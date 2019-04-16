«Коламбус» дал «Тампе» шанс. Сумеет ли команда Кучерова им воспользоваться?

Я наслаждался хоккеем «Блю Джекетс» два периода. Конечно, любые сравнения хромают. Но мне почему-то вспоминалась «красная машина» Виктора Тихонова, которая громила сборную НХЛ на Кубке вызова-79 (6:0) и «Кленовые листья» в финале Кубка Канады-81 (8:1). Более того, команда Джона Тортореллы даже больше походила на банду Херба Брукса, устроившую самую громкую сенсацию в истории мирового хоккея: повергла ту самую «ред машин» на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде (4:3). Настолько мобильно, коллективно, дисциплинированно и в то же время предельно жестко действовали хозяева. Достаточно сказать, что после 15 стартовых минут соотношение бросков было 7 – 1 в их пользу. Хотя, казалось бы, это «Тампа» должна была наконец показать, кто самая забивающая команда лиги. Каковой она была регулярке.

Что еще поразило: не имело никакого значения, какое звено у «мундиров» на льду – все тут же переводили шайбу в зону Василевского, а при потере ее мгновенно прессинговали тремя форвардами. Гостям голову поднять было некогда, не то что организовать осмысленное контрнаступление.

Этим высоким форчеком «Коламбус» лишил соперников главного оружия – размашистых скоростных атак. Юрким стремительным нападающим «молний» просто не давали раскатиться. А отдать пас на ход в среднюю зону у защитников просто не было возможности: у них для этого элементарно не было ни пространства, ни времени.

В общем, преимущество хозяев в первом периоде было подавляющим. Только благодаря нашему Андрею ворота гостей оставались сухими. Но это был лишь вопрос времени. Такое давление не способен выдержать ни один голкипер. Не устоял и Василевский. Стоило ему на 22-й минуте после несложного броска не проконтролировать отскок – перевести шайбу в угол, а не на клюшку противнику – и Дюшен открыл счет. Спустя семь минут россиянин сплоховал и в меньшинстве - потерял ворота и открыл дальний угол, куда и влетела шайба. Кстати, и при первом голе Андрей вывалился из ворот. Отмечу, что в этой серии он регулярно допускает эту ошибку.

Важно, что в плей-офф истинным лидером себя проявляет Дюшен. Олимпийский чемпион Сочи даже слегка задвинул в тень любимца местной публики Панарина. Но разве это минус? У «Тампы» пока вожаков вообще не видно. Более того, у «Коламбуса» забивали уже 10 игроков! То есть угрозы можно ждать от любого.

При счете 2:0 все, казалось бы, было ясно. Однако в третьем периоде хозяева вдруг резко изменили тактику на оборонительную. Вчетвером сразу откатывали назад, оставляя впереди лишь одного игрока. «Тампе» только это и нужно было. Игра мгновенно переменилась. Форварды гостей получили пространство, стали на огромной скорости пролетать среднюю зону и пикировать на ворота Бобровского. Защитники просто не успевали перестраиваться, в обороне «Коламбуса» раз за разом стали возникать дыры. Можно сказать, чудо и наш Боб спасли «Блю Джекетс» от больших неприятностей. Плюс, конечно, повлияло отсутствие Кучерова. Никита точно бы не простил – он, как никто, умеет выжимать максимум из малейших просчетов оппонентов.

Словом, сами «мундиры» дали шанс «молниям» на возрождение. В понедельник гости его упустили. Но по крайней мере почувствовали свою силу. Если тренеры вернут им еще и психологическую уверенность, настроят на четвертую игру, как на последнюю в этой жизни, все возможно. Тем более с отдохнувшим Кучеровым.