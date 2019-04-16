Передачи Радулова – конфетки, но его партнеры не забивают и закапывают «Даллас» (видео) - Советский спорт
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16 апреля 2019 09:00ХоккейКостяев Иван

Передачи Радулова – конфетки, но его партнеры не забивают и закапывают «Даллас» (видео)

На Западе вылетает в трубу еще один лидер НХЛ, а у Радулова не получается в одиночку тащить «Даллас».

«Далласу» срочно нужно поправить прицел

Счет в серии: 2-1 в пользу «Нэшвилла»

Техасские звезды выполнили программу-минимум на матчи в Нэшвилле. «Даллас» затащил одну игру у фаворита и приехал домой с чувством выполненного долга. Система тренера Джима Монтгомери работает практически без сбоев. «Далласу» удалось затащить хищников в вязкий хоккей. В нем «Старз» чувствуют себя как рыба в воде.

И сегодня все шло по плану «Далласа». Хозяева включили максимальный уровень жесткости на старте встречи. Оказывается, Джейми Бенн умеет не только забивать и отдавать голевые передачи. Силовые приемы в исполнении канадца также прекрасны.

«Даллас» выстроил классный барьер в центре площадки, многие атаки «Нэшвилла» глохли в средней зоне. Но затем гости немного изменили свою игру, стали использовать длинные передачи при выходе из обороны – и набравший волшебную форму Бен Бишоп начал пропускать. Уничтожение «Далласа» во втором периоде – закономерность. Хозяева не сумели вовремя отреагировать на перестроения соперника.

Для этого понадобился перерыв. Монтгомери призвал свою команду больше держать шайбу в чужой зоне, что дало результат. «Нэшвилл» постоянно проваливался в обороне. Пекка Ринне пропустил дважды, но совершил главное спасение вечера. Александр Радулов выдал чудесный пас на Бенна – этот промах канадцу будет сниться.

Радулов в этот вечер был лучшим образцом самого себя. Россиянин яростно прессинговал в чужой зоне, раздавал классные пасы и отдал голевую передачу. Прибавьте сюда еще восемь бросков в створ ворот. Пока ему не слишком везет: шайба упорно не идет за спину Ринне, а партнеры промахиваются из выгодных позиций. «Далласу» срочно нужно поправить прицел или придется ехать в «Нэшвилл» без права на ошибку.

«Калгари» рискует повторить судьбу «Тампы»

Счет в серии: 2-1 в пользу «Колорадо»

Что творится в этом плей-офф с лидерами регулярного чемпионата? «Тампа» повергла всех в шок, проиграв три матча подряд «Коламбусу». Похоже, западный победитель конференции – «Калгари» – решил не отставать от молний. Он уступает в серии «Колорадо» (1-2).

Дело даже не в самом поражении «Флэймз», а в том, как это случилось. Если дома «Калгари» уступил лишь в овертайме, то в битве при Денвере огоньков уничтожили. Причем в очень циничной форме.

А как еще назвать то, что творилось в Денвере, если отличился даже защитник-дебютант «Колорадо» Кэйл Макар? Еще недавно 20-летний канадец гонял в студенческой лиге США, а сегодня он забил в своей первой игре в НХЛ. Да, вы не ослышались – молодой парень, выступая на позиции защитника, отличился в своем дебютном матче, который пришелся на плей-офф. Реакция родителей Макара – бесценна.

«Колорадо» имел какое-то неприличное и тотальное преимущество. Во всех трех периодах лавины перебрасывали соперника. Не помогало даже то, что «Калгари» играл очень агрессивно и постоянно бил соперника.

Хозяева сумели решить главную задачу. Они заставили терять шайбу Элиаса Линдхольма и Джонни Годро, когда те находились в атаке. Швед и американец сели на «минус 3» в этой встрече. У «Колорадо» получилось нейтрализовать лидеров «Калгари». Они попросту не успевали возвращаться назад после потерь.

«Калгари» нужно не только бить соперника, но и добавлять в дисциплине. Иначе для лидера Западной конференции все закончится очень быстро.

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