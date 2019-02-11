Тарасенко, Георгиев и Кучеров – звезды дня в НХЛ. Они устроили настоящий пожар в лиге

Хоккей 11 февраля 2019 12:23 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Минувшей ночью россияне неистово жгли в лучшей хоккейной лиге мира.

ТАРАСЕНКО УНИЧТОЖАЕТ ВСЕ ЖИВОЕ

Владимир Тарасенко активировал режим «голевая машина». До минувшей ночи он набирал очки (4+5) в семи матчах подряд. И тут на его пути попался «Нэшвилл», с которым у «Сент-Луиса» были «бэк-ту-бэк» матчи.

Дома «Блюз» расправились с «хищниками» за счет великолепной работы на чужом пятаке (два голы они забили после добиваний) и неуловимой передачи Брейдена Шенна на Тарасенко, который не оставил шансов Пекке Ринне.

В выездной встрече россиянин пошел дальше. Его «Сент-Луис» играл менее дисциплинированно и не справлялся с давлением «Нэшвилла», поэтому Владимир решил все в одиночку. Он отгрузил в ворота Юусо Сароса породистый хет-трик, в котором было все: и великолепный кистевой в девятку, и гол броском в касание после атаки с ходу, и сольный проход в овертайме, позволивший «Блюз» одержать шестую победу подряд.

Тарасенко в четвертый раз в своей заокеанской карьере забил три шайбы в одном матче. Теперь на его счету 200 голов в НХЛ в 474 матчах. Уже шестой сезон подряд Владимир забрасывает по 20 и более шайб за сезон. По этому показателю он вышел на шестое место в истории «Сент-Луиса». А, кстати, он еще и первой звездой игрового дня стал. Приятный бонус.

ГЕОРГИЕВ ПРИЗЫВАЕТ ПОТУСТРОННИЕ СИЛЫ

А иначе объяснить то, что показал молодой российский голкипер минувшей ночью, просто невозможно. «Торонто» должен был уничтожать «Рейнджерс» на выезде, но получилось все наоборот. Впрочем, без Георгиева и его магии это было бы невозможно.

Он отразил 55 (!) бросков по своим воротам из 56 и стал второй звездой игрового дня НХЛ. Александру накануне исполнилось 23 года. Как видите, порадовать себя он решил гениальной игрой против команды с одной из сильнейших линий нападения в лиге.

Георгиев стал шестым в истории вратарем-новичком, которому удалось совершить такое количество сэйвов. Кроме того, у Александра теперь второй показатель в истории «Рейнджерс» по количеству отраженных бросков в одном матче. Рекорд принадлежит Майку Рихтеру, который однажды отбил 59 бросков.

Учитывая нынешние скорости НХЛ, тяжело просто представить, как Георгиев умудрялся стоять на ногах в конце матча. Там ведь «Торонто» прилично поднажал и пытался отыграться, сняв вратаря. В одном из эпизодов Александру конкретно повезло – шайба после кучи рикошетов попала в перекладину, но такие матчи без везения не выигрываются.

Ну и парочку суперсэйвов Георгиеву все же пришлось совершить. В первом периоде он неуловимым движением щитка отменил взятие своих ворот в исполнении Джона Тавареса.

КУЧЕРОВ ЗАКАТЫВАЕТ ВЕЧЕРИНКУ

Никита Кучеров не забивал 10 матчей подряд, а в предыдущей игре против «Питтсбурга» умудрился заработать «-4». Тенденцию нужно было срочно прерывать и «Флорида» со своей не самой сильной обороной подвернулась как нельзя кстати. Кучеров вонзил шайбу между щитков Джеймса Раймера уже на четвертой минуте первого периода.

Как и подобает главной звезде, Никита сначала открыл вечеринку, по ходу которой его «Тампа» и «Флорида» устроили перестрелку с крутейшими голами, а потом и закрыл ее щелчком в большинстве, установив окончательный счет и став третьей звездой игрового дня.

Кроме того, Кучеров отметился результативной передачей, всего набрав за матч три (2+1) очка. Теперь на его счету 84 (24+60) балла за результативность в 56 матчах. Он продолжает возглавлять гонку бомбардиров НХЛ, но комфортного отрыва у Никиты по-прежнему нет.

Патрик Кейн вместе с «Чикаго» набрал ультра-форму и теперь казавшийся слитым сезон превращается в увлекательный квест. Сейчас «Блэк Хоукс» в четырех очках от зоны плей-офф, а ее лидер в трех баллах от Кучерова в списке лучших бомбардиров лиги. Никите стоит поднажать.

ВАРЛАМОВ СРАЖАЕТСЯ В ОДИНОЧКУ

Признайтесь, вам тоже надоели издевательства защитников «Колорадо» над Семеном Варламовым. Российский вратарь практически в каждом матче получает не меньше трех голов, чаще всего оставаясь один на один со своей бедой. Его регулярно без помех расстреливают с пятака, забивают после отскоков, полностью закрывают обзор, лишая малейшей возможности среагировать на бросок.

«Эвс» стремительно пикируют на дно Западной конференции, проиграв шесть матчей подряд. Варламов сейчас напоминает защитника Брестской крепости, которую уже давно все покинули. Он не складывает оружия и продолжает в одиночку воевать за очки.

Последняя игра против «Бостона» должна была превратиться в очередной ад для российского кипера, но Семен зарубился по полной. 30 сэйвов в основное время против «мишек» и одно очко для «Колорадо». Но в овертайме для «Эвс» все сложилось как обычно. Бездарная игра полевых один в один в своей зоне и Варламову вновь не оставили шансов на спасение.