«Ак Барс» неистово лупил ЦСКА весь матч и проиграл. Но Билялетдинов доволен

Хоккей 13 февраля 2019 22:02 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Игру «Ак Барса» против ЦСКА по привычке называли репетицией финала. На деле же получился проходной матч, в котором тренеры решали каждый свои задачи.

Вряд ли можно делать какие-то глобальные выводы по игре, которая стоит в конце регулярки. Все команды, железно попадающие в плей-офф, начинают подготовку к матчам на вылет минимум за месяц до их начала. «Ак Барс» Зинэтулы Билялетдинова, который является гуру кубковых сражений, в этом плане самый яркий пример. Не так давно казанцы выдали ужасающий отрезок из девяти поражений в 13 встречах.

При этом стоит отметить, что большую часть матчей они проиграли в одну-две шайбы, не допуская разгромов. Как правило, в тех играх все решали нюансы, вроде голов в неравных составах или после быстрых контратак. В некоторых случаях «Ак Барс» проваливал отдельные отрезки, позволяя оппонентам отрываться на несколько шайб, но потом либо догонял, либо сокращал отставание до минимума.

Сейчас у команды была недельная пауза на Евротур. Поэтому было очень интересно увидеть, что наработал штаб Билялетдинова за это время.

ЦСКА ШОКИРОВАЛ СКОРОСТЬЮ

По сути, на первых минутах против армейцев команду Билялетдинова накрыли те же проблемы. «Ак Барс» толком не вкатился в игру, поскольку она была первой после паузы в чемпионате. ЦСКА же, напротив, был горяч, хотя предыдущая встреча со «Слованом» для команды Игоря Никитина была настоящим мучением. Если бы не Кирилл Капризов, отгрузивший хетт-трик, армейцы вполне могли поделить очки со словаками, которые в очередной раз не набрали игроков на полную заявку.

Но на Казань ЦСКА вышел с совершенно другим настроем. Армейцы предложили хозяевам скорости, которые они просто не могли потянуть из-за потерянного игрового тонуса. Однако причина локального провала казанцев, конечно, не только в этом.

Очевидно, что на протяжении последнего месяца Билялетдинов серьезно грузил своих игроков, чтобы выйти на оптимальный уровень физической готовности к первым матчам плей-офф. «Ак Барс» может сходу налететь на «Салават Юлаев» или «Металлург», а это значит, что с первых мгновений игр на вылет начнется война, на которой пленных не берут.

Впрочем, это стандартная история для команд Билялетдинова. Казанцы всегда тяжело вкатываются в сезон, а потом замедляются перед плей-офф, чтобы выйти на пик ко второму раунду, где соперник уже максимально опасный.

Поэтому ничего удивительного в том, что ЦСКА оказался быстрее казанцев на старте конкретно взятой игры, нет. Возможно, болельщиков могла смутить легкость, с которой свои шайбы забили Кирилл Карпизов и Михаил Григоренко. Но это лишь конкретные эпизоды, потом-то «Ак Барс» пришел в себя.

КАЗАНЬ ОТДАЛА СРЕДНЮЮ ЗОНУ

Это была ключевая ошибка команды Билялетдинова на старте матча. Тотальное превосходство ЦСКА в скорости стало следствием мягкой игры в средней зоне. «Ак Барс» глубоко откатывался на свою синюю, давая возможность армейским форвардам разгоняться. Вторая шайба Капризова – это ярчайший пример пассивности команды Билялетдинова в этом компоненте.

Да, «Ак Барс» был пойман на пересменке, но никто даже не попытался перехватить проникающую передачу Алексея Марченко на 97-го номера армейцев. У Капризова была масса времени, чтобы раскатиться, принять пас, войти в зону и попытаться обыграть Альберта Яруллина.

Кстати, после этого эпизода казанцы перестроились, поменяв схему оборонительных действий с 1-2-2 на 1-3-1. «Ак Барс» перекрыл борта и со второго периода начал перехватывать шайбу в средней зоне, но счет к тому моменту был уже 1:3.

С ПОДЪЯПОЛЬСКИМ В ПЛЕЙ-ОФФ?

Еще один вопрос, который должен беспокоить казанских болельщиков перед матчами на вылет. Владиславу Подъяпольскому 23 года и в КХЛ он начал много играть, будучи еще 19-летним пацаном. Вместе с Андреем Кареевым нынешний кипер казанцев тогда пытался удержать на плаву новокузнецкий «Металлург».

Проблема в том, что у Подъяпольского ровно ноль матчей в розыгрыше Кубка Гагарина. Владислав даже в Вышке провел всего восемь встреч в плей-офф. Да, он проводит отличный сезон, демонстрируя прекрасные цифры, но, согласитесь, рискованно играть против «Салавата» или «Магнитки» в первом раунде с не самым опытным вратарем.

А на киперов «Ак Барса» в кубковых матчах ложится особая ответственность. Казанцы играют предельно закрыто - очень низко к своим воротам, поэтому с дальних дистанций до пятака практически ничего не доходит.

Основная сложность заключается в том, что вратарю «Ак Барса» всегда нужно быть готовым тащить броски в упор, сохранять хладнокровие в те моменты, когда на пятаке груда тел и из нее в любой момент тебе в лоб может прилететь либо шайба, либо чья-то клюшка. Многие просто ломаются психологически в таких ситуациях, начинают суетиться и пропускают.

Последний Кубок Гагарина «Ак Барс» добыл во многом за счет прекрасной игры Эмиля Гарипова, который, наконец, подстроил свой стиль под командные потребности. Теперь он играет гораздо глубже в воротах. Но этот сезон у Эмиля напрочь испорчен травмами, поэтому сейчас играет Подъяпольский. Потянет ли он в плей-офф? Большой вопрос. Еще больший – в какой форме будет Гарипов, когда поправится?

«АК БАРС» ОБОЗНАЧИЛ СИЛОВОЙ ВЕКТОР

Еще один любопытный момент, который бросился в глаза по ходу матча, это заточенность игроков «Ак Барса» на борьбу. Еще один показатель того, что казанцы моделируют игру под плей-офф. Когда хозяева отошли от затмения стартовых минут, они начали лупить игроков ЦСКА на каждом участке площадки.

31 хит за два периода и 37 по итогам встречи – это очень мощно. Для сравнения - за всю игру против «Торпедо» перед перерывом на Евротур игроки «Ак Барса провели всего 15 силовых приемов. А в матче против тех же армейцев в конце января – 19.

Нельзя сказать, что в плей-офф «Ак Барс» совсем забудет про игру с шайбой и комбинации в зоне атаки, превратившись в тупых молотил, но задумка тренерского штаба казанцев понятна. Команда уже сейчас показывает, что готова предлагать соперникам запредельный уровень борьбы, что в играх на вылет зачастую становится решающим фактором.

Думается, что для Билялетдинова это один из ключевых моментов в игре против ЦСКА, с которым вполне возможно придется играть в финале Кубка Гагарина. Результат здесь был вторичен.

Отдельно стоит отметить третий период в исполнении казанцев. На ЦСКА сказалось силовое давление хозяев – поднакопилась усталось. Армейцы начали допускать ошибки в своей зоне, и «Ак Барс» чуть было не спасся. И это со счета 0:3 в матче против лидера регулярного сезона. Не стоит исключать, что Билялетдинов настолько умен, что все это он спланировал изначально. И стартовый провал и горячую погоню.

СТАТИСТИКА

Ак Барс – ЦСКА – 2:3 (1:3, 0:0, 1:0)

Ландер, Свитов – Капризов (2), Григоренко