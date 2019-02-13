«Спартак» погубил Мальцев. Как СКА выиграл у красно-белых

Хоккей 13 февраля 2019 22:17 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

«Спартак» после паузы в чемпионате проиграл во второй раз подряд. За разгромом 1:5 в дерби с «Динамо» последовало сухое поражение 0:2 от СКА.

РЕПЕТИЦИЯ ПЛЕЙ-ОФФ?

С кем «Спартаку» выгодно встретится в плей-офф? На этот вопрос я постарался дать ответ в репортаже с недавнего московского дерби. Опуская подробности, сообщу: с армейцами – ЦСКА или СКА. В этих случаях красно-белые гарантированно остаются на «ЦСКА Арене» и не надо будет просить лигу сдвинуть на один день сроки проведения своих домашних матчей. Если же «Спартак» сохранит шестую позицию в турнирной таблице или поднимется на пятую (в это слабо верится), то придется что-то с плей-офф изобретать.

А пока последнюю из четырех встреч против СКА можно с определенной натяжкой назвать генеральной репетицией первого кубкового раунда.

МИНУС НИКОНЦЕВ

Хозяевам можно посочувствовать: мало того, что они получили щелчок по носу от земляков-динамовцев, а еще потеряли нового капитана Никонцева.

И зачем он, без сил возвратившийся из сборной, лег под шайбу в середине третьего периода, когда исход дерби сомнений не вызывал. Счет был 1:4, Никонцев сразу скрылся в раздевалке. Диагноз неутешительный – перелом лодыжки. Сезон, до свидания. Капитанская нашивка вернулась к ветерану Калинину.

Ситуация с травмированными у СКА немногим лучше, если лучше вообще. Выпали два центрфорварда – Прохоркин и Бывальцев. Первый из них заболел, а второму в матче с «Авангардом» выбили передний зуб. Даже не выбили, а вырвали с корнем. Не обошлось и без сотрясения мозга.

Хорошо, что после европейской паузы вернулся в строй защитник Херсли, главная пушка бригад большинства. Вратари уж начали забывать ужас, который их охватывал, когда питерцы получали численное преимущество. В предыдущем матче против «Северстали» Херсли пристреливался к воротам. Не поставил он неразрешимых задач и перед голкипером красно-белых Беспаловым, который в середине дерби заменил словака Гудачека.

УРОКИ ВОЛШЕБНИКА ДЛЯ КУЗЬМЕНКО

Рулевой СКА Илья Воробьев в условиях дефицита центрфорвардов соединил в звене Дацюка и вернувшегося из Стокгольма Кузьменко. А компанию Гусеву и Барабанову составил стабильный финн Коскиранта.

Хозяева, крайне неудачно противостоящие СКА в родных стенах, сразу дали понять, что не намерены снимать шлемы перед Дацюком и Ко. Молодой Талалуев, автор единственной спартаковской шайбы в прошлом плей-офф, клюшкой засадил в пах Гусеву. Главный бомбардир чемпионата, повторивший рекорд Радулова по ассистентским баллам, к такому обхождению не привык.

А перед перерывом досталось от Гончарова Якупову, ему на помощь поспешил Тихонов. Завязалась потасовка, увенчавшаяся удалениями. Боя как такового мы не увидели. Как и плодов тренировок с бойцами ММА внука знаменитого тренера Судьи сработали оперативно, разняв дерущихся.

Казалось, поймавшему кураж Беспалову не забить. Но гостям на помощь пришло большинство. Пока Лисин коротал 4-минутный штраф, Барабанов, Плотников и Коскиранта расчертили трехходовку, которую финн завершил точным броском с пятачка.

А Плотников, призванный столбить самую горячу точку на площадке, исправно сыграл роль распасовщика. Его чудо-передаче из офиса Гретцки мог бы позавидовать сам Великий.

МАЛЬЦЕВ. НО НЕ НАСЛЕДНИК

Уступая 0:1, хозяева встрепенулись и выровняли игру. Десять с половиной тысяч болельщиков на трибунах гнали их вперед. Но Хелльберг не дал им ни йоты шансов. А надежды похоронил 20-летний центрфорвард Михаил Мальцев. Гренадер – рост 190 сантиметров, вес 97 кило. На молодежном чемпионате мира-2018 в Баффало заокеанские журналисты допытывались, а не родственник ли он легенде Александру Мальцеву. Пресс-атташе нашей сборной в штуку сказал, что внук. И пошло-поехало.

Мальцев питерский забил волшебно – сместившись с правого фланга в центр и на паузе уложив вратаря. Так его великий однофамилец забивал без малого полвека назад шведам.

И это был первый гол молодого форварда в КХЛ.

После этого хозяева успокоились. Четыре матча за два последних сезона на арене в Парке легенд спартаковцы ни разу не смогли поразить ворота питерских армейцев, уступив им с общим счетом 0:17. Может, все-таки стоит красно-белым переехать на плей-офф?