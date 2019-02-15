«Дадонов мне sms не отправлял». Что говорили армейцы после победы над «Слованом»

После победы ЦСКА над «Слованом» (4:1) игроки ответили на вопросы обозревателя «Советского спорта».
Лучшим игроком матча у хозяев стал Максим Мамин. Он не забивал после возвращения в родную команду из «Флориды». Целых 22 матча. Наконец, его прорвало. После долгожданного гола Мамин победоносно вскинул руку и отсалютовал кому-то на центральной трибуне.
– Дадонов не отправил sms на ваш телефон, с голом не поздравил?
– Нет. Впрочем, я телефон еще не смотрел, не проверял.
– Вы не забивали 22 матча. С тех пор, как вернулись из-за океана.
– Разве?
– Ну да. Помните свой последний гол за ЦСКА?
– Два года назад получается.
– Напоминаю: 26 февраля 2017-го, «Йокериту», в плей-офф. Что за жест вы показали трибуне?
– Ничего особенного. Так всегда праздную голы.
– Да мы уж и забыли, как вы их празднуете. Вам вручили полковничий китель и фуражку как лучшему игроку в команде?
– Да, мне. Вот висят, – показывает.
– Впервые примерили перед командой китель?
– Да.
– Пожелаем, чтобы не в последний. Подольск, Сочи, Рига. Куда хотели бы поехать?
– Рано пока загадывать.
– Но в Сочи вы уже летали.
– Да, играли с ними в плей-офф, два раза. В 2015 году и 2016-м.
Форвард сборной Константин Окулов впервые сыграл после возвращения с Шведских игр, где ему не удалось забить. Он отыгрался на «Словане», отгрузив словакам две волшебные шайбы.
– Дайте хоть маечку надену, – смутился автор дубля.
– Да что тебе стеснятся, – засмеялись одноклубники.
– Хорошо отдохнули после Стокгольма?
– Да, восстановились и хорошо потренировались.
– На Шведских играх вы ловили кайф с тройке с Кузьменко и Светлаковым…
– Я и здесь получаю удовольствие. А там начали маленько тяжеловато, но потом раскатились, и все сложилось хорошо.
– Кроме голов…
– Да, забить мне не удалось. Хотя моменты были.
– Что выбираете – Подольск, Сочи или Ригу?
– Какая разница – с кем играть плей-офф. Надо выходить и побеждать.
– Подольск – близко. Сочи – курорт. Рига – экзотика.
– Экзотика? Да все близко. Честно, мне без разницы, куда ехать.
– И все-таки ваш любимый город?
– Новосибирск и Москва.
– Но «Сибирь» вряд ли выйдет в финал.
Лидер снайперской гонки чемпионата Кирилл Капризов, как показалось, остался недоволен собой. В прошлый понедельник он в Братиславе оформил хет-трик, а теперь имел полумомент и ушел со льда с одним-единственным баллом, ассистентским.
– Да не слышно ничего, – Капризов не очень-то расположен к беседе. В раздевалке врубили музыку.
– Когда будет 30-й (гол – прим. ред.)?
– Не думаю об этом.
– В Братиславе – хет-трик, сегодня – только полумомент…
– Ничего страшного, бывает.
– Что выбираете – Подольск, Ригу или Сочи?
– Не выбираю.
– А лично вам что нравится?
– ЦСКА.
– Следующий соперник у ЦСКА – «Витязь». Против него вы два матча из трех в этом сезоне не играли. Намерены наверстать упущенное?
– Я не знаю. Посмотрим…
На пресс-конференции главный тренер армейцев Игорь Никитин заявил, что время экспериментов прошло:
– Время такое, что нужно готовиться к плей-офф. Соперники серьезные. Пока не могу загадывать по составу.