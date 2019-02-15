Крикунову можно готовиться к плей-офф

Хоккей 15 февраля 2019 22:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Турнирное очко, добытое в матче с черноморским клубом гарантирует динамовцам пятое место в турнирной таблице и встречу с «Йокеритом» в первом раунде Кубка Гагарина.

Для того, чтобы забронировать за собой пятое место в турнирной таблице Запада и превратить оставшиеся матчи регулярного чемпионата КХЛ в формальность, динамовцам было достаточно набрать во встрече с сочинцам всего одно очко.

Однако сделать это было далеко не просто. С одной стороны, потому что черноморцы на финише ведут отчаянную борьбу за участие в Кубке Гагарина и за каждый турнирный балл готовы костьми ложиться.

БЕЗ КАГАРЛИЦКОГО И РАИСОВА

Но главное, что ударное звено «Динамо» в этом матче оказалось разрушенным. Нападающий Дмитрий Кагарлицкий пропускал встречу из-за дисквалификации. КХЛ обязала динамовца пропустить одну встречу из-за всплеска эмоций, вылившихся в неприличный жест в матче с «Йокеритом».

Непростая задачка для Владимира Крикунова! Особенно, если учесть, что еще один левый край атак «Динамо» Аслан Раисов получил в матче с финским клубом серьезную травму – форварду сломали нос.

В итоге оба нападающих против «Сочи» не сыграли. Кагарлицкого в ударном звене заменил Патрик Закриссон, а Раисова в четвертом – Руслан Катрин. Ну и, видимо, чтобы усилить фланговые атаки на стартовое вбрасывание пригласили хорошо известного всем динамовским болельщикам «Харлея» – нападающего Александра Харитонова, становившегося чемпионом в составе бело-голубых в 2000 и 2005 годах.

ПУБЛИКУ ЗАЖИГАЛ САКСОФОН

Однако, в первом периоде москвичам отличиться не удалось. Новое звено Шипачева было очень близко к успеху при розыгрыше большинства. Динамовцы на две минуты заперли гостей в зоне. Дважды Микс Индрашис бросал с очень хорошей позиции. Но оба раза на пути шайбы вставал опытный голкипер сочинцев Константин Барулин.

А вот гости забили в ответ чуть ли не в первой же опасной контратаке на восьмой минуте встречи отличился Владислав Калетник, и до перерыва счет не изменился.

В паузе зрителям оставалось только повышать настроение в фойе. А интересного там было немало! Во время всего матча с «Сочи» публику заводила очаровательная саксофонистка. Детей радовал говорящий робот. Юных хоккеистов ждал уже профессиональный конкурс – забросить шайбу в микро-ворота при помехе сразу трех пластмассовых «соперников». А взрослым мужикам предлагалось посоревноваться в силовом троеборье – гиря, прыгалки, отжимания.

КОЙВИСТО ВЫВОДИТ «ДИНАМО» ВПЕРЕД

Основательно подкачавшись, если не на спортплощадках, то в буфетах, зрители возвращались на трибуны в предвкушении второго периода, который динамовцы традиционно проводят ударно. И не обманулись в ожиданиях!

На 26-й минуте Евгений Мозер получил классный пас из-за ворот от Дмитрия Моисеева. И воспользовавшись тем, что обзор Барулину перекрывали два своих же игрока, точно поразил цель – 1:1.

А на 37-й минуте защитники «Сочи» допустили грубую ошибку, потеряв шайбу в своей зоне. Подхвативший ее Владимир Брюквин тут же вылез на пятачок. Но сам бросать не стал, а неожиданно для всех откинул ее назад, под бросок Миико Койвисто, который и «расстрелял» вратаря уже без помех – 2:1.

ИТОГ, КОТОРЫЙ УСТРОИЛ ВСЕХ

В третьем периоде бело-голубым оставалось только удержать победный счет. Но гости терять очки тоже были не намерены. На 58-й минуте сочинский Бочаров огорчил своего однофамильца из «Динамо». И этот гол перевел матч в овертайм. А в дополнительное время гости вырвали победу уже на второй минуте. Что ж, черноморцам эти два очка сейчас гораздо нужнее, чем москвичам.

А команде Крикунова заработанный в этом матче балл гарантирует пятую строчку в турнирной таблице. Ни вверх, ни вниз бело-голубые уже не сдвинутся. Динамовцам можно уже сейчас начинать подготовку к первому раунду плей-офф, совершенно заботясь о результате в оставшихся трех играх. Задачу на гладкий чемпионат бело-голубые выполнили полностью – досрочно прописались в Кубке Гагарина и получили в первом раунде самого удобного (если судить по встречам в регулярке) соперника – «Йокерит».