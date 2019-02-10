Михеев метит в Братиславу, Коновалов – в плей-офф

Хоккей 10 февраля 2019 20:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

«Советский спорт» оценил пять наиболее интересных игроков из российского состава на ШХИ, а также их перспективы поехать на чемпионат мира в Братиславу.

ИЛЬЯ МИХЕЕВ

Нападающий, «Авангард»

3 матча, 3 (3+0) очка, показатель полезности «0»

Если в Копенгагене-2018 форвард «ястребов» был на подхвате, то на Шведских играх он превратился в лидера сборной. Собственно говоря, та же самая картина наблюдается и в «Авангарде», где Илья много забивает и отдает.

Дубль в Ярославле, гол шведам в меньшинстве… Вспомним, как он его забивал. В девяти из десяти таких случаев защищающий просто проткнул бы шайбу подальше от своей зоны и поехал бы на смену. Михеев же побежал в контратаку и был вознагражден за дерзость буллитом, который сам же реализовал.

А ворота финнов он распечатал хитрым броском после рейда по левому флангу, хитрым броском низом.

Отметим универсализм нападающего – его выпускали как в большинстве, так и меньшинстве.

Теперь шведский положительный опыт неплохо бы подкрепить успехами в плей-офф.

ИЛЬЯ КОНОВАЛОВ

Вратарь, «Локомотив»

2 матча, 2 победы, 125 минут, 36 бросков по воротам, 3 пропущенные шайбы, 91.50% отраженных бросков

В целом дебют в сборной железнодорожнику удался. Он продемонстрировал стрессоустойчивость – важное качество для вратаря. Пропустив от финнов после второго броска, Илья и бровью не повел. Действовал уверенно, пусть соперник и не поставил перед ним неразрешимых задач. В серии буллитов переиграл перспективного Вехвилайнена из системы «Коламбуса».

В матче против чехов исправно подчищал огрехи партнеров и был признан лучшим игроком в нашей команде. Когда защитник Арзамасцев в своей зоне подарил шайбу сопернику, Коновалов парировал бросок в упор. Увы, партнеры в лице Кулика не помогли Илье, когда шайба после атаки Томаша Зогорны коварно выпрыгнула из вратарской экипировки и закатилась в сетку. В третьем периоде Кулик подверг воротчика буллитному испытанию, тот выдержал.

Однако главным испытанием для Коновалова должен стать плей-офф. Если покажет товар лицом на глазах штаба СКА и сборной, то чем черт не шутит – может и вписаться в братиславский состав. Василий Кошечкин, напомню, заслужил расположение Олега Знарка после финала Кубка Гагарина-2017, пусть «Магнитка» тогда и уступила Кубок Гагарина СКА.

ВАДИМ ШИПАЧЕВ

Нападающий, «Динамо» М

3, 1 (0+1), -3

– Иногда полезно выйти из зоны комфорта, – заявил на открытой тренировке сборной глава ее штаба Роман Ротенберг, отвечая на вопрос о Шипачеве.

В форме бело-голубых Вологодский Кросби чувствует себя комфортно, а в сборной – не очень. На свой уровень ЧМ-2016 он пока не вышел. Но планку держит.

Равных ему российских креативных центров в КХЛ не видно.

На Шведских играх он не единожды выводил партнеров на убойную для броска позицию, но они не спешили обогащать его баллами за результативность. Особенно спартаковец Никонцев. В самом дебюте матча со шведами получил клюшкой по глазу от магнитогорского «сталевара» Расмуссена, но совладал с болью.

Кстати, в понедельник вечером Шипачев, Кагарлицкий и Никонцев сыграют друг против друга. Им придется выйти на лед в третий раз за три дня. Московское дерби имеет архиважное турнирное значение.

Шансы капитана сборной на ШХИ поехать в Братиславу высоки. В отличие от его партнера по звену Кагарлицкого.

АНДРЕЙ КУЗЬМЕНКО

Нападающий, СКА

3, 2 (2+0), 0

В Евротуре армеец работает серийно – дублями. На Кубке Карьяла дважды забил шведам, на Кубке Первого канала – чехам, в Стокгольме – им же.

Отрезок перед Шведскими играми Андрею не удался – один гол в последних десяти матчах. Вдобавок в Астане получил клюшкой в пах от канадца Кормье.

23-й день рождения, который Андрей отпраздновал 4 февраля, получился для него грустным праздником. Из полосы невезения удалось выйти во втором периоде матча с чехами. Кузьменко несколько раз прицеливался к воротам и дважды их поразил.

Возвращение к прежним партнерам по ЦСКА Светлакову и Окулову зажгло форварда СКА. Наверняка эту тройку мы еще увидим в форме сборной.

Нельзя не похвалить Светлакова – за боевитость, самоотверженность, Окулова – за тонкие ходы в атаке.

АНТОН БУРДАСОВ

Нападающий, «Салават Юлаев»

3, 0, 0

Классический решала, но в Ярославле и Стокгольме так и не решил. Главный снайпер уфимцев (19 шайб) ни разу не отметился голом. Хотя выходил в большинстве и по воротам часто прицеливался. А в овертайме матча с финнами палил без устали, но тщетно. Бурдасова, славящегося убийственным кистевым броском, трудно вписать в сборную. Он не использует свои габариты, а без этого даже в Евротуре делать нечего.

Антона пригласили на Шведские игры по многочисленным просьбам болельщиков. Что из этого вышло – все увидели. Что дальше? Плей-офф. В котором Бурдасову кровь из носу надо выстрелить, чтобы получить еще один шанс зацепиться за сборную.