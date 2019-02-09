Илья Воробьев: С Чехией в воротах сыграет Коновалов 

Хоккей 09 февраля 2019 21:20 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

Главный тренер сборной России ответил на вопросы журналистов после поражения от команды Швеции (2:4).

– Что не получилось в сегодняшней игре?

– В первом и втором периодах было много моментов. Их на таком уровне нужно реализовывать.

– Показалось, что и большинство сегодня не очень получалось.

– Да, хотя и забили один гол.

– Вратаря Игоря Бобкова можно похвалить?

– Не будем переходить на персоналии, у нас еще завтра важная игра с Чехией.

– В воскресенье в воротах будет играть Илья Коновалов?

– Да.

– Тройка Вадима Шипачева реализовала большинство, но перед этим поменяла схему. Ваша идея?

– Нужно было что-то менять.

– Есть отличие матчей Евротура от встреч КХЛ?

– Здесь всегда скорости выше. Нужно на полсекунды быстрее принимать все решения.

– Скорости выше, чем в игре СКА – ЦСКА?

– Давайте говорить про Евротур.

– Можно сказать, что Илья Михеев – лучший в сборной по итогам двух матчей?

– Он забил три гола, наверное, неплохо выглядел.

– Иван Мищенко с Чехией может сыграть?

– Сейчас будем думать по составу.

– Возможны перестановки между звеньями?

– Все возможно. Сейчас только две минуты прошло после матча. Посмотрим, проанализируем и будем решать.

– Как команда себя чувствует в винтажном ледовом дворце, который построен в 1955 году?

– Какой есть.

– Коварж и Секач со сборной России не сыграют. Внесете изменения в тактику?

– Мы это знаем. Как и то, что у соперника – возрастная команда.

– Вы пока довольны выступлением экспериментальной сборной России?

– Это определение придумали журналисты. Мы взяли на Евротур того, кого хотели. По сегодняшней игре, повторюсь, к моментам отнеслись не лучшим образом.

– Вы большего ждали от Вадима Шипачева и Дмитрия Кагарлицкого?

– На персоналии не переходим.

– Впервые за последнее время в сборной нет игрока, который может продавить оборону соперника. Хорошо это или плохо?

– На данном этапе имеем то, что есть. На будущее подумаем.