыва уже был равным 1:1.

Хотя надо отдать должное судьям и секретным комнатам НХЛ: в отличие от КХЛ, просмотр спорных эпизодов они не затягивают и выносят вердикт, как правило, в течение минуты.

На 29-й минуте ситуация повторилась. Снова удаление у «Лавины». Снова Карлсон выкладывает шайбу под ван-таймер, сами знаете - кому, и он снова прошивает Варламова. Кстати, я в курсе, что многим нашим ветеранам очень не нравится слово «прошивает». Но как еще сказать, когда шайба вроде бы попадает во вратаря, а потом вываливается у него за спиной из щитков, из шорт или из-под рук?

На сей раз рефы не свистнули, и Кузнецов с ленточки добил шайбу. Чем опять же «обидел» своего капитана: лишил его 645-го гола в карьере, ибо шайба точно сама бы закатилась в ворота. Хотя, с другой стороны, Женя все сделал правильно: любую случайность нужно исключать, тем более после казуса с голом Бекстрема.

В целом игра с «Колорадо» действующим чемпионам давалась легко. Тем более в самом дебюте заключительной трети Варламов запустил бабочку после дальнего навеса Нисканена. Счет стал 3:1, а гости продолжали удаляться. Всего за матч они провели 12 минут в меньшинстве. Все это убаюкало «Кэпиталз». У них и реализация большинства из-за утраты концентрации разладилась и в обороне появились дыры. Чем «Колорадо» с его интернациональной супертройкой Ландеског – Маккиннон – Рантанен тут же воспользовался. Да еще сменщик Холтби подкачал: на 58-й минуте Копли пропустил после броска Уилсона с отрицательного угла. Шайба рикошетом от клюшки голкипера запорхнула в сетку меж его щитков. 3:3.

Овертайм стал бенефисом Кузнецова. Женя почти не уходил со льда, и за 48 секунд до конца пятиминутки после паса Овечкина выкатил один на Варламова и технично запустил шайбу между щитков. А затем исполнил свою знаменитую птичку. И никто не посмеет упрекнуть Евгения в неуважении соперника. Ведь большую часть третьего периода он пропустил. На 52-й минуте в россиянина, когда он давно освободился от шайбы, врезался Коул. Кузнецов упал, похоже, ему сбило дыхание, а потом тяжело покатил на лавку. Естественно, силовик «Вашингтона» Уилсон вступился за одноклубника и как следует отдубасил Коула. Но до конца третьего периода Кузнецов больше на льду не появлялся. Даже возникло подозрение на сотрясение мозга – к счастью, все обошлось.

Зафиксируем напоследок: Овечкин набрал 1182-е очко в карьере, но вот забить он не может уже три матча. Пора, Александр! До пика Гретцки еще 250 шагов…

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Колорадо» – 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

Голы: Бураковски (Оши, Нисканен), 06:31 – 1:0; Маккиннон (Бэрри, Ландеског), 20:35 – 1:1; Кузнецов (Овечкин, Карлсон), 28:38 – 2:1; Нисканен (Врана, Кузнецов), 40:34 – 3:1; Рантанен (Ландеског), 45:10 – 3:2; Уилсон (Калверт), 57:53 – 3:3; Кузнецов (Овечкин), 64:12 – 4:3.