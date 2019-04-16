«Бостон» уже не фаворит в серии?

Взаимоотношения «Бостона» и «Торонто» своими корнями уходят очень далеко в историю. И немудрено – ведь это команды из «Ориджинал Сикс». И так уж сложилось, что в нынешнем сезоне из «Первоначальной шестерки» в плей-офф вышли лишь две команды – и сражаются они друг с другом в первом же раунде.

Также в первом раунде они бились и в прошлом году, и – весьма вероятно – будут биться и в следующем, если только НХЛ не пересмотрит систему распределения команд в турнирной сетке.

Наиболее эпичная серия этих соперников выдалась в 2013 году: она качалась то в одну, то в другую сторону, и планомерно докачалась до седьмой игры. В которой к середине третьего периода «Кленовые листья» вели 4:1. В середине третьего периода счет сократился до 4:2, и держался он ещё восемь минут, пока бостонцы не пошли ва-банк, заменив вратаря на шестого полевого игрока.

За оставшиеся две минуты Милан Лучич ещё разок сократил разрыв в счете, а затем Патрис Бержерон и вовсе сравнял его. И в овертайме тот же Бержерон принес «Бостону» победу.

Затем «Брюинс» катком прокатились по восточной части, и в финале Кубка Стэнли наткнулись на почти такой же каткообразный – по западной части – «Чикаго». После пяти матчей финальной серии «Мишки» проигрывали 2-3, и в шестой встрече рубились натурально как медведи. К концу ее они вели 2:1 – и «Блэкхокс» не оставалось ничего другого, кроме как заменить вратаря на дополнительного полевого.

И тут Фортуна выступила на стороне «Чикаго» – как бы отомстив «Бостону» за глумление над «Торонто» в первом раунде: за минуту до сирены Брайан Биккелл сравнял счет, и, пока поклонники «Блэкхокс» с облегчением переводили дух, а поклонники «Брюинс» огорчались, что почти уже выигранный матч переходит – казалось бы – в овертайм, Дэйв Боллэнд успел забросить ещё одну шайбу, принесшую чикагцам Кубок, а бостонцам – жуткое разочарование.

Было это всего шесть лет назад, но с тех пор утекло уже много воды. Блистательный тогда «Чикаго» сейчас не то чтобы не проходит в плей-офф, а даже и формально не претендует на это. «Бостон» же – не такой блистательный, как тогда – и очень резко омолодивший состав – снова в плей-офф. И снова против «Торонто» в первом раунде.

«Торонто» с тех пор тоже очень сильно помолодел. Пожалуй, «Мэйпл Лифс» наряду с «Брюинс» можно считать двумя самыми молодыми командами всей Лиги (и в обеих же есть по одному суперветерану – 39-летний Патрик Марло с одной стороны, и 42-летний Здено Хара с другой, и оба же, невзирая на солидный возраст, играют достаточно важную роль, а не отбывают номер). Самым же главным лидерам «Бостона» всё же побольше годков, чем главным лидерам «Торонто»; и это означает, что в ближайшей пяти-предположим-летке сегодняшняя серия, скорее всего – последняя, в которую «Мишки» вошли фаворитами.

Однако в первой же игре серии фавориты были биты, причем – достаточно безапелляционно и прямо в собственной берлоге – 1:4. Однако они не были бы фаворитами, если б не сделали правильных выводов, так что через день вернули должок зеркально – 4:1. При этом три шайбы из четырех пропущенных пришлись на долю пары защитников Маззин – Зайцев. Справедливости ради следует отметить, что Никита, если где и виноват, то только в первом голе; в остальных же ответственность в гораздо большей степени лежит на его партнёре, Джейке Маззине.

Вторая игра ознаменовалась также своеобразной дуэлью Джэйка ДеБраска и Назима Кадри. Они бодались с переменным успехом в партере; затем Джйэк успешно словил Назима коленом в колено, не получив за это штрафа; и наконец Назим ещё более успешно заехал Джэйку клюшкой в лицо, за что был удалён до конца встречи. И спустя день получил дисквалификацию на всю оставшуюся серию – вне зависимости от того, продлится ли она до пяти матчей, или же до семи. Следует отметить, что ровно год назад, в ровно том же самом месте площадки, только не во втором матче серии, а в первом же, Кадри схлопотал штраф с последующей дисквалификацией – на три игры – за неправильную атаку Томми Уинглса (бедняга Уинглс от того удара так и не оправился, и потому играет сейчас в Швейцарии).

Если кто-то полагает, что при наличии таких хоккеистов, как Джонни Таварес и Остон Мэттьюс потеря номинально третьего центра – Кадри – несущественна, так этот кто-то сильно ошибается. Это в официальном протоколе матча атакующие игроки фигурируют гораздо чаще сдерживающих, однако на площадке сдерживающие не менее важны. А конкретно в плэйофф, где зачастую возникает задача не «забросить на одну больше, чем соперник», а «пропустить на одну меньше, чем соперник», роль сдерживающих даже и возрастает.

Так что в третьей игре на роль сдерживающего центра «Мэйпл Лифс» отрядили Вилльяма Ниладера, обычно выступающего на краю атакующего второго звена.

Первый период соперники отыграли «по нулям», а во втором – отвели душу. Тревор Мур открыл счёт, но не прошло и минуты, как Давид Крейчи сравнял. Затем последовательно нарушали правила бостонцы Дэвид Бэкес и Мэтт Гризлик и торонтовец Джэйк Маззин – и все эти удаления были реализованы.

Третий же период прошёл на удивление спокойно. «Мишки», будучи в роли отыгрывающихся, впечатления отыгрывающихся совсем не производили. Зашевелились они лишь за полминуты до сирены, когда заменили вратаря на шестого полевого игрока и создали больше опасных моментов, чем за 19 предыдущих минут. Однако традиционный для проигрывающей в одну шайбу команды финальный штурм ничего не дал, и теперь фавориты уступают в серии 1-2.

НХЛ

Кубок Стэнли

Восточная конференция

1/4 финала

«Торонто» – «Бостон» – 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)

Голы: Мур (Райлли, Эннис), 22:38 – 1:0; Крейчи (Дебраск, Кульман), 23:30 – 1:1; Мэттьюс (Юнссон, Марнер), 30:12 – 2:1; Юнссон (Таварес, Мэттьюс), 37:12 – 3:1; Койл (Хайнен, Грызлик), 39:22 – 3:2

Счет в серии: 2-1

Наши: Зайцев – игровое время 20:46 (в т.ч. 2:07 в меньшинстве), 3 силовых приёма, 2 блока, 2 штрафные минуты