Боб и Хлебушек выиграли у Ови и Кузи матч за 10 миллионов долларов

Хоккей 13 февраля 2019 08:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Славин Виталий

Такого слабого чемпиона в этом сезоне поклонники «Вашингтона» еще не видели.

Весь матч в Коламбусе «столичные» еле таскали ноги, не в силах докатить до ворот Бобровского. За два периода – жалкие 7 бросков! Только в последние две минуты гости забегали, но было уже поздно.

Хотя, если разобраться, ничего необычного сегодня не произошло: команда Овечкина регулярно проигрывает второй из спаренных матчей. Всего за этот сезон «Кэпиталз» играли два дня кряду 15 раз и уступили в 11 вторых матчах, в том числе трижды – на ноль. Как и сейчас в Коламбусе – 0:3.

Мы уже привыкли жестко критиковать график нашей КХЛ. Но чем лучше-то календарь НХЛ?! После паузы на звездный уик-энд лиги «Вашингтон» провел 7 игр за 12 дней! У «Блю Джекетс» тоже 7 матчей, но за 15 дней. А главное – они отдыхали три дня, в отличие от гостей, у которых после победы во вторник над «Лос-Анджелесом» на переезд из столицы США и подготовку к поединку в столице штата Огайо было менее суток. Так чего же удивляться, что действующие обладатели Кубка Стэнли предстали мертвыми?!

Однако этот факт в любом случае заслуг хозяев не умаляет. Для их русских лидеров Бобровского и Панарина это был важнейший матч. Игра чуть ли не всей карьеры. Оба давно не скрывают, что не прочь сменить прописку, а до закрытия трансферного окна НХЛ осталось чуть более десяти дней. Понятно, что для обоих будущий контракт станет самым главным в хоккейной жизни – возможно, вообще последним в НХЛ. И продешевить, промахнуться со сроком договора тут никак нельзя. В идеале все нужно сделать, как это удалось провернуть, к примеру, Алексею Яшину и Илье Брызгалову. Они выбили в «Айлендерс» и «Филадельфии» многомиллионные долгосрочные соглашения, по которым по выкупленным этими клубами позже контрактам получали огромные деньги и после завершения карьеры.

Ясно, что такие элитные мастера в расцвете сил, как Бобровский и Панарин, могут претендовать на сумму порядка 10 миллионов долларов в год. Но просто так эти бешеные деньги никто не даст. Нужно именно сейчас регулярно доказывать свой класс. И визит чемпионов с раздухарившимися Ови и Кузей в этом смысле – прекрасный оселок. Если ты хочешь зарабатывать 8-10 млн за сезон, ты обязан играть на уровне тех, кто столько уже получает. То есть тех же Овечкина и Кузнецова.

И Боб и Хлебушек не подкачали. Да, минут 50 Сергей в воротах элементарно замерзал. Правда, дважды его спасли штанги, а еще в одном эпизоде Овечкин после фирменной прострельной передачи Кузнецова каким-то немыслимым образом умудрился послать выше пустых ворот шайбу из «краски». Но под самый занавес, когда гости сняли Холтби, и вдруг с сумасшедшим азартом набросились на владения Бобровского, он выдал пяток фантастических спасений – и сухую победу все-таки отстоял. Третью в этом чемпионате.

Ну а точку за 10 секунд до сирены поставил Артемий, поразивший пустую рамку – этот гол стал для него 22-м в сезоне. В целом Панарин сыграл в свою силу – в третьем периоде после его броска Холтби выручила перекладина. Судя по всему, свои стандартные 75-85 очков за сезон он наберет и в нынешнем году. Так что, потенциальные купцы вполне могут раскошелиться на восьмизначный чек.

Вообще, посмотрев в этом матче на «Коламбус», мне не очень-то понятно, что в этом клубе не устраивает россиян? Только низкие, не соответствующие их уровню, зарплаты? Ибо выглядели хозяева чрезвычайно убедительно, не предоставили чемпионам по сути ни единого шанса зацепиться. Показалось даже, что «Блю Джекетс» попросту выше классом.

Хотя, повторюсь, нужно сделать скидку на убийственный график «столичных». Стоит отметить, что первая и вторая шайба в сетку Холтби влетели при нахождении на льду Овечкина и Кузнецова. Кстати, для Евгения эта выездная серия, которая продлится до 23 февраля с посещением всех трех калифорнийских команд НХЛ, в какой-то степени определяющая. В это сложно поверить, но из 15 своих голов в этой регулярке только один Женя забил в гостях – 23 октября в Ванкувере?! До Дня защитника Отечества у Кузнецова будет еще пять выездных матчей, чтобы доказать, что он не домашний игрок.