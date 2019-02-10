Илья Михеев: НХЛ? Кто же не хочет в лучшую лигу?

Нападающий «Авангарда» и сборной России о «космическом» Макдэвиде, 66-м номере, Марио Лемье и желании уехать в НХЛ.
«ГОТОВ ИГРАТЬ И БОЛЬШИНСТВЕ, И В МЕНЬШИНСТВЕ»
Мы начали со свежих событий.
- В игре против Чехии вы забили буллит. Кто так научил: закатываться слева и смотреть на действия вратаря?
- Подсмотрел у одного игрока «АК Барса».
- Зинэтула Билялетдинов?
- Нет (смеется).
- А кучеровский буллит пробовали?
- Только на тренировках. Но там лучше все получается. Хочу как-нибудь и в игре применить.
- Знаете, что его этому Широков научил? Спросите у Сергея, он покажет.
- Не знал.
- Против кого из защитников сложнее всего играть?
- Таких много.
- Где вам комфортнее играть: в большинстве или меньшинстве?
- Я бы играл и там, и там. Пока силы и здоровье позволяют. Конечно, в большинстве интереснее, но и в меньшинстве можно голы забивать.
«МАКДЭВИД – КОСМОС!»
- Дебютный для вас чемпионат мира-2018 чем запомнился?
- Это было для меня в новинку, а новое всегда интересно. Я же никогда не ездил в сборные: ни в юношеские, ни в молодежки.
- Почему так получилось?
- Не знаю. Наверное, играл не так хорошо.
- Какое у вас самое яркое впечатление от игры на ЧМ-2018?
- Конечно же, матч с канадцами. Раньше такие видел только по телевизору, а сейчас удалось поучаствовать.
- Чувствовали другой уровень, к примеру, у Коннора Макдэвида?
- Конечно, он сразу же бросается в глаза.
- Бежит быстро?
- Не бежит - катит. Он умеет быстро принимать решения, у него резкие движения. Я играл с ним только раз, но все же видно сразу.
- Он игрок из космоса?
- Точно.
- Вы же их почти грохнули!
- Почти не считается.
- В сборной России подготовка отличается от клубной?
- Такая же. И тренерские требования похожие. Здесь краткосрочный турнир и нужно сразу включаться, без раскачки. А в игре скорости выше, чем в КХЛ.
«С ДЕТСТВА НРАВИЛСЯ ДАЦЮК»
- Вы не раз говорили, что взяли 66-й номер в честь года рождения мамы. Но под ним играл легендарный Марио Лемье. Вам он нравится?
- Я не видел много его игр. Но я знаю, конечно, кто это и чего он добился. Бывает, что-то пересматриваю из его моментов, но от его игры не фанател.
- А от кого фанатели?
- С самого детства нравился ПавелДацюк. Если бы лет пять назад мне сказали, что я буду с ним в раздевалке сидеть, общаться и выходить в одной тройке, я бы не поверил. Интересно было понаблюдать за ним, как готовится, что после тренировок и игр делает. Он - большой профессионал.
- В НХЛ собираетесь?
- Меня это часто спрашивают. Там лучшие игроки мира. Если откровенно говорить, кто туда не хочет? Надо готовиться и понять, когда будешь готов.
- Вы не задрафтованы?
- Нет.
- Это – большое преимущество. Как не ошибиться с выбором клуба?
- Буду советоваться с теми, кто там играл. Поговорю с нашими тренерами, которые много работали в НХЛ.
- Денежный вопрос будет иметь значение?
- Там или здесь (смеется)?
- Там.
- Нет, я в том возрасте, когда деньги не на первом месте. Они придут, если будешь работать.
- Если поедете в НХЛ, возьмете 66-й номер? Или там нельзя?
- Пусть это будет самая большая проблема, которая меня там ждет.
- Удается следить за матчами НХЛ?
- В Омске было сложнее из-за разницы во времени. Сейчас в Москве («Авангард» этот сезон проводит в подмосковной Балашихе. – Прим. ред.) если интересный матч, могу посмотреть.
- Что бросается в глаза?
- Там намного быстрее принимаются решения, все динамичнее. А у нас есть команды, которые любят замедлять игру.
- Примеры приведете?
- Уфа. Там очень много техничных игроков.
- А «Магнитка»?
- Она раньше такой была, сейчас же команда играет в силовой хоккей. Там много ребят ростом 180 сантиметров и выше.
«БАЧКИ ПО РАЗДЕВАЛКЕ НЕ ЛЕТАЮ, ТО ТОН ТРЕНЕРА МЕНЯЕТСЯ»
- Правда, что «Авангард» похож на клуб НХЛ?
- Действительно, у нас так все устроено. Мы за неделю знаем, когда тренировки, когда вылетаем, когда выходные. Это очень помогает планировать жизнь. Кстати, количество выходных увеличилось.
- Это не расслабляет?
- Все сугубо индивидуально.
- Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли с журналистами ведед себя очень просто. А какой он в команде?
- Тоже очень простой, как и его помощники Майк (Пелино), Жак (Клутье). Можем спокойно кушать за одним столом. Мы – друзья и общаемся на любые темы.
- А в тренировках что-то изменилось?
- Если не получается упражнение, звучит свисток и тренер начинает всех водить за руку, как в детской школе. Чтобы потом все было отточено до автоматизма. Некоторые думают: зачем? Но потом, когда начинает получаться, все понимают, зачем тренер так делал.
- Не сказывается это на вариативности игры, импровизации?
- Мы же не только по схемам играем. Но вот нашу систему отрабатывали с июля, в нее все верят.
- Хартли вообще умеет сердиться?
- Конечно. У нас был отрезок, когда проваливали первые периоды, приходилось отыгрываться с 0:2. Смену настроения все сразу видят.
- Бачки по раздевалке летают?
- Нет, но тон меняется.
«ОМСК – ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ»
- Почему из хорошей команды «Омские ястребы» выстрелили только вы?
- Каждый является личностью, и у всех свой путь.
- Вы себя выталкиваете из зоны комфорта?
- Да, можно же застрять и не выпутаться. А узнавать новое всегда интересно. Нужно больше смотреть. Например, как Паша Дацюк работает в углах площадки.
- А вне хоккея?
- Выучить английский. Задача номер один. Учу с репетитором. Нужно развиваться. Порой ленюсь, но понимают, что в жизни обязательно пригодиться.
- Скажете по-английски: «Балашиха – лучший город на земле»?
- Это – Омск (смеется).
- Некоторые игроки «Авангарда» были рады переезду поближе к Москве. А вы?
- Расстроился, я же – коренной омич. У меня там мама, папа, бабушка, друзья живут. Но это – жизнь, выход из зоны комфорта.
- Когда планируется возвращение в Омск?
- Не могу сказать.
- Живете в Москве или Балашихе?
- В трех километрах от арены.
- В Москву выбираетесь?
- Там на метро полчаса до центра. Вот только до метро дольше ехать (улыбается).
«ШЕРЛОКА» ПОСМОТРЕЛ БЫ ЕЩЕ РАЗ»
- Музыку какую слушаете?
- Любую: и нашу, и зарубежную. Любимой нет.
- Кто в «Авангарде» отвечает за музыку в раздевалке?
- Пивцака (Никита Пивцакин. – Прим. ред.).
- Говорят, что когда меняют репертуар, некоторые не могут нормально подготовится к игре.
- Это – нормально.
- Что любите смотреть?
- Сериалы. Смотрю все, что друзья посоветуют.
- Какие больше нравятся?
- Детективы. «Шерлока Холмса» всего видел. Сейчас подзабыл уже, нужно заново пересмотреть.