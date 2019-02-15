Еще один молодой вратарь разрывает КХЛ. Он – друг Коновалова и тащит «Адмирал» со дна

Хоккей 15 февраля 2019 15:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Костяев Иван

В следующем сезоне Антон Красоткин будет бороться с Ильей Коноваловым за позицию первого номера в «Локомотиве». Пока он бетонирует ворота одного из самых слабых клубов лиги.

Что случилось?

Вратарь «Адмирала» Антон Красоткин в последних пяти встречах трижды отыграл на ноль. Напомним, до этого сезона многие эксперты сходились во мнении, что у моряков состав уровня ВХЛ. Проблемы с качеством ростера у «Адмирала» действительно были и остаются – тем круче прямо сейчас выглядит достижение Красоткина. Похоже, в Ярославле вырос еще один супервратарь.

Антон Красоткин отыграл на ноль 3 из 5 последних игр!#АДМСЮЛ pic.twitter.com/hVLxSJaTJF — КХЛ (@khl) 14 февраля 2019 г.

Еще недавно мы все восхищались «сухарями» Ильи Коновалова, но штамповать шатауты в «Локомотиве» и «Адмирале» – не одно и то же. Красоткин выступает в команде, которая проигрывает в два раза чаще, чем выигрывает, а также неприлично много пропускает (167 голов). – Для молодых самое главное – доверие. Если оно есть, то все в твоих руках. Здорово, что у нас в «Адмирале» главный тренер и его штаб верят в молодых. Будем отрабатывать, – говорил недавно Красоткин после очередной победы с «Адмиралом».

Сейчас вы поймете, что Антон не лукавил, говоря, в общем-то, банальные слова о доверии.

Кудашов зажимал Красоткина

Первое появление Красоткина в КХЛ состоялось в ноябре 2015 года. Тогда «Локомотив», воспитанником которого он является, приехал в Магнитогорск и сгорел 1:4. Красоткин вышел по ходу матча, отбил шесть бросков, не пропустив в отведенное ему время.

Это было в те времена, когда ярославский клуб возглавлял Алексея Кудашова. Полноценный же дебют Антона в КХЛ случился 13 января 2016 года. Тогда получилось круто – Красоткин отразил 96,3% по своим воротам, а «Локомотив» дома победил «Барыс» (4:1).

– Главное было не перегореть. Все-таки это был мой первый домашний матч в КХЛ при родных трибунах. От этого шло огромнейшее желание показать на что ты способен и помочь команде одержать очередную победу, – говорил Красоткин после дебютной победы.

Многие тогда не заметили, что Антон стал первым хоккеистом в истории клуба, сыгравшим в одном сезоне за все четыре команды системы «Локомотива». У парня не закружилась голова: в обеих МХЛ, в вышке, в КХЛ – везде он выглядел достойно. Казалось, что ему даже в кайф получать такой разнообразный опыт.

Но тренерский штаб главной команды не обращал особого внимания на успехи молодого вратаря. Кудашов уперся в пару Алексей Мурыгин – Виталий Колесник (которого позже в роли бэкапа заменил Александр Судницин) и не давал Красоткину шансов. В сезоне-2015/16 Антон не слишком удачно сыграл против «Лады» (89,5% отраженных бросков, две пропущенные шайбы) и больше на льду не появлялся.

И если кто-то верил, что Красоткина планомерно подводят к основному составу, то эти надежды разбились в следующей регулярке. Кудашов дал ему сыграть по одному разу в сентябре, октябре и феврале. Из трех матчей в свой актив вратарь мог занести лишь один – когда в начале сезона «Локомотив» уступил в Нижнекамске (1:2).

Затем тренерский штаб забыл, что в его системе есть один из самых талантливых вратарей 1997 года рождения. И именно Кудашову стоит сказать «спасибо», что Красоткин не сыграл хотя бы один матч на молодежном чемпионате мира. Да, вратарь привез оттуда бронзу, но конкурировать с Ильей Самоновым и Владиславом Сухачевым не сумел.

Главный тренер молодежки Валерий Брагин не любит, когда у хоккеистов его команды нет игровой практики на взрослом уровне. Хотя при этом Антон вытащил один матч для России на Суперсерии в Канаде. Этого оказалось мало. Хватило только на поездку на МЧМ в качестве третьего вратаря.

Во второй половине сезона Кудашов бросил Красоткина в бой в Китае. «Локомотив» очень долго добирался до Поднебесной, у команды возникли проблемы с автобусом, а в клубе позже назвали эту поездку «веселой». Ярославль был сам не свой в матче с «Куньлунем» – и закономерно проиграл.

Третье появление на лед Красоткина случилось в Загребе. «Медвешчак», карнавальная игра и четыре пропущенные шайбы. Тогда «Локомотив» уже готовился к плей-офф, но команда и тренеры все равно поступили некрасиво со своим вратарем, бросив его на растерзание.

