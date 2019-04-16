Кажется, Малкин приедет на чемпионат мира. Его «Питтсбург» летит в пропасть

0-3 в серии против команды Барри Троца – это приговор. Ждем Евгения Малкина в составе сборной России.

Два Кубка Стэнли подряд

Пару лет назад генеральный менеджер «Питтсбурга» Джим Рутерфорд в своей колонке на The Player’s Tribune увлеченно рассказывал о том, как построил команду, которая летом 2016-го взяла Кубок Стэнли. Основной его посыл заключался в том, что он долго собирал коллектив, в котором все будут работать друг на друга ради общей цели.

Рутерфорд вспоминал, как все в клубе поддерживали защитника Трэвора Дэйли, мама которого во время плей-офф боролась с раком, каким профессионалом показал себя Марк-Андре Флери, когда в ключевой момент сезона из рамки его вытеснил молодой Мэтт Мюррей, как радовался Патрик Хернквист, узнав, что из «Анахайма» выменяли его приятеля Карла Хагелина.

Весь чемпионский «Питтсбург» был создан из человеческих историй, которые интересно знать каждому. Рутерфорд собрал команду, в которой было все для того, чтобы выиграть Кубок Стэнли. В конце концов, Джим – опытный генменеджер, который знает, как выигрываются титулы. Вряд ли кто-то забыл его «Каролину» образца 2006-го и ее победу в семи матчах финала над «Эдмонтоном». Это была не самая звездная команда, зато каждый в ней доставал из себя максимум.

Но если успех «Харрикейнз» оказался разовой акцией (в следующем сезоне они не вышли в плей-офф), то «Питтсбург» доехал до второго подряд титула, что до этого удавалось «Детройту» конца 90-х (1997, 1998).

Необходимость перестройки

Тогда в команде остались все лидеры раздевалки, а перед плей-офф удалось усилиться опытнейшим Роном Хайнси, который со своим опытом и спокойствием добавил обороне «Питтсбурга» уверенности. Да и глыба Марк Штрайт, пусть и почти не играл в плей-офф, все равно положительно влиял на партнеров.

Плюс выстрелили те, от кого вообще не ждали. Если годом ранее зажег вратарь Мюррей, то в этот раз 13 голов настрелял бывший студент Джейк Гентцель, которого круто прокачал Сидни Кросби. Еще семь шайб добавил Брайан Раст, игравший в нижних звеньях. Кубки же, как известно, чаще всего выигрывают не лидеры, а пехота.

И даже после второго Кубка Стэнли подряд «Питтсбург» продолжил хорошо выступать, хоть команде и пришлось меняться. Прошлогодний вылет от «Вашингтона» в полуфинале Востока был ожидаем. «Кэпс» под руководством Барри Троца было очень сложно остановить.

Реалии таковы, что любой команде надо меняться. Рутефорд это понимает и продолжает вносить точечные изменения в состав «Пингвинз», но сейчас мы видим, что этому коллективу просто необходима глобальная перестройка.

В минувшей регулярке «Питтсбург» мог вообще не попасть в плей-офф: Мюррей переживал болезнь роста, Евгений Малкин залез в дикий минус по полезности, а лидеры обороны совсем не вывозили.

В итоге уже в первом раунде команда Майка Салливана напоролась на «Айлендерс» Троца с лучшей обороной в лиге, а сейчас горит в серии 0-3. И самое главное, что все очень логично.

«Айлендерс» не боятся «Питтсбург»

У «Нью-Йорка» весьма средний состав, в котором нет ни одной звезды калибра Малкина или Кросби, но зато есть сила системы. Все знают, что Троц не только классный тренер, но и отличный мужик, умеющий объединять людей и налаживать атмосферу в раздевалке.

Поэтому ему удалось довольно быстро сделать в «Айлендерс» команду, которая не боится никого даже после ухода своего многолетнего лидера и местного идола – Джона Тавареса. У Троца во втором звене играют Брок Нельсон с Томом Кюнхаклем, но действуют они полезнее, чем оппоненты - Малкин с Филом Кесселом - не допускают потерь в опасных зонах, жестко прессингуют, перехватывают и тут же бегут в быстрые контратаки.

Троц знает слабые стороны «Питтсбурга» и акцентирует на них внимание своих игроков. У «Айлендерс» в этом сезоне очень управляемая команда, которая четко реагирует на подсказки со скамейки. Они глушат соперника аритмией: то отдают инициативу, откатываясь к своим воротам и организуя быстрые контратаки, то уплотняют среднюю зону и ловят потери «Пингвинз» на этом участке.

Лидеры «Пингвинз» наглухо закрыты

«Айлендерс» нашли управу даже на Малкина, который начал серию с 1+1 в первом матче. Салливан перед началом противостояния с «Нью-Йорком» специально убрал от него Кессела, чтобы минимизировать риск потерь в средней зоне, но в последней игре вернулся к этому сочетанию. Ничего не помогает.

Но самое главное достижение «Айлендерс» в этой серии – 0+0 и «-4» за три матча у Кросби. Лидера «Пингвинз» не видно на площадке. Троц просто задушил первое звено соперника постоянными наложениями, да и тройка Мэтью Барзала вполне справляется с Сидом и его партнерами. Складывается ощущение, что «Айлендерс» просто мощнее соперника физически, хотя хитуют команды примерно поровну.

При этом у «Нью-Йорка» великолепную форму демонстрирует Джордан Эберле. Кажется, что в его таланте уже давно разочаровались, но у этого парня 5 (3+2) очков и полезность «+5» в трех встречах против «Питтсбурга». И что ни гол – то переломный: в первом матче открыл счет, во втором – вывел свою команду вперед, в третьем – сравнял и позволил «Айлендерс» вернуться.

Система «Айлендерс» просто надежнее

Весь сезон Троц идет от простого. Для начала он сделал так, что заставил все четыре пятерки пахать в обороне. В итоге вратари команды Робин Ленер и Томас Грайсс взяли «Дженнингс Трофи», как киперы, пропустившие меньше всех шайб в регулярном сезоне.

В атаке же «Айлендерс» пошли от простого: входим в зону – выводим защитника на бросок – закрываем вратаря – копаем – добиваем. К концу регулярки команда Троца не отказалась от своих идеалов и довела многие вещи до автоматизма. От них, например, сейчас страдает вратарь «Питтсбурга» Мюррей, который теряется ситуациях, когда перед его воротами организуют мощный трафик.

У «Пингвинз», кроме Криса Летанга, в принципе нет серьезных защитников, да и в целом оборонительная система не очень сильная. Как бы ни пытался Салливан сбалансировать звенья, некоторые форварды перманентно забивают на игру в защите. «Айлендерс» моментально за это наказывают атаками с ходу.

Не помогает «Питтсбургу» даже Эрик Гудбрэнсон, которого в дедлайн выменяли из «Ванкувера». Он вроде бы адаптировался к требованиям Салливана и сейчас один из немногих защитников «Пенс» с положительным показателем полезности («+1»), но в одиночку на результат повлиять не может.

Ленер выдает топовый плей-офф

Нельзя сказать, что кипер «Питтсбурга» Мюррей проваливается, но в противоположной раме Ленер совершает какое-то запредельное количество ключевых сэйвов. Он не просто спасает свою команду, а делает это в те моменты, когда соперник максимально близок к тому, чтобы переломить ход игры в свою пользу.

У шведа три победы в при коэффициенте надежности 1.62 и проценте отраженных бросков – 95,1%. Прямо сейчас он второй вратарь в розыгрыше Кубка Стэнли по этому показателю после Бена Бишопа из «Далласа». Сложно представить, что пару лет назад этот парень боролся с депрессией и алкогольной зависимостью, вызванными биполярным расстройством.

Сейчас Робин в полном порядке и выдает лучший сезон в карьере. За этого парня хочется болеть, учитывая, что он прошел. И сейчас Ленер просто сжирает атаку «Питтсбурга» в те моменты, когда защита «Айлендерс» дает сбои.