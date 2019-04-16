Кажется, Малкин приедет на чемпионат мира. Его «Питтсбург» летит в пропасть - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 апреля 2019 15:00ХоккейПодгорнов Сергей

Кажется, Малкин приедет на чемпионат мира. Его «Питтсбург» летит в пропасть

«Питтсбург» проиграл три матча подряд «Айлендерс», ставших одним из главных открытий минувшей регулярки.

0-3 в серии против команды Барри Троца – это приговор. Ждем Евгения Малкина в составе сборной России.

Два Кубка Стэнли подряд

Пару лет назад генеральный менеджер «Питтсбурга» Джим Рутерфорд в своей колонке на The Player’s Tribune увлеченно рассказывал о том, как построил команду, которая летом 2016-го взяла Кубок Стэнли. Основной его посыл заключался в том, что он долго собирал коллектив, в котором все будут работать друг на друга ради общей цели.

Рутерфорд вспоминал, как все в клубе поддерживали защитника Трэвора Дэйли, мама которого во время плей-офф боролась с раком, каким профессионалом показал себя Марк-Андре Флери, когда в ключевой момент сезона из рамки его вытеснил молодой Мэтт Мюррей, как радовался Патрик Хернквист, узнав, что из «Анахайма» выменяли его приятеля Карла Хагелина.

Весь чемпионский «Питтсбург» был создан из человеческих историй, которые интересно знать каждому. Рутерфорд собрал команду, в которой было все для того, чтобы выиграть Кубок Стэнли. В конце концов, Джим – опытный генменеджер, который знает, как выигрываются титулы. Вряд ли кто-то забыл его «Каролину» образца 2006-го и ее победу в семи матчах финала над «Эдмонтоном». Это была не самая звездная команда, зато каждый в ней доставал из себя максимум.

Но если успех «Харрикейнз» оказался разовой акцией (в следующем сезоне они не вышли в плей-офф), то «Питтсбург» доехал до второго подряд титула, что до этого удавалось «Детройту» конца 90-х (1997, 1998).

Необходимость перестройки

Тогда в команде остались все лидеры раздевалки, а перед плей-офф удалось усилиться опытнейшим Роном Хайнси, который со своим опытом и спокойствием добавил обороне «Питтсбурга» уверенности. Да и глыба Марк Штрайт, пусть и почти не играл в плей-офф, все равно положительно влиял на партнеров.

Плюс выстрелили те, от кого вообще не ждали. Если годом ранее зажег вратарь Мюррей, то в этот раз 13 голов настрелял бывший студент Джейк Гентцель, которого круто прокачал Сидни Кросби. Еще семь шайб добавил Брайан Раст, игравший в нижних звеньях. Кубки же, как известно, чаще всего выигрывают не лидеры, а пехота.

И даже после второго Кубка Стэнли подряд «Питтсбург» продолжил хорошо выступать, хоть команде и пришлось меняться. Прошлогодний вылет от «Вашингтона» в полуфинале Востока был ожидаем. «Кэпс» под руководством Барри Троца было очень сложно остановить.

Реалии таковы, что любой команде надо меняться. Рутефорд это понимает и продолжает вносить точечные изменения в состав «Пингвинз», но сейчас мы видим, что этому коллективу просто необходима глобальная перестройка.

В минувшей регулярке «Питтсбург» мог вообще не попасть в плей-офф: Мюррей переживал болезнь роста, Евгений Малкин залез в дикий минус по полезности, а лидеры обороны совсем не вывозили.

В итоге уже в первом раунде команда Майка Салливана напоролась на «Айлендерс» Троца с лучшей обороной в лиге, а сейчас горит в серии 0-3. И самое главное, что все очень логично.

«Айлендерс» не боятся «Питтсбург»

У «Нью-Йорка» весьма средний состав, в котором нет ни одной звезды калибра Малкина или Кросби, но зато есть сила системы. Все знают, что Троц не только классный тренер, но и отличный мужик, умеющий объединять людей и налаживать атмосферу в раздевалке.

Поэтому ему удалось довольно быстро сделать в «Айлендерс» команду, которая не боится никого даже после ухода своего многолетнего лидера и местного идола – Джона Тавареса. У Троца во втором звене играют Брок Нельсон с Томом Кюнхаклем, но действуют они полезнее, чем оппоненты - Малкин с Филом Кесселом - не допускают потерь в опасных зонах, жестко прессингуют, перехватывают и тут же бегут в быстрые контратаки.

Троц знает слабые стороны «Питтсбурга» и акцентирует на них внимание своих игроков. У «Айлендерс» в этом сезоне очень управляемая команда, которая четко реагирует на подсказки со скамейки. Они глушат соперника аритмией: то отдают инициативу, откатываясь к своим воротам и организуя быстрые контратаки, то уплотняют среднюю зону и ловят потери «Пингвинз» на этом участке.

