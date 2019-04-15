«Мало шайб доходит до ворот Сорокина». Откровения игроков ЦСКА и экспертов после второго матча финала - Советский спорт
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15 апреля 2019 23:16ХоккейДомрачев Владислав

«Мало шайб доходит до ворот Сорокина». Откровения игроков ЦСКА и экспертов после второго матча финала

Игорь Никитин не понял вопроса об игре его команды, Михаил Окулов рассказал об отношениях с другом Сергеем Шумаковым, а Михаил Григоренко – об изменениях в действиях соперника.

Игорь Никитин, главный тренер ЦСКА:

- Тяжелая игра. Рады победе. Готовимся к следующему матчу.

- Нравится ли зрителям такой хоккей? Смотрибельный ли?
- Не понимаю суть вопроса. Давайте следующий.

- Почему Шалунов в четырех из пяти случаев предпочел броску передачу?
- Видимо, его партнер находился с лучшей позиции, он увидел и сделал передачу. Не думаю, что это какая-то нацеленность на пас. Просто Омск играет плотно, соперники держат клюшки на льду, перекрывая линию броска. Поэтому Максим чаще отдает.

Константин Окулов, нападающий ЦСКА:

- С голом повезло? Шайба попала в перекладину, потом в спину вратаря и в ворота…
- Повезло! Главное, чтобы нам и дальше везло. Но везение надо зарабатывать. Слишком велика цена ошибки. Поэтому перестраховываемся. Те моменты, что делаем в сезоне, не можем себе позволить в плей-офф. Играем не так технично, как в регулярном сезоне. Проще. От обороны. Даже не знал статистику. Удивился, что «Авангард» нас перебросал. Думал, что играли на равных. Мы хорошо сыграли в обороне, Илья Сорокин подтащил, помог, Омск тоже был хорош в защите.

- Как вам играется против друга Сергея Шумакова?
- После серии спокойно пообщаемся. А сейчас мы враги. Нынче главное – моя команда, то есть наша команда.

Михаил Григоренко, форвард ЦСКА:

- Третий матч подряд вы забрасываете в пустые ворота…
- Так получается.

- Что поменял в игре «Авангард»?
- Более агрессивно играл в своей зоне, на пятаке плотнее, в атаку шел осторожнее.

  • - Телегин сильно переживал свой промах?

- Хороший момент, все здорово сделал, не думаю, что сильно переживал. Надо было играть дальше. Была уверенность, что забьем. Ждали момента и дождались.

- Почему в такой плотной игре соперник ни разу не нарушил правила?
- Наверное, «Авангард» дисциплинированно сыграл. Мало ошибался.

- Андронов прилично приложил Емелина
- Это плей-офф. Здесь задание играть без прокатов. Так что ничего удивительного.

Никита Нестеров, защитник ЦСКА:

- Удивительно за игру не получить ни одного большинства, но хорошо, что выиграли…

- Почему во втором периоде соперник вас поддавил? Этот матч получился тяжелым, не то что первый…
- Не слежу за чужой игрой, концентрируюсь на своей. А кто вам сказал, что первый матч получился легким?

- Не тяжело играть в три пары защитников?
- Не ко мне вопрос.

Андрей Николишин, чемпион мира, призер Олимпийских игр:

- Как «Авангарду» переломить ход серии? Надо забивать. А чтобы забивать, следует доводить шайбу до ворот. Это у «Авангарда» не очень получалось. Мало создали моментов, хорошо потренировали Сорокина, держали его в тонусе. Потом омичи сами ошиблись. Бондарев сначала напарил на синей линии, а потом оказался на линии броска. А как такой великан, как Бобков, ухитрился пропустить шайбу верхом, она долетела до перекладины, а потом срикошетила ему в спину. Словом, омичам, надо что-то придумать в атаке.

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