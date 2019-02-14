«Меньшиков – красава, вступился!». Раисов, Миронов и Панкратов о матче с Йокеритом»

Хоккей 14 февраля 2019 00:12 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

После домашней победы над «Йокеритом» (5:3) игроки «Динамо»: Андрей Миронов, Аслан Раисов и забросивший дебютную шайбу в КХЛ Семен Панкратов пообщались с журналистами.

АСЛАН РАИСОВ: ПОМНЮ УДАР И БОРТ ПЕРЕД ЛИЦОМ

– Аслан, в результате грязного силового приема соперника вы ударились лицом об борт. Как чувствуете себя?

– Все нормально, только нос разбит. Доктор пока заклеил, будем лечиться.

– Сам этот момент помните?

– Я видел и запомнил только борт перед моим лицом. Об этот борт и разбил нос. Но, конечно же, я не сам на него прыгал. Ребята с лавки потом рассказали, что прием был очень грязный. Но нас об этом тренеры предупреждали еще до игры, говорили, что финны будут играть жестко и агрессивно.

– Наверное, тренерский штаб советовал принимать такой хоккей без лишних эмоций и не вестись на провокации, не удаляться...

– Нет. Нам сказали быть командой. Один за всех, и все за одного. Своих в обиду не давать. Что как раз и продемонстрировал Виталий Меньшиков. Вступился за меня, красава! И, конечно, здорово, что одержали победу.

– Вам самому приходилось когда-нибудь заступаться за партнера?

– Чтобы прямо за кого-то – такого не было. На льду только за себя пока драться приходилось – бывало грубости говорят или играют не по правилам.

– А вне льда драться не приходилось? За девушку, например? Завтра же день всех влюбленных. Валентинки получали когда-нибудь?

– И дарил, и получал. За девушку как–то тоже дрался, в школе еще. Вот только с парнем-соперником мы друзьями стали. До сих пор хорошо общаемся. Так что, в пролете оказалась именно девушка.

– «Йокерит» скорее всего сыграет с «Динамо» в первом раунде плей-офф. Это наиболее удобный соперник для вас?

– Они не могут обыграть нас уже десять или больше матчей. Возможно, это даст нам какое-то небольшое психологическое преимущество. Хотя, в плей-офф все может быть по-другому. Нельзя сказать, что к матчам регулярки кто-то из команд подходит спустя рукава, это не так. Но в плей-офф другой турнир, ажиотаж и другая цена ошибки, поэтому и ощущается все совершенно иначе. Удобный или неудобный соперник – тут такого нет.

АНДРЕЙ МИРОНОВ: ПУСТЬ «ЙОКЕРИТ» НАС БОИТСЯ!

– Андрей, финны вышли на лед показать вам жесткий и агрессивный хоккей...

– И мы были готовы к этому. У нас и в Хельсинки была похожая игра. Много стычек и борьбы. Но в хоккей играют мужики, поэтому все нормально.

– Как относитесь к поступку Виталия Меньшикова, заступившегося за Аслана Раисова, попавшего под грязный силовой прием?

– Правильно все сделал. Пусть знают, что бывает за грязь и пусть боятся.

– Финны – ваш возможный соперник в плей-офф. Сегодня – матч-репетиция?

– Скорее всего на них попадем. Мы готовимся к плей-офф, и когда уже точно будет известно, кто соперник в первом раунде, то будем с тренерским штабом разбирать каждого игрока и, надеюсь, выйдем на лёд в полной боевой готовности.

СЕМЕН ПАНКРАТОВ: ПЛЕЙ-ОФФ УЖЕ НАЧАЛСЯ

– Перед игрой каждый индивидуально настроился, и команда в течение матча играла хорошо. Возможно, в конце расслабились, но, я думаю, все болельщики довольны – голы получились красивыми и игра, в целом, сложилась.

– В сегодняшнем матче было достаточно много штрафных минут, с чем это связано?

– Как мне кажется, уже идет плей-офф, все-таки выходим на «Йокерит» в первом раунде. Никто не хочет уступать, тем более в последнем матче. Все хотят зацепить концовку регулярки и у нас это получилось. Дай бог, чтобы и дальше все было хорошо.

– При счете 4:1 практически все было в руках «Динамо», однако «Йокерит» сумел вплотную приблизиться по счету (4:3). Имела ли место расслабленность у игроков «Динамо»?

– Да, где-то немного расслабились и потеряли концентрацию. Возможно, уже поверили в итоговый успех, но ничего страшного в этом нет – всякое бывает. Дали сопернику почувствовать близость ничьи, но обломили.