Лидеры «Пингвинз» наглухо закрыты

«Айлендерс» нашли управу даже на Малкина, который начал серию с 1+1 в первом матче. Салливан перед началом противостояния с «Нью-Йорком» специально убрал от него Кессела, чтобы минимизировать риск потерь в средней зоне, но в последней игре вернулся к этому сочетанию. Ничего не помогает.

Но самое главное достижение «Айлендерс» в этой серии – 0+0 и «-4» за три матча у Кросби. Лидера «Пингвинз» не видно на площадке. Троц просто задушил первое звено соперника постоянными наложениями, да и тройка Мэтью Барзала вполне справляется с Сидом и его партнерами. Складывается ощущение, что «Айлендерс» просто мощнее соперника физически, хотя хитуют команды примерно поровну.

При этом у «Нью-Йорка» великолепную форму демонстрирует Джордан Эберле. Кажется, что в его таланте уже давно разочаровались, но у этого парня 5 (3+2) очков и полезность «+5» в трех встречах против «Питтсбурга». И что ни гол – то переломный: в первом матче открыл счет, во втором – вывел свою команду вперед, в третьем – сравнял и позволил «Айлендерс» вернуться.

Система «Айлендерс» просто надежнее

Весь сезон Троц идет от простого. Для начала он сделал так, что заставил все четыре пятерки пахать в обороне. В итоге вратари команды Робин Ленер и Томас Грайсс взяли «Дженнингс Трофи», как киперы, пропустившие меньше всех шайб в регулярном сезоне.

В атаке же «Айлендерс» пошли от простого: входим в зону – выводим защитника на бросок – закрываем вратаря – копаем – добиваем. К концу регулярки команда Троца не отказалась от своих идеалов и довела многие вещи до автоматизма. От них, например, сейчас страдает вратарь «Питтсбурга» Мюррей, который теряется ситуациях, когда перед его воротами организуют мощный трафик.

У «Пингвинз», кроме Криса Летанга, в принципе нет серьезных защитников, да и в целом оборонительная система не очень сильная. Как бы ни пытался Салливан сбалансировать звенья, некоторые форварды перманентно забивают на игру в защите. «Айлендерс» моментально за это наказывают атаками с ходу.

Не помогает «Питтсбургу» даже Эрик Гудбрэнсон, которого в дедлайн выменяли из «Ванкувера». Он вроде бы адаптировался к требованиям Салливана и сейчас один из немногих защитников «Пенс» с положительным показателем полезности («+1»), но в одиночку на результат повлиять не может.

Ленер выдает топовый плей-офф

Нельзя сказать, что кипер «Питтсбурга» Мюррей проваливается, но в противоположной раме Ленер совершает какое-то запредельное количество ключевых сэйвов. Он не просто спасает свою команду, а делает это в те моменты, когда соперник максимально близок к тому, чтобы переломить ход игры в свою пользу.

У шведа три победы в при коэффициенте надежности 1.62 и проценте отраженных бросков – 95,1%. Прямо сейчас он второй вратарь в розыгрыше Кубка Стэнли по этому показателю после Бена Бишопа из «Далласа». Сложно представить, что пару лет назад этот парень боролся с депрессией и алкогольной зависимостью, вызванными биполярным расстройством.

Сейчас Робин в полном порядке и выдает лучший сезон в карьере. За этого парня хочется болеть, учитывая, что он прошел. И сейчас Ленер просто сжирает атаку «Питтсбурга» в те моменты, когда защита «Айлендерс» дает сбои.

