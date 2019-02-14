Выпускайте Кракена! В НХЛ скоро будет новый крутой клуб. Что о нем известно? 

Хоккей 14 февраля 2019 13:48 Источник: «Советский спорт» Автор: Анисимов Вадим

«Советский спорт» - о том, как строится новая франшиза, которая через пару лет должна взорвать НХЛ.

НХЛ продолжает завоевывать новые внутренние рынки и стремиться к расширению. Нет, скажем, команды в Вегасе – пожалуйста, получите сходу одну из топовых франшиз. Правда, боссы НХЛ иногда забывают о том, что есть регионы, где хоккей когда-то был, но теперь его там нет. А люди требуют…

Но, как говорится, лес рубят – щепки летят. Извините – подвиньтесь. Теперь в НХЛ планирует заявиться еще один новичок – «Сиэттл».

Пока что у них есть только небольшой офис и грандиозные планы. Но уже сейчас можно ответить на целый ряд вопросов о новой команде. Уточню еще раз: клуб строится абсолютно с нуля!

Один из главных вопросов – когда мы уже увидим на льду «Сиэттл»?