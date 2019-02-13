Ничушкин без голов уже 40 матчей. «Даллас» в ужасе и не знает, что с ним делать

Хоккей 13 февраля 2019 14:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Костяев Иван

Российский форвард «Далласа» Валерий Ничушкин вышел в четвертом звене на матч с «Флоридой» и вновь не забил.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТА КХЛ?

Весной 2018 года у Валерия Ничушкина закончился двухлетний контракт с ЦСКА. В Москве нападающий пытался перезагрузить карьеру, чтобы с новыми силами отправиться за океан и наконец-то порвать НХЛ. Второе пришествие россиянина в «Даллас» вышло провальным: за 40 матчей он отдал всего семь голевых передач, а первого гола в сезоне Ничушкин ждет до сих пор.

Констатируем факт: в КХЛ форвард стал только хуже. Он попал совершенно не в ту систему, которая могла бы помочь ему приобрести новые навыки и стать более разноплановым игроком. Ничушкин в ЦСКА застал двух тренеров: еще неизменившегося Дмитрия Квартальнова и его верного помощника (позднее ставшего главным) Игоря Никитина. Чему он мог научиться в Москве? Четко и беспрекословно выполнять игровое задание, работать на пятаке, выдавая большой объем катания.

Ничушкин и до приезда в ЦСКА не так часто радовал болельщиков креативными действиями. Таранный форвард – вот это определение прямо в точку. Когда пошли первые слухи о его возвращении в КХЛ, специалисты опасались, что здесь Валерий окончательно растеряет весь креатив. Получилось все гораздо хуже – его двухлетний призыв закончился окончательным превращением нападающего в «солдата» Квартальнова.

Сначала тренерский штаб попросту не знал, как использовать Ничушкина, и за каждую попытку импровизации сажали на лавку. Дошло даже до публичной критики со стороны Квартальнова в адрес игрока. При этом наставнике Ничушкин в 36 встречах регулярки-2016/17 набрал 24 (11+13) очка, в девяти встречах плей-офф – 5 (1+4) баллов.

В прошлом сезоне статистика форварда также оставляла желать лучшего: 50 матчей в гладком первенстве, 27 (16+11) очков; 19 игр в плей-офф, 9 (3+6) очков. Это не самые плохие цифры, но когда речь идет о потенциальной звезде, игроке, который в 18 лет забивал на домашней Олимпиаде с участием всех сильнейших хоккеистов планеты, ждешь чего-то большего. А тут не самые забивные ребята вроде Каспарса Даугавиньша и Евгения Лапенкова набирали столько же очков, сколько Ничушкин. Тренеры ЦСКА превратили Валерия в обычного работягу.

Пройти через всю площадку, обыграть двух-трех оппонентов, точно бросить в «девятку»? Все это осталось в дебютном сезоне Вэла в «Тракторе». За последние два года в КХЛ его научили разве что эффективно прессинговать, а также лезть на пятак. Маловато для будущей звезды заокеанской лиги.

В «ДАЛЛАСЕ» САМИ ВИНОВАТЫ

– Мы рады, что Вэл возвращается в «Даллас». За последние два сезона в КХЛ и в составе сборной России он вырос и прибавил как хоккеист, – сказал летом генменджер «Далласа» Джим Нилл.

Такое ощущение, что боссы «Старз» вообще не видели, как Ничушкин играл в КХЛ. Иначе объяснить этот пассаж генменеджера нельзя. Слова о национальной команде просто смешны: Ничушкин не попал на Олимпиаду-2018 даже с учетом того, что играл за ЦСКА, являющийся одним из двух базовых клубов сборной.

Тем удивительнее было решение «Далласа» дать Ничушкину тяжелый двухлетний контракт. При всем уважении к нападающему – он не наиграл в КХЛ на соглашение, которое стоит почти три миллиона долларов за сезон.

– Контракт Ничушкина – это одна из тех вещей, над которыми мы работали в течение последних двух месяцев. Я думаю, он вернется примерно таким же, каким был здесь ранее. Вэл был выбран в топ-10 в НХЛ и играл в лиге, когда ему было 18. При этом он был очень эффективным игроком. Он ростом более 190 см, умеет кататься, а когда владеет шайбой, то иногда превращается в быка. Мы с нетерпением ждем его появления, – отмечал Нилл.

Если отбросить деньги, то логика в действиях «Далласа» просматривалась. В команде есть ударное звено во главе с Тайлером Сегином и Джимми Беном, есть Александр Радулов и Джейсон Спецца, а за ними – почти никого. Ничушкин должен был добавить глубины, набрав хотя бы 30 очков за сезон. Итог – ноль голов за 40 встреч – это полный провал.

К сожалению, проблемы у Ничушкина возникли еще летом. Во время предсезонной подготовки он получил травму паха. На старте сезона в «Далласе» думали, что именно она помешала нападающему набрать ход с первых матчей.

Затем его пробовали и в первой пятерке, и в сочетании со Спеццой. Ничушкин бегал и в низших звеньях, и отправлялся на несколько матчей в запас – все без толку. О летней травме вспоминать уже нет смысла.

ЧТО ТЕПЕРЬ С НИМ ДЕЛАТЬ?

Дано: есть игрок, который за 40 матчей не сумел забить ни одного гола. Он зарабатывает около трех миллионов долларов в год. Вопрос: куда и на кого/что его можно обменять? Генменеджеры клубов НХЛ довольно часто совершают ошибки, хотя в России принято считать иначе, но сумасшедших среди них точно нет.

За океаном руки многих клубов связаны потолком зарплат. Кто рискнет загружать платежку таким контрактом? И что «Даллас» может получить взамен? Трейд реального игрока для 2-3 звена в обмен на Ничушкина невозможен. Хороший пик? Вряд ли кто-то пожертвует проспектами ради хоккеиста, который не забивает. Получается, что обменять Ничушкина на что-то стоящее просто невозможно.

«Далласу» и Ничушкину остается мучиться, как минимум, до конца чемпионата, а летом «звездам» нужно попытаться провести необходимые реанимационные мероприятия. Если после этого Вэл не вернется на уровень 30-35 очков за сезон, то его со спокойной совестью можно отпустить в КХЛ. В ЦСКА будут только рады.