Красоткина нужно было раньше отправить в «Ладу»

В 2017 году даже в Ярославле перестали верить, что из Антона может что-то получиться. Да, он ездил на МЧМ, побеждал в МХЛ и становился самым ценным игроком Кубка Харламова. Но в «Локомотиве» на него не рассчитывали.

Теперь даже смешно вспоминать, что кто-то называл Красоткина «блатным». Его отец – Дмитрий Красоткин – легенда «Локомотива», в прошлом – многолетний капитан, а ныне – главный тренер молодежного «Локо». Как видите, такой «блат» в ярославском клубе не проходит.

– У нас в команде с вратарями занимается Егор Подомацкий. Он определяет, кто будет играть, работает с ребятами. У нас все вратари хорошие, не только Антон. Да, у него есть перспектива, но еще нужно много работать. Все зависит только от него, – говорил о сыне Красоткин-старший.

Ярославль умело пользуется фичей с обменами своей молодежи на денежную компенсацию. Красоткин в прошлом сезоне отправился в «Ладу». Возможно, кто-то скажет, что 91,4% отраженных бросков, КН 2,79 и полное отсутствие матчей на ноль – так себе статистика. И этот человек будет прав. Но перед Антоном стояла задача попросту вернуть уверенность в своих силах.

В «Ладе» это сделать получилось. Наставник Артис Аболс выпускал на лед Красоткина в 25 встречах. 25 декабря 2017-го при помощи Антона автозаводцы грохнули его родной «Локомотив». Вратарь отразил 97,1% и пропустил всего лишь однажды.

Именно в Тольятти стало понятно, что Красоткин может играть на уровне КХЛ. Он перестал нервничать и наконец-то начал делать то, что умеет. Отличная реакция, быстрые перемещения, подвижность – все это не получалось демонстрировать в «Локомотиве», но удалось показать в «Ладе».

В следующем году он будет играть в Ярославле

У президента «Локомотива» Юрия Яковлева есть понятная, но трудноосуществимая мечта: он хочет, чтобы за основную команду играли только свои воспитанники. Сейчас только ленивый не написал, что в этом сезоне за Ярославль сыграли 27 выпускников школы железнодорожников.

Предупреждаем – это только начало. В следующем чемпионате трио вратарей «Локомотива» будут родом из Ярославля. Красоткин точно составит конкуренцию Даниилу Исаеву и Илье Коновалову. Вы же не думаете, что в «Локомотиве» останется Александр Салак?

Тренерский штаб железнодорожников дает шансы в КХЛ игрокам и с менее внушительным бэкграундом. Не заметить успехи вратаря в «Адмирале» Ярославль попросту не может. Но есть одна проблема – он очень похож по стилю игры, по габаритам – на Коновалова.

Однако Антон сильно отличается от Ильи в психологическом плане. Коновалову все равно, доверяют ему тренеры или нет. Он выходит и делает свою работу хорошо в те моменты, когда получает шанс. Красоткин же больше похож на своего кумира – Егора Подомацкого, которого он знал с детства.

– Когда я был маленьким, то после игр «Локомотива» всегда заходил в раздевалку команды. Но первым делом почему-то шел не к отцу, а к Егору Геннадьевичу Подомацкому. Мне нравилась его игра, шлемы, блины, ловушка. Постоянно просил Егора Геннадьевича дать мне форму, – говорил Красоткин.

Антон Красоткин (справа) вместе с Егором Подомацким и Ильей Коноваловым

Легенда ярославского хоккея показывал качественную игру только в те моменты, когда пользовался 100-процентным доверием тренерского штаба. Кажется, с уходом Кудашова в «Локомотиве» с этим проблем нет.

Дмитрий Квартальнов обязательно предоставит игровую практику Красоткину и не будет сажать вратаря на лавку после первой неудачной игры. От Антона требуется только одно – работать и каждый день стремиться быть лучше. Пожалуй, именно эти качества Квартальнов ценит больше всего.

Если Красоткин продолжит в том же духе, то в следующем сезоне вполне сможет повторить путь своего приятеля Коновалова и попасть в сборную России. Нас ждет парочка даже круче, чем дуэт Ильи Сорокина и Игоря Шестеркина. Вряд ли когда-либо в национальной команде одновременно выступали два молодых вратаря из одной школы.

Антон Красоткин

Родился 20 мая 1997 года в Ярославле

Достижения: чемпион МХЛ (2016), самый ценный игрок плей-офф МХЛ (2016), победитель Кубка Вызова МХЛ (2016), бронзовый призер чемпионата МХЛ (2015), чемпион России среди юниоров (2014), лучший вратарь чемпионата России среди юниоров (2014), серебряный призер первенства МХЛ (2014), бронзовый призер чемпионата России среди юниоров (2013), бронзовый призер открытого первенства Москвы (2009, 2014)