27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
16/04 17:00Хоккей
«Коламбус» дал «Тампе» шанс. Сумеет ли команда Кучерова им воспользоваться?«Коламбус» выиграл у победителей регулярного сезона и третий матч, однако дал четко понять «Тампе»: даже при счете 0-3 не все еще потеряно. Четвертая игра - сегодня в два часа ночи!
15/04 23:11Хоккей
«2-0 в серии? Веселее будет отыгрываться!» Эмоции омичей после досадного пораженияЧто говорили тренер и игроки «Авангарда» после обидного проигрыша ЦСКА во втором матче финала Кубка Гагарина.
16/04 09:45Хоккей
«Бостон» уже не фаворит в серии?Проиграв в третьем матче «Торонто», «Брюинс» уступают в серии 1-2 и дальнейшие перспективы в плей-офф «Бостона» уже не так радужны.
30/01 22:30Теннис
Как Маша всех обманула. Шарапова снялась с оскандалившегося турнираАвтор «Советского спорта» отправился на теннисный турнир, где оказался обманутым сегодня. Как и многие другие тысячи зрителей.
16/04 15:08Хоккей
Кто такой этот Свечников? И почему он полез на Овечкина? Нападающий «Каролины» Андрей Свечников ночью упал в нокаут от ударов Александра Овечкина. Драки не получилось, но весь мир увидел, что русский молодой игрок может постоять за себя. 
03/04 13:30ММА
Гнилой поступок! Макгрегор ошарашил весь мир, оскорбив жену НурмагомедоваРазгорается большой скандал. Кажется, Макгрегор перешел все грани. Мусульмане всего мира готовы его растерзать.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
16/04 22:41Футбол
По местам славы Кокорина и МамаеваГлавный редактор заглянул в заведение, ставшее ареной битвы между футболистами и чиновниками полгода назад  
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
16/04 13:00Хоккей
Почему Овечкин прав. Колонка главного редактораНиколай Яременко настаивает: это война, а на войне добивают.
11/04 08:00Фигурное катание
А у фигуристов бывает командная тактика? На ЧМ для сборных она должна быть!Перед началом командного чемпионата мира, который стартует в четверг утром, задаемся необычным вопросом: возможна ли коллективная тактика в этом виде спорта?
30/03 12:59Бокс
Гвоздик – Нгумбу. Зачем украинцу такой соперник?Александр Гвоздик проведет свою первую защиту чемпионского пояса.
16/04 23:52Футбол
Месси запугал Де Хеа. «Барселона» разгромила «МЮ» в 1/4 финала ЛЧ (видео)Все три мяча каталонцы забили из-за пределов штрафной. За второй из них Де Хеа должен молить партнеров о прощении.  
31/01 18:00Теннис
Не лечь на дно в Биле. Россия сыграет с Швейцарией в обновленном Кубке Дэвиса
16/04 11:00Хоккей
Этот парень дебютировал в плей-офф НХЛ и сразу же забил! Он будет лучшим защитником мираМы расскажем о том, как рос суперталантливый Кайл Макар, который на днях подписал профессиональный контракт с «Колорадо» и забил в своей дебютной игре. Очень крутая история.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
11/04 13:00Фигурное катание
Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекордВ японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
17/04 00:20Футбол
«Аякс» обыграл «Ювентус» и вышел в полуфинал ЛЧ (внутри много крутого видео)!Сначала прошли «Реал», а теперь «Юве». «Аякс», родной, не останавливайся!
15/02 07:00Теннис
Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса
16/04 13:30Футбол
Жанр задорного идиотизма, или Почему Кононову надо прекратить говоритьКолонка Отара Кушанашвили.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто   Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
10/04 10:00Фигурное катание
Последний титул, который Россия еще не выигрывала. Сможем ли в Фукуоке?В четверг в Японии стартует командный чемпионат мира. Это единственный крупный международный турнир, на котором наши фигуристы до сих пор не побеждали никогда.
16/04 09:00Хоккей
Передачи Радулова – конфетки, но его партнеры не забивают и закапывают «Даллас» (видео)На Западе вылетает в трубу еще один лидер НХЛ, а у Радулова не получается в одиночку тащить «Даллас».
26/03 21:00ММА
Конор, не уходи! Крик души нашего обозревателяНовость об уходе из спорта Конора Макгрегора – нож по сердцу для настоящих поклонников ММА.
Новости
01:52 Футбол Маурисио Почеттино: Мы должны верить, что способны остановить «Манчестер Сити»
01:41 Футбол Сержиу Консейсау: Нет большей мотивации, чем участвовать в четвертьфинале и совершить исторический камбэк
01:37 Футбол Френки де Йонг: На самом деле, должны были обыгрывать «Ювентус» с большим счетом
01:30 Футбол Эшли Янг: Класс игроков «Барселоны» сыграл свою роль, и они добилась победы
01:23 Футбол Массимилиано Аллегри: «Аякс» полностью заслужил выход в полуфинал Лиги чемпионов
01:15 Футбол Матейс де Лигт: Мы переиграли «Реал» и «Ювентус». У меня просто нет слов
01:04 Хоккей Маклеллан назначен главным тренером «Лос-Анджелес Кингз»
00:57 Футбол Лионель Месси - о победе над «Манчестер Юнайтед»: Это было потрясающе
00:50 Футбол Эрнесто Вальверде: «Ливерпуль» - фаворит в борьбе за выход в полуфинал, но посмотрим завтра
00:44 Футбол Уле-Гуннар Сульшер: Сегодня Месси снова показал свой класс
00:34 Футбол Джесси Лингард: В матче с «Барселоной» все могло быть иначе, не упусти мы свои шансы
00:16 Хоккей Роб Бриндамор: Свечников выглядит нормально и чувствует себя отлично
00:10 Баскетбол Серхио Родригес: Провели игру с «Басконией» так, как хотели, повели 1-0 и готовимся к следующей
23:55 Футбол Гол де Лигта принес «Аяксу» волевую победу над «Ювентусом» и вывел в полуфинал Лиги чемпионов
23:51 Футбол Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Манчестер Юнайтед» и выйти в полуфинал Лиги чемпионов
23:37 Футбол «Кардифф Сити» на выезде переиграл «Брайтон»
23:24 Баскетбол Димитрис Итудис: Сделан только первый шаг, нам нужны еще две победы
23:13 Футбол Джеймс Милнер: Мне кажется, неуважительные отзывы в прессе только мотивируют «Порту»
22:51 Баскетбол Тренер «Басконии»: Ключом к этому матчу стало начало третьей четверти, когда ЦСКА забил несколько трехочковых
22:45 Футбол Месси вышел на второе место в «Барселоне» по количеству матчей в Лиге чемпионов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика