Выпускайте Кракена! В НХЛ скоро будет новый крутой клуб. Что о нем известно? 

«Советский спорт» - о том, как строится новая франшиза, которая через пару лет должна взорвать НХЛ.
НХЛ продолжает завоевывать новые внутренние рынки и стремиться к расширению. Нет, скажем, команды в Вегасе – пожалуйста, получите сходу одну из топовых франшиз. Правда, боссы НХЛ иногда забывают о том, что есть регионы, где хоккей когда-то был, но теперь его там нет. А люди требуют…
Но, как говорится, лес рубят – щепки летят. Извините – подвиньтесь. Теперь в НХЛ планирует заявиться еще один новичок – «Сиэттл».
Пока что у них есть только небольшой офис и грандиозные планы. Но уже сейчас можно ответить на целый ряд вопросов о новой команде. Уточню еще раз: клуб строится абсолютно с нуля!
Один из главных вопросов – когда мы уже увидим на льду «Сиэттл»?
Однозначно не раньше сезона 2021/2022. Хотя изначально боссы «Сиэттла» нацеливались на 2020 год. Но руководство лиги четко дало понять, пока не реконструируете Key Arena, об НХЛ можете не мечтать. Почему? Да просто опытные менеджеры четко понимают главное: в американском спорте встречают по одежке.
Очень важно произвести впечатление на болельщика именно в дебютный сезон. С кем будут теперь сравнивать «Сиэттл»? Правильно, с «Вегасом». Они, к слову, выдали сказочный сезон, сходу пробившись в финал Кубка Стэнли, и влюбили в себя тысячи болельщиков.
Разумеется, НХЛ хочет, чтобы с новым клубом было то же самое. Поэтому и дали дополнительный год на подготовку, чтобы команда играла не на убогом катке с трубами плодоовощной базы под потолком и удлинителями, приклеенными на скотч к ступенькам, а на топовом стадионе со всеми удобствами. Ведь именно туда новые фанаты клуба понесут свои тела и деньги.
Бюджет на реконструкцию стадиона составляет около 800 миллионов долларов. Конечно, он немножко вырастет, но реновация в Америке – не то, что в нашей стране. Там все будет тип-топ.
А кто вообще все эти люди, что придумали возродить хоккей в Сиэттле?
В клуб по интересам входит около 30 членов. Возглавляет группу известный инвестор и банкир Дэвид Бондерман. «Правая рука» начальства - голливудский продюсер Джерри Брукхаймер. Правда, сам он не готов что-то решать в плане хоккея.
- Я оставлю все профессионалам. Да, я – один из совладельцев. Но не более того, - рассказал продюсер.
Вместе с ним в пул инвесторов входят братья Тод и Тим Лейвеке. Последний, кстати, работал в «Лос-Анджелесе» и «Торонто».
Вас наверное удивит факт, что команды еще нет, а менеджера по спортивной части уже наняли. Я тоже удивился. Минувшим летом бывший тренер «Аризоны Койотс» Дэйв Типпетт подписал контракт с «Сиэттлом». Пока что он занимает должность советника.
Что касается главного тренера команды, то его звать еще рано. У Типпетта будет достаточно времени, чтобы подобрать подходящую кандидатуру. Опять же, за годы, которые пройдут до вступления «Сиэттла» в НХЛ, расклад на тренерской бирже много раз поменяется. Тот же «Вегас» подписал контракт с Жераром Галланом незадолго до старта дебютного сезона.
У «Сиэттла» будут такие же условия вступления в лигу, как у «Вегаса»?
Да. Точно такие же. Причем, правила выбора игроков на драфте расширения останутся прежними – в точности, как у «Вегаса». Казалось бы, команда только появилась и в первый же сезон добралась до финала Кубка Стэнли. По идее это должно было вызвать негодование у матерых франшиз НХЛ!
Но нет. Как рассказал Гэри «босс НХЛ» Беттмэн, никто из клубов не высказал недовольства относительно «Вегаса». Так что для «Сиэттла» тропинка протоптана. Можно смело пользоваться существующим опытом.
«Вегас» отправили играть в Тихоокеанский дивизион Западной конференции. Где будет выступать «Сиэттл»?
Тут нужно для начала вспомнить, зачем «Голден Найтс» определили именно в Тихоокеанский дивизион. Боссы НХЛ задумали устроить дерби между «Аризоной» и «Вегасом». Даже вроде бы неофициальное название придумали «дерби пустыни».
Но идея не зашла. Вообще, НХЛ слишком много внимания уделяет борьбе городов, вместо того, чтобы раскручивать противостояние конкретных игроков. Но речь не об этом.
Теперь есть предложение запихнуть «Сиэттл» в Тихоокеанский дивизион. При этом, телепортировав оттуда «Аризону» в Центральный, чтобы сбалансировать состав дивизионов и сделать везде по восемь команд.
Как быть с фарм-клубом в АХЛ?
Этим вопросом всерьез занимается руководство новой франшизы. Не мне вам рассказывать, насколько важно команде НХЛ иметь свой фарм-клуб. Для статистики: по ходу прошлого сезона за один тур на площадку выходило в среднем 5-6 вызванных из АХЛ хоккеистов.
Сейчас Типпетт регулярно проводит встречи руководством лиги и присматривает новые локации. «Вегас» заключил контракт с фарм-клубом «Чикаго Вулвз», но в «Сиэттле» говорят, что постараются создать что-то свое. Планы, конечно, грандиозные. Типпетт считает, что во всем нужно искать свою фишку. А еще он обещает прислушиваться к фанатам.
Ну и, наверное, самое интересное – выбор названия
Пока что идей так много, что разбегаются глаза. «Сиэттл» разработал 13 вариантов своего будущего имени. Честно говоря, некоторые выглядят совершенно абсурдно. Seattle Cougars? Чем они будут отличаться от «Флорида Пантерз»? Тоже нарисуют на логотипе большую кошку? Eagles? Не стоит! В американском спорте и без вас слишком много «орлов».
Мне больше всего нравится Seattle Kraken. Просто представьте, какой там будет логотип! И уже есть потенциальные дизайны формы для такого названия, созданные энтузиастами. Да и девиз можем подсказать: «Выпускайте Кракена!».
New design I did for the new team in Seattle.@NHL @NHLSeattle_ @MayorJenny @BarDown #NHLSeattle @NHLtoSeattle @ChrisDaniels5 @TSN #seattlekraken @icethetics @sportslogosnet pic.twitter.com/0xyBcqgkWg— Chris (@Lestoplegault) 2 марта 2018 г.