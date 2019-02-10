Эта сборная России дерзкая и крутая! Нам понравилась

Хоккей 10 февраля 2019 17:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

В своем последнем матче на «Шведских играх» сборная России переиграла (3:1) команду Чехии, досрочного победителя турнира. В общем зачете Евротура россияне лидируют более, чем убедительно.

ОТКАЗАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ ИГРАТЬ

Едва ли не перед каждым этапом Евротура раздаются недовольные возгласы: «Зачем он нужен? Лучше не прерывать предварительный этап КХЛ!» Корреспондент «Советского спорта» уже несколько лет пытается разбираться в этом вопросе и минусов просто не видит.

Не нужны, говорите? Спросите у 9046 зрителей в Ярославле, которые видели 7 февраля победу сборной России над командой Финляндии в овертайме. Или у любого из посетителей московских матчей Кубка Первого канала. Как же редко в столице возникает проблема лишнего билетика. А перед матчами хоккейной сборной она есть. Еще можно поинтересоваться у Сергея с Ольгой, которые приехали в Стокгольм из абсолютно нехоккейного Мурманска. «Совместили приятное с полезным, – говорят. – И хоккей посмотрели, и по столице Швеции погуляли. И в Чехию собираемся». И не важно для российских болельщиков, играют в нашей сборной Дацюк-Капризов-Гусев-Ковальчук. Хотят просто увидеть игроков в форме с нашим гербом (а это почти всегда – знак качества), послушать гимн, ракрасить лицо ребенка российским триколором, порадоваться после победы или поплакать в случае неудачи.

Можно еще спросить сектор чешских болельщиков, который сам по себе был праздником на каждом матче своей сборной. Они же приехали только потому, что турнир никому не нужен.

Заканчивая «опрос» болельщиков, приведу в пример легендарного шведского защитника Никласа Линдстрема, четырехкратного обладателя Кубка Стэнли. Он, думаю, видел великое множество матчей самого высокого уровня. Так примчался из родного Вестероса (100 км от Стокгольма) на матч Швеция – Россия и порадовался победе своей команды.

Перейдем к игрокам. Представляете, какими приедут в свои клубы дебютанты сборной России образца «Шведских игр»-2019 Анатолий Никонцев, Илья Коновалов, Кирилл Слепец и Григорий Денисенко? Да они летать будут и на тренировках, и во время матчей КХЛ. Можете, кстати, и вопрос ребятам задать – нужен ли Евротур? Из таких и вырастут новые гусевы и капризовы, чтобы забивать решающие шайбы на Олимпиадах. А где проверить Вадима Шипачева, не вызывавшегося в национальную команду со времен Пхенчхана-2018? Никонцев, кстати, забив свою первую шайбу за сборную, вышел к журналистам сильно огорченным – шведам-то наши проиграли.

И у тренеров можно поинтересоваться. К примеру, наставник россиян Илья Воробьев не устает повторять, что скорости в таких матчах ГОРАЗДО выше, чем даже в самых топовых встречах КХЛ. После поражения от Швеции (2:4) Илья Петрович никак не хотел кого-то отмечать: «У нас впереди очень важный матч с Чехией». ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ. Напомню, до чемпионата мира – три месяца.

Из явно недовольных – только владельцы и руководители клубов: мол, отвлекаю игроков, а из сборной некоторые еще и с травмами возвращаются. Но, позвольте: травмироваться можно в любой встрече. А где хоккеисты научатся играть быстрее? И еще. Владельцев клубов НХЛ, которые не хотят никаких перерывов и уменьшения числа встреч понять можно – они получают прибыль с каждого гамбургера, проданного на арене. А все ли наши клубы зарабатывают на матчах?

Запятую в подзаголовке каждый волен нарисовать сам. Я бы поставил ее после второго слова, а в конце добавил восклицательный знак.

СТАРИЧОК «ХОВЕТ» АНШЛАГА ТАК И НЕ УВИДЕЛ

Турнир шведы решили провести в «старичке» «Ховете». Его построили 64 года назад и здесь прошли все матчи ЧМ-1963. А ведь рядом есть совсем «юный» «Глобен» с вместимостью 14 000 зрителей. Едва открывшись, он принял чемпионат мира по хоккею-1989. Впоследствии спорткомплекс проводил мировые чемпионаты еще трижды, причем, в 2012-м и 2013 годах – подряд!

Возможно, причина в давно запланированном концерте, который прошел в «Глобене» 8 февраля. Говорят, стекла отеля, расположенного в 50 метрах, очень звонко дребезжали.

Более того. Шведы могли замутить и зимнюю классику на футбольной арене «Теле 2», которая построена на этом же пятачке. Здесь три года подряд играли суперфиналы чемпионата Швеции по бенди и меньше 15 000 не собирали. А рекорд – 16 836 зрителей в 2017 году.

Но прагматичные скандинавы все просчитали – даже девятитысячник «Ховет» аншлага на этих «Шведских играх» не увидел.

МЕНЯЛ ПЯТЕРКИ, КАК ПЕРЧАТКИ

Воскресное утро 10 февраля у сборной России выдалось беспокойным. Нужно было успеть позавтракать, собрать вещи, сдать номера и в 9.30 отправиться во дворец спорта «Ховет».

В третьем матче «Шведских игр» наши тренеры предложили третий вариант стартовой пятерки. Встречу с Финляндией в Ярославле начинали Захар Арзамасцев – Алексей Василевский, Дмитрий Кагарлицкий – Вадим Шипачев – Анатолий Никонцев. Со шведами с первых секунд на льду появились Александр Елесин – Рушан Рафиков, Денис Зернов – Илья Михеев – Сергей Шумаков. А против чехов вышли Артем Зуб – Захар Арзамасцев, Илья Михеев – Александр Кадейкин – Григорий Денисенко. Дважды этого права удостоились лишь Арзамасцев и Михеев.

Со шведами нашим фатально не везло. Хозяева, уступившие в первой встрече Чехии (2:5) явно горели желанием реабилитироваться перед болельщиками и спонсорами. Наша команда доминировала весь матч, порой надолго запирая пятерку соперника в его зоне.

Но забивали шведы. Проигрывая 0:2, россияне напряглись, догнали, но вновь ошиблись в обороне. Последнюю шайбу хозяева забили в пустые ворота, окончательно испортив настроение нашим хоккеистам, болельщикам и журналистам.

ДУБЛЬ КУЗЬМЕНКО

Чехия неожиданно и достаточно убедительно выиграла два стартовых матча «Шведских игр» и еще более неожиданно досрочно заняла первое место. Поэтому перед игрой с Россией Милош Ржига дал отдохнуть двум главным звездам – Яну Коваржу (хет-трик в ворота шведов) и Иржи Секачу (3 гола в двух матчах).

Но и без них чехи в феврале 2019-го сильны. Единственный опасный момент в первом периоде возник в самой концовке: Андрей Кузьменко бросал в пустой угол, попал в крестовину и очень удивился.

Сразу после перерыва этот трюк повторил Михеев. Чехи не стали проверять каркас ворот, а сразу забили. Томаш Зогорна бросил «сквозь» Коновалова – 0:1. На 35-й минуте российские болельщики уже приплясывали под «Калинку». Это Кузьменко бросил с пяти метров в нижний угол – 1:1. Перед вторым перерывом стало совсем хорошо – шайба после прострела Кузьменко угодила в клюшку чешскому защитнику и влетела в сетку! Автоголом огорчать настоящего автора не стали.

В середине заключительного периода Илья Коновалов отразил буллит от Марека Квапила, а через семь минут забил Кадейкин.

Россия – Чехия – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Зогорна, 28.44 – 0:1. Кузьменко, 34.53 – 1:1. Кузьменко, 39.01 – 2:1. Кадейкин, 53.52 – 3:1.