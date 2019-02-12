Поддержка Путина не помогла «Сибири». Итоги дня на Востоке

Хоккей 12 февраля 2019 21:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Главного грубияна лиги во Владивостоке вынес игровик, Уфа саботировала матч в Хабаровске, а у «Сибири» теперь чуть меньше шансов на плей-офф.

Захарчуку мстят за его грехи?

Мы уже привыкли к выходкам защитника «Адмирала» Степана Захарчука, который регулярно ломал игроков. Из-за этого ему пришлось начать сезон в ВХЛ – никто из клубов КХЛ не захотел его брать. Но когда ему все-таки дали шанс во Владивостоке, первое, что он сделал, – выбил дух из нападающего «Трактора» Артема Пеньковского, отправив того на 113-дневный больничный с переломом челюсти и открытой черепно-мозговой травмой.

За эту выходку Захарчук получил 15-матчевый бан, после которого встал на путь исправления. В следующих 22 играх у него всего четыре штрафные минуты. Такое впечатление, что он начал избегать физического контакта с игроками соперника. Но это, конечно, преувеличение. Просто опыт и в целом неплохой уровень позволяют играть Захарчуку без лишней грязи. Степан все-таки обладатель Кубка Гагарина и ему в свое время очень доверял Зинэтула Билялетдинов.

Сегодня во Владивосток приехал «Авангард», который выставил на игру почти всех своих сборников. Денис Зернов, Илья Михеев и Сергей Шумаков еще в воскресение играли за национальную команду в Стокгольме. Прошло меньше двух суток, и они вышли на лед, переместившись с помощью нескольких авиарейсов в другую часть света, где на девять часов больше.

Некоторые после такого путешествия не смогут стоять на ногах, не то, что надеть коньки и носиться за шайбой. Но омские ребята вышли и боролись. Правда, Зернова все же замкнуло. Находясь в центре площадки, он зачем-то полетел убивать Захарчука и вмазал ему плечом четко в голову, предварительно подпрыгнув, ведь разница в росте существенная.

Вопросов нет, здесь однозначные 5+20. Но, Денис, зачем? По картинке складывается ощущение, что Зернов бил соперника целенаправленно. Возможно, это была своеобразная акция устрашения, чтобы у Захарчука не возникло желания вынести кого-то из лидеров «Авангарда». Но ведь он и так стал гораздо спокойнее.

В общем, Зернов дал возможность «Адмиралу» замахнуться на пятую победу подряд, но прекрасно сыграл кипер омичей Иван Налимов, совершивший несколько впечатляющих сэйвов, за те пять минут, что его команда действовала в меньшинстве. Сразу после этого «Авангард» забил и постепенно доломал дальневосточников. Но круче Зернова все равно никто не выступил. Подумать только! Парень с ростом 176 сантиметров вырубил почти двухметрового Захарчука… И как он вообще не испугался с ним столкнуться?

Уфа наплевала на лигу и болельщиков в Хабаровске

То, что «Салават Юлаев» не повезет на Дальний Восток своих лидеров, было известно давно. Однако вряд ли кто-то предполагал, что в Хабаровск прилетит настолько слабый состав. С Георгием Бусаровым в качестве центра второго звена и совсем непонятными людьми в четвертом.

Да, хоккейные гики возразят и скажут, что Владимир Бобылев еще недавно был неплох в WHL, но на родине у него карьера пока не складывается. Хотя я видел этого парня на тренировках в «Салавате», он реально в порядке. Вот только играет в лучшем случае за «Торос» в Вышке, да и там не отличается космической результативностью.

Вероятно, свой шанс в КХЛ он заслужил, но в целом решение тренерского штаба Уфы привезти ноунеймов на выезд очень цинично. Как по отношению к лиге, так и к болельщикам команд, которые будут их принимать. В Хабаровске бы наверняка не отказались посмотреть на Линуса Умарка и Филипа Ларсена, но вместо этого любовались мастерством Руслана Петрищева и Николая Чебыкина.

За такое нужно наказывать. Но для начала самой лиге стоит озаботиться и внимательно отнестись к разработке регламента. Почему вообще клубы КХЛ имеют право без перевода в список травмированных или выставления на драфт отказов не ставить на игры половину основы? Люди заплатили деньги за билеты и трансляцию на сайте КХЛ, чтобы увидеть вот это?

Нам гордо заявляли о том, что с переходом на двухочковую систему разрыв между командами сократится, и они перестанут саботировать последние матчи регулярки, но в итоге мы получили «Салават», который завис на шестой строчке и уже оттуда никуда не денется, поэтому может просто забить и играть туристами. А главное – зачем это нужно? Неужели Николай Цулыгин думает, что подобный ход поможет ему обыграть «Ак Барс» или «Авангард» в первом раунде?

«Амур», кстати, за такое пренебрежение к себе наказал. Не без труда, но выиграл – 3:2.

Путин верит в «Сибирь», но она пока не в плей-офф

На днях во время рабочей встречи министра спорта Павла Колобкова и президента России Владимира Путина состоялся любопытный диалог:

Колобков: В 2023 году у нас первенство мира по хоккею для ребят до 20 лет. Специально мы строим новый хоккейный дворец спорта, где будет играть команда «Сибирь». Там действительно требуется дворец на 10 тысяч зрителей, и он будет полностью загружен.

Путин: Команда сейчас неплохо выступает.

Колобков: «Сибирь» начала не очень…

Путин: Сейчас ничего, несколько побед у нее было.

Спорить Колобков не стал. После этого пошли шутки о том, что теперь «Сибирь» точно должна обогнать «Трактор» в битве за плей-офф. После вчерашнего поражения челябинцев от «Нефтехимика» стало казаться, что Новосибирск совсем скоро заберется в восьмерку. Для этого надо было обыгрывать «Барыс» на выезде. Задача сложная, но совсем недавно «Сибирь» обыграла СКА. Практика показывает, что сейчас для парней Александра Андриевского нет ничего невозможного.

Однако команда Андрея Скабелки тоже решает свои, не менее важные, задачи. «Барыс» бьется с «Авангардом» за второе место на Востоке и не может позволить себе терять очки. Тем более дома.

Впрочем, начали астанчане плохо, пропустив от Комарова на 61-й секунде матча. Правда потом Петухов и Шевченко довольно быстро выправили ситуацию, а в дальнейшем «Барыс» просто наказывал «Сибирь» за грубость, реализуя удаления и одержав итоговую победу – 5:2.

Новосибирцы продолжают бороться за плей-офф и шансы у них все еще хорошие. Просто теперь у них на одну игру меньше.