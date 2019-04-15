ЦСКА заломал «Авангард» во втором матче финала. Но Омск в порядке

Но говорить об отсутствии интриги в финале Кубка Гагарина все равно не стоит.

Хартли поменял план

После первого матча финала Кубка Гагарина главный тренер «Авангарда» Боб Хартли говорил, что его команда хотела начать быстро и агрессивно, но в условиях постоянного прессинга ЦСКА стартовый план потерпел крах. Омичи слишком часто теряли шайбу и пропускали резкие выпады хозяев, за что и были наказаны.

Хартли учел ошибки, и вторую игру «Авангард» начал совсем по-другому. ЦСКА вновь прижал Омск бешеным давлением, перекрыв борта и синюю линию, но в ответ гости закрылись – опустились ниже к своим воротам, сконцентрировавшись на работе в зоне подбора.

Игорь Бобков, который вновь занял место в воротах «Авангарда», на этот раз играл куда спокойнее, поэтому легко зачистил все, что до него долетело в первые семь минут стартового периода. При этом стоит отметить, что партнеры ему тоже помогали. На старте матча полевые «Авангарда» заблокировали четыре броска.

Армейцы создавали моменты, но Омск не торопился отвечать. Тактика Хартли окончательно стала понятна ближе к середине первого игрового отрезка. ЦСКА ожидаемо снизил давление, подняв линию прессинга, в ответ «Авангард» пытался проводить быстрые контратаки, при любой возможности доставляя шайбу на свободное пространство.

Омичи осторожничали в средней зоне, старались отдавать пасы понадежнее, избегая потерь и обрезов. Ну и на случай ошибок один защитник «Авангарда» в начальной стадии атак всегда оставался страховать партнеров в районе своей синей линии. И только когда шайба оказывалась в зоне ЦСКА, летел подключаться.

Хартли понял, что постоянная толкотня только на руку команде Игоря Никитина, поэтому сделал ставку на скорость. Он даже убрал из состав Кирилла Петрова, максимально облегчив третье звено. Так оно стало еще более скоростным: к Кириллу Семенову и Сергею Шумакову добавился более техничный и тонкий игрок – Семен Кошелев.

Это дало свои плоды. В первом периоде второй игры Омск смотрелся острее, чем на аналогичном отрезке стартового матча серии. Да что говорить, «Авангард» мог открывать счет, если бы рикошет от конька Артема Блажиевского оказался сильнее. У ЦСКА, например, таких моментов при общем игровом преимуществе не было.

Локальный провал ЦСКА

Но во втором периоде «Авангард» решил раскачать игру. Команда Хартли начала чуть больше рисковать при начале атак и тут же чуть не пропустила от Ивана Телегина, который еще несколько дней будет думать: как можно промахнуться из такой позиции?

Омичи сделали вид, что не заметили этого эпизода и продолжили нагружать Илью Сорокина. «Авангард» перебросал ЦСКА во втором периоде 14-4, но создать стоящих моментов не смог. Кипер армейцев не допускал неконтролируемых отскоков, поэтому чаще всего омичи оставались без вторых шансов в атаке.

Лишь один раз гости смогли запереть ЦСКА в зоне и воспользоваться преимуществом дальней лавки. «Авангард» минуты две возил армейцев переводами с борта на борт, но завершил атаку бестолковым щелчком Алексея Емелина. Коди Франсон, обладающий убойной пушкой, в тот момент уже катался на полусогнутых и на бросковую позицию выйти не успевал.

ЦСКА пытался ловить соперников на ошибках при выходе из зоны. Иногда получалось, но Бобков подчищал. В целом же, команда Никитина провалила второй период, что в этом плей-офф с ней случается нечасто. Стало понятно, что в перерыве ЦСКА ждет серьезный разговор.

Омск явно сделал ставку на дальнюю лавку и попытался за счет давления в чужой зоне решить свои вопросы в атаке. Но «Авангард» очень плохо создавал трафик перед воротами Сорокина. Впрочем, и столбить в этой вариации состава у омичей просто некому. Макс Тальбо проигрывает конкуренцию Тэйлору Беку, Петров присел, а из реально крупных форвардов остался лишь один Виктор Стольберг.

Отправлять на чужой пятак защитников в матчах против ЦСКА – слишком рискованная затея - можно в любой момент получить быструю контратаку с численным преимуществом соперника.

Когда одного момента достаточно

Армейцы экранировали Бобкова лучше, но кипера «Авангарда» спасали габариты и самоотверженная игра нападающих, которые ловили на себя почти все. Но в начале третьего периода болельщикам омичей впору было рисовать плакат: «Перекладина за Омск». После спонтанного щелчка Алексея Марченко шайба попала в каркас ворот.

Никитин в перерыве перекроил тройки. Из-за травмы Сергея Калинина, который неудачно заблокировал бросок соперника по ходу второго периода, тренеру армейцев пришлось вернуться к сочетанию Григоренко – Вей – Капризов, а Антона Слепышева отправить в к Сергею Андронову и Павлу Карнаухову. Кириллу в таком раскладе приходилось проводить по две смены разом – с тройками Вея и Андрея Светлакова.

Вот только создавать моменты у лидеров ЦСКА почти не получалось. Хартли постоянно накладывал на ударную линию армейцев звено Давида Деарне, которое вспахивало в своей зоне.

В таких случаях должна выручать пехота. Правда состав у армейцев такой, что даже в нижних звеньях играют парни, которые могут создать гол из ничего. Так и получилось.

Максим Шалунов на индивидуальном мастерстве затащил шайбу в зону «Авангарда» и отпасовал на Константина Окулова, которому удался отличный бросок, – шайба от перекладины отскочила в спину Бобкова и оказалась за линией. До конца основного времени оставалось чуть меньше семи минут.

ЦСКА в таких ситуациях свое не отдает. Омск проиграл второй матч серии, в котором выглядел в целом поинтереснее соперника. Впрочем, вряд ли кто-то ждал от армейцев феерии в финале Кубка Гагарина. Здесь побеждают терпеливые.

СТАТИСТИКА

ЦСКА (Москва) – Авангард (Омская область) – (0:0, 0:0, 3:0)

Голы: Окулов 6 (Шалунов, 53.10), Григоренко 12 (Капризов, 58.22), Андронов 2 (Робинсон, 59.09)

Вратари: Сорокин - Бобков

Броски: 23-27

Штраф: 4-0