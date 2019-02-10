Илья Воробьев: Хотели дать сыграть молодым

Хоккей 10 февраля 2019 18:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

После победы над Чехией (3:1) настроение главного тренера сборной России Ильи Воробьева немного улучшилось.

– Что сегодня получилось, что нет?

– Эмоциональный был матч. После вчерашних догонялок, особенно. Сегодня пропустили первыми, а потом забили рабочие голы.

– Во второй шайбе Кузьменко большая доля удачи. Согласны?

– А в их голе удачи не было? Везет сильнейшим.

– Подведите, пожалуйста, итоги этапа Евротура.

– Мы одержали две победы и проверили много молодых ребят. Сейчас будем анализировать, смотреть видео. Тогда и решим, на кого имеем дальнейшие виды и строим планы.

– Кто не прошел проверку?

– Не готов сразу сказать. Нужно смотреть.

– Что скажете про вратаря Илью Коновалова?

– Хороший вратарь. Дай Бог, чтобы в том же духе продолжал и дальше.

– Вадим Шипачев признался, что сыграл плохо.

– Сказал и сказал. Мы – команда и все бились. Немного вот со шведами не хватило. Не хочу никого выделять.

– Согласитесь, что есть к нему претензии по вбрасываниям.

– Да, на точке он мог сыграть лучше.

– Сколько человек могут поехать на чемпионат мира в Братиславу?

– Будем смотреть, анализировать. До Братиславы есть часть чемпионата, плей-офф, чешский этап Евротура. Всем нужно доказывать заново.

– Почему решили разбить Зернова и Михеева?

– Хотели посмотреть другие сочетания и, самое главное, дать сыграть молодым.

– Сегодня еще и Иван Мищенко играл. А ведь он даже в «Адмирале» не самый яркий защитник.

– Мы другого мнения. Он – лучший защитник в команде.

– Довольны его действиями?

– Нормально сыграл. У него – светлая голова, но в катании нужно прибавлять.

– Артем Зуб был лучшим защитником на турнире?

– Он же – олимпийский чемпион.

– Другие не дотягивали до его уровня?

– А среди них есть олимпийские чемпионы?

Андрей Кузьменко: Когда ждать хет-трика? Наверное, на следующем Евротуре

Автор дубля в матче в Чехией первым пришел к журналистам.

– Сегодня играли лучше, чем вчера, – начал он. – Здорово действовали впереди, вынуждая соперника хватать удаления.

– Как забили второй гол (шайба влетела в сетку от клюшки чешского защитника)?

– Случайно получилось (улыбается).

– Какая была установка на матч?

– Больше бросать, лезть на ворота. Вчера это не очень получалось.

– Вы регулярно на Евротурах штампуете дубли. Когда ждать хет-трика?

– Не знаю (смеется), может, на следующем.

– Что можете сказать по трем матчам «Шведских игр»?

– Мы заняли второе место?

– Или второе, или третье.

– Состав хороший собрался. Вот со шведами сыграли не очень хорошо. А-то и Евротур бы выиграли.

В это время сбоку подошел капитан сборной России Шипачев и сначала потыкал товарища клюшкой в плечо, а потом выставил перед носом набалдашник, как микрофон.

– Как вам капитан сборной?

– Хороший, все за него бились.

Вадим Шипачев: У нас хорошая молодежь

Капитан сборной России в последнее время пребывает в отличном настроении и постоянно шутит.

– Какие изменения в игру внес тренер?

– Просто сказал, что нужно реализовывать свои моменты. Сегодня опять сначала не получалось, но хорошо, что у нас есть звезда, которая только что с вами разговаривала (намек на Кузьменко).

– Что за ссадина у вас под глазом?

– Со шведами попали.

– Тяжело играть три матча за три дня?

– Мы дважды подряд играли.

– В понедельник у «Динамо» дерби со «Спартаком».

– А, вы об этом. Ну, вдруг, и не поставят в состав. Если нас смотрит тренер, может, он нам раскатку отменит? Сделайте это, пожалуйста.

– Чехи в концовке откровенно провоцировали.

– Нужно было просто дотерпеть и выиграть.

– У вас низкий процент выигранных вбрасываний на этом турнире. Почему?

– Обычный, думаю, процент.

– Стал хуже.

– Значит, и я стал хуже.

– В «Динамо» вы с Кагарлицким жжете и много забиваете. Здесь же – по нолям.

– Деревянные за три дня стали.

– А если серьезно?

– Свои моменты не забили, да еще и пропустили. Вот и все.

– Может, причина в том, что на Евротуре скорости повыше?

– Это точно, все делать надо быстрее.

– Какие советы давали как капитан молодежи?

– Чтобы не переживали, чувствовали себя спокойно и раскованно. А также наслаждались минутами в майках сборной России. У нас хорошая молодежь.

– Две победы одержаны, когда ворота защищал Илья Коновалов. Что про него скажете?

– Хороший вратарь. И Боб (Игорь Бобков) здорово играет, просто ему немного со шведами не повезло.

Роман Ротенберг: Одна ошибка помешала нам выиграть «Шведские игры»

Итоги третьего этапа Еврокубка подвел первый вице-президент ФХР.

– Все игры складывались тяжело, была борьба. Наши ребята выглядели достойно, получили свой опыт. Он будет учитываться в подготовке к чемпионату мира. Атмосфера в коллективе была замечательная. Это доказала игра с Чехией. После поражения от шведов команда не рассыпалась. Хоккей – игра ошибок. Одна оплошность в игре с хозяевами не позволила нам выиграть турнир. Но мы победили на Кубке Карьяла, на Кубке Первого канала и идем в общем зачете на первом месте с большим отрывом.

– ВИП-зона на этом стадионе за воротами. Как смотрится хоккей оттуда?

– Меня все устраивало. Я часто смотрю хоккей с разных точек: и с трибуны, и от борта.

– У звена Кагарлицкий – Шипачев – Никонцев будет три игры подряд. Не было мысли их поберечь?

– У нас есть такой календарь, другого нет. Мы привыкли. Игры за сборную – это другой уровень.

– Илья Коновалов сделал заявку на чемпионат мира?

– Многие игроки хорошо себя проявили. В том числе и дебютанты. Скоро всех ждет плей-офф КХЛ. И это будет серьезная проверка.

– Матч Россия – Чехия смотрели много скаутов НХЛ. Это говорит о том, что в России много талантливых молодых ребят?

– Они смотрят не только сборную России. Мы общаемся со всеми, обмениваемся опытом. Чтобы игроки оставались в нашей стране, нужно создавать условия в клубах.

– СКА будет бороться за каждого хоккеиста?

– Это касается не только СКА. Есть поручение президента России о прекращении оттока игроков за океан. И для сборной это важно – чтобы игроки оставались в нашей лиге.

– Кузьменко, Елесин и Кадейкин провели все три этапа Евротура. Они сильно добавили в мастерстве?

– Мы видим прогресс в игре всех игроков сборной России. Здесь меньше времени на принятие решение, серьезная конкуренция.

– Состав оптимальный для этого турнира?

– Да. После драки кулаками не машут. Все игроки были достойны здесь играть.