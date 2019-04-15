«2-0 в серии? Веселее будет отыгрываться!» Эмоции омичей после досадного поражения - Советский спорт
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15 апреля 2019 23:11ХоккейКузютина Елена

«2-0 в серии? Веселее будет отыгрываться!» Эмоции омичей после досадного поражения

Что говорили тренер и игроки «Авангарда» после обидного проигрыша ЦСКА во втором матче финала Кубка Гагарина.

Финал Кубку Гагарина продолжается. И пока он приносит радость только болельщикам московских армейцев – сегодня ЦСКА снова одержал победу над омским «Авангардом» - 3:0. Несмотря на, казалось бы, разгромный счет матч долго сохранял сухой счет. Лишь в концовке гол Константина Окулова вывел москвичей вперед, а две другие шайбы были отправлены Михаилом Григоренко и Сергеем Андроновым в пустые ворота.

Очередное поражение омичей прокомментировал главный тренер «Авангарда» Боб Хартли:

«Тяжелое поражение. Мы играли очень хорошо. Обе команды играли здорово. Скоростная игра, на встречных курсах. 40 минут мы смотрелись лучше. Я хочу похвалить наших ребят, потому что мы внесли некоторые изменения в план на игру, и они здорово приняли их. ЦСКА – очень хорошая команда, они провели отличный матч. Так получилось, что в третьем периоде они нас поддавили, и, в итоге, оказались лучше нас на одну шайбу. Но ничего страшного не произошло. Мы не проиграли серию, теперь она переезжает в Балашиху. Мы не ищем оправданий, наоборот, двигаемся вперед. Верим, что все в наших силах», - поделился эмоциями Боб Хартли.

«СКУЧНО? В ФИНАЛЕ ВСЕГДА ТАК…»

Форвард Дэвид Деарне рассказал о своих впечатлениях от второго матча финала:

- Дэвид, что с атакой «Авангарда»?
- Мы знали, что ЦСКА – такая команда, которая за всю игру даст нам немного шансов для реализации. Так и было. Нужно находить способы доставлять шайбу до ворот и забивать.

- Три шайбы в концовке матча – это удар по психологии команды?
- По большому счету, это всего один гол. Два другие были в пустые ворота. Счет в плей-офф не имеет значения – 15:1 или 1:0 в овертайме. Исход один. Следующий матч – это чистый лист, проблемы перешагнуть и забыть сегодняшнюю игру быть не должно.

- Что нужно изменить, чтобы добиться победы?
- Сегодня мы неплохо играли. Забрось мы в большинстве, и матч, возможно, сложился бы иначе. Нужно пользоваться шансами и доводить их до гола.

- Что с большинством? То, что Тэйлор Бек на определенное время выпадал отразилось на реализации?
- Это плей-офф. Противник изучает нас и знает, что Тэйлор – важный игрок нашего большинства, поэтому они давят на него, воздействуют точечно. Будем как-то решать эту проблему.

- Во время первого большинства Омск просто не мог войти в зону ЦСКА…
- У нас были шансы – они и мы их имели. Но противник хорошо изучил нас. Надо искать какие-то пути.

- Со стороны сегодня был очень скучный хоккей, а как вам показалось со льда?
- Да, счет на протяжении игры – 0:0. Возможно, сегодня был не самый зрелищный хоккей, но если вы посмотрите финал в любой лиге, то увидите примерно одно и тоже. Любая ошибка может стоить гола, поэтому все осторожничают.

«ИГРАЛИ ДО ОШИБКИ…»

Нападающий Илья Михеев рассказал почему счет в матче долго оставался сухим:

- Илья, что надо сделать, чтобы серия вернулась на ЦСКА Арену?
- Прошло всего две игры. Питер тоже им две игры проиграл, а потом в серии 2:2 было. Ничего не закончилось. Мы будем биться до конца, никакого панического настроения нет. Люди и с 3:0 отыгрываются.

- Все же игра такая, что у вас не получается создать ничего серьезного…
- Будем исправлять, выбора у нас нет. Надо больше бросков делать, давить на соперника.

- Команда сегодня была осторожнее?
- Счет по нулям был. Не то, чтобы осторожно, но старались все попроще сыграть.

- Одной из ваших главных проблем стало то, что ЦСКА не выпускает вас из зоны. Команда пыталась пробиться через борт, но ничего не получалось. Может стоит через пятак попробовать рвануть?
- Еще в детской школе учат, что через пятак выходить нельзя.

- Но если через борт никак…
- Это жизнь.

- После первого периода проблема выхода из зоны перестала играть такую ключевую роль – это ЦСКА скатился или высокие раскаты?
- Мы начали немного перестраивать игру. Простота залог успеха.

- Поддержку семей, которые поддерживают вас на трибуне чувствуете?
- Во время игры не обращаешь на это внимание, но мы знаем, что на нас смотрят родные и весь Омск. Мы ценим их поддержку.

Капитан омского «Авангарда» тоже не считает, что настало время «посыпать голову пеплом» - опытный защитник Евгений Медведев знает, что в хоккее может случиться всякое:

«2-0 в серии? Бывает. Ничего страшного. Тем веселее будет выкарабкиваться из этой ситуации! Игра была до гола. У нас похожие стили игры, поэтому играем до ошибки. Сегодня ошиблись мы. Пытались отыграться, но не получилось. В Балашихе исправим ситуацию», - сказал Евгений Медведев.

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