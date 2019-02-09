Илья Воробьев: С Чехией в воротах сыграет Коновалов 

Главный тренер сборной России ответил на вопросы журналистов после поражения от команды Швеции (2:4).
– Что не получилось в сегодняшней игре?
– В первом и втором периодах было много моментов. Их на таком уровне нужно реализовывать.
– Показалось, что и большинство сегодня не очень получалось.
– Да, хотя и забили один гол.
– Вратаря Игоря Бобкова можно похвалить?
– Не будем переходить на персоналии, у нас еще завтра важная игра с Чехией.
– В воскресенье в воротах будет играть Илья Коновалов?
– Да.
– Тройка Вадима Шипачева реализовала большинство, но перед этим поменяла схему. Ваша идея?
– Нужно было что-то менять.
– Есть отличие матчей Евротура от встреч КХЛ?
– Здесь всегда скорости выше. Нужно на полсекунды быстрее принимать все решения.
– Скорости выше, чем в игре СКА – ЦСКА?
– Давайте говорить про Евротур.
– Можно сказать, что Илья Михеев – лучший в сборной по итогам двух матчей?
– Он забил три гола, наверное, неплохо выглядел.
– Иван Мищенко с Чехией может сыграть?
– Сейчас будем думать по составу.
– Возможны перестановки между звеньями?
– Все возможно. Сейчас только две минуты прошло после матча. Посмотрим, проанализируем и будем решать.
– Как команда себя чувствует в винтажном ледовом дворце, который построен в 1955 году?
– Какой есть.
– Коварж и Секач со сборной России не сыграют. Внесете изменения в тактику?
– Мы это знаем. Как и то, что у соперника – возрастная команда.
– Вы пока довольны выступлением экспериментальной сборной России?
– Это определение придумали журналисты. Мы взяли на Евротур того, кого хотели. По сегодняшней игре, повторюсь, к моментам отнеслись не лучшим образом.
– Вы большего ждали от Вадима Шипачева и Дмитрия Кагарлицкого?
– На персоналии не переходим.
– Впервые за последнее время в сборной нет игрока, который может продавить оборону соперника. Хорошо это или плохо?
– На данном этапе имеем то, что есть. На будущее подумаем.