Спасутся ли «Питтсбург» и «Тампа» с 0-3? Это почти нереально, но!

С одной стороны, «Тампа» и Питтсбург» загнали себя в угол – обе команды уступают в первом раунде плей-офф 0-3, и теперь каждая следующая игра в этих сериях может стать последней.

Напомним, что «молнии» проиграли три матча подряд «Коламбусу» (3:4, 1:5, 1:3), а «Питтсбург» с тем же счетом, 0-3 в серии, уступает «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 от, 1:3, 1:4). Следующие матчи обе команды начнут, когда в Москве уже будет 17 апреля: в два часа ночи стартует игра «Коламбус» – «Тампа», а в 2.30 минут – «Питтсбург» – «Айлендерс».

Но ведь, с другой стороны, и «Тампа», и «Питтсбург» получили уникальный шанс – войти в историю.

Войдут, если пополнят этот магический список, в который за всю историю попали лишь четыре незабываемых противостояния. А ведь плей-офф по схеме серия до четырех побед на регулярной основе проводятся аж 80 лет!

1942 год. «Торонто» — «Детройт» — 4-3 (2:3, 2:4, 2:5, 4:3, 9:3, 3:0, 3:1)

Впервые в НХЛ команде удалось отыграться со счета 0-3 в серии в 1942 году. Подвиг совершили хоккеисты «Торонто». Первые три матча выиграл «Детройт» и вполне имел возможность обыграть листьев всухую. В четвертой встрече крылья вели по ходу матча 2:0 и 3:2, но в итоге уступили, а главный тренер «Детройта» Джек Адамс ударил судью, за что схлопотал длительную дисквалификацию. Это забрало силы у команды. Решающую встречу в Канаде крылья проиграли 1:3.

1975 год. «Питтсбург» — «Айлендерс» — 3:4 (5:4, 3:1, 6:4, 1:3, 2:4, 1:4, 0:1)

Пингвины считались явными фаворитами до серии. Свой статус они начали доказывать с первого же матча. Хотя ни одна из побед не далась «Питтсбургу» легко. Секрет победы «Айлендерс» оказался прост. Наставник Эл Арбор поменял вратаря. Гленн Реш буквально на своих плечах затащил Нью-Йорк в следующий раунд. В седьмой встрече он отразил более 30 бросков, заработал «сухарь» и принес своей команде историческую победу.

2010 год. «Бостон» — «Филадельфия» — 3:4 (5:4, 3:2, 4:1, 4:5, 0:4, 1:2, 3:4)

Девять лет назад случился один из самых сумасшедших камбэков в истории мирового хоккея. «Филадельфия» после трех встреч без вариантов проигрывала «Бостону», но нашла в себе силы не только сравнять счет, но и победить. В решающей встрече летчики «горели» 0:3 по ходу первого периода, но на второй перерыв команды ушли при равном счете. Симон Ганье забросил решающую шайбу в заключительном отрезке.

2014 год. «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» — 3:4 (6:3, 7:2, 4:3, 3:6, 0:3, 1:4, 1:5)

Серия получилась практически зеркальной. Начало противостояния осталось за акулами. «Сан-Хосе» уверенно выглядел в первых двух матчах, а затем в овертайме заработал и третью победу. Затем короли проснулись и четыре раза подряд уничтожили своих соперников. Так впечатляюще «Лос-Анджелес» начал свой поход за Кубком Стэнли.