Хоть Шэна показали. «Салават Юлаев» резервным составом уступил «Амуру»

Хоккей 12 февраля 2019 18:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

«Салават Юлаев» отправился на Дальний Восток экспериментальным составом и достойно проиграл в Хабаровске «Амуру» 2:3.

БЕЗ ЛЕГИОНЕРОВ И ВОСЬМИ ЛУЧШИХ БОМБАРДИРОВ

Бронзовый призер МЧМ-2019 Павел Шэн вышел в первом звене гостей, провел на льду рекордные для себя 15 минут, но результативными баллами не отметился. Болельщики ответили на визит уфимских резервистов ногами – почти две тысячи кресел на «Платинум Арена» оказались пустыми.

– Мы этим составом тренировались неделю, ребята знают схемы, – признался в интервью КХЛ ТВ форвард-ветеран гостей Максим Рыбин.

О том, что «Салават Юлаев» отправится на Дальний Восток без своих лидеров, стало известно еще до Шведских игр. В Уфе остались все легионеры, сборники Бурдасов, Кадейкин, Арзамасцев, капитан команды Панин. Дыры в составе заткнули игроки двух «Т» – «Тороса» из ВХЛ и «Толпара» из МХЛ. Многие фамилии болельщикам неизвестны.

А в это время Умарк и Ко под руководством тренера Виталия Ячменева гоняли с детьми шайбу на коробке в уфимском дворе.

У «Амура» вышел на лед победитель Шведских игр чех Зогорна, поразивший в Стокгольме ворота российской сборной. Для «тигров» дело принципа обогнать своего географического соседа «Адмирал».

Шэн, которого после возвращения из Ванкувера «Салават» забанил, как я уже рассказал, играл в ударной тройке с Бурмистровым и Майоровым. Обедни 19-летний форвард не испортил. Да и вообще гости, уступая перед третьим периодом 0:2, сквитали счет, и лишь ошибка вратаря Кареева перечеркнула их усилия. Достойное поражение на фоне январских 0:3 в сильнейшем составе, учитывая, что восемь лучших бомбардиров Уфы остались дома.

И зачем дорогостоящих легионеров держать, коли свои играют не хуже? – этот вопрос стал предметом жаркого спора фанатов в интернете.

КАК ПОДНЯТЬ ПРЕСТИЖ РЕГУЛЯРКИ

И все-таки решение «Салавата» не брать на Дальний Восток основу и готовить ее к плей-офф в Уфе видится спорным. Как поступать в такой ситуации лиге, которая очень дорожит репутацией? Сложно ответить. Ведь криминала в действиях клуба нет. Никакого!

Одно дело, когда команда вынуждена бросать в бой резерв – например, когда игроки основы бастуют из-за невыплаты зарплаты. Это мы проходили задолго до рождения КХЛ.

А СКА в сезоне-2000/01, проводимом по мутной формуле, и вовсе позволил себе в конце первого этапа отправиться в Новокузнецк третьим составом. Первый в это время улетел на коммерческие матчи. Итог шокировал – невских армейцев буквально закатали в лед, 0:13. И это еще не все. Перед вторым этапом, который игрался без учета ранее набранных очков, СКА полностью поменял состав и в турнире за 13-18-е места сохранил прописку в суперлиге. Задействовав в общей сложности 64 (!) игрока.

Есть и в КХЛ мрачный эпизод: четыре года назад безденежный «Слован» приехал в гости к ЦСКА в усеченном составе и был бит 0:12. Когда распахнулись двери раздевалки гостей, фойе наполнилось парами алкоголя.

Логику уфимцев можно понять – «Салават» не сдвинется с шестого места Восточной конференции, так зачем мучить лидеров Хабаровском и Владивостоком. После возвращения из тех краев игрокам, чтобы прийти в себя, требуется неделя. Интересно, как отреагировали бы в НХЛ на подобный финт ушами?

У нас же опять назрела необходимость поднять престиж регулярного чемпионата. Пять лет назад в КХЛ придумали определять чемпиона России по итогам гладкого турнира. Сделали это под СКА, а за соломинку ухватился ЦСКА. Через год все вернули на круги своя. Может, опять взять на вооружение схему сезона-2014/15? Тогда, поверьте, болельщики увидят яростную битву за Кубок континента. Без урона престижу Кубка Гагарина.

А если бы наши клубы играли в Лиге чемпионов, то отличившихся в регулярке логично было бы премировать путевками на этот турнир.

СЕМЬ ПОЗОРНЫХ МАТЧЕЙ